El cine de la desesperación llega a Cinemateca de la mano de Bleak Week

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Creada por la American Cinematheque de Los Ángeles en 2022, la muestra internacional reúne películas que “se adentran en la miseria, la soledad, el horror cotidiano y la imposibilidad de escapar de uno mismo”, según la comunicación oficial de la institución uruguaya.

La programación comenzó el miércoles 17 con Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, y sigue hoy jueves 18 con Gummo (1997), de Harmony Korine. Mañana viernes 19 se proyectará El hijo de Saúl (2015), de László Nemes; el sábado 20, Felicidad (1998), de Todd Solondz; el domingo 21, Anomalisa (2015), de Charlie Kaufman y Duke Johnson; el lunes 22, Cazador de ratas (1999), de Lynne Ramsay; y el cierre se hará el martes 23 con Palo y hueso (1968), de Nicolás Sarquís.

Cada función será presentada con una introducción de periodistas y críticos locales —Soledad Castro Lazaroff, Diego Faraone, Emanuel Bremermann y Iara López, entre otros— y contará con la presencia de Cindy Flores, programadora de la American Cinematheque.

Como festival internacional, Bleak Weak se expande a 73 ciudades y casi 100 salas en ocho países. Además de hacerse en Uruguay y Estados Unidos, se realiza en Argentina, Canadá, Chile, Escocia, Inglaterra y México.

Según declaró su creador, Chris LeMaire, al medio IndieWire, la decisión de programar películas sobre la desesperación fue intencional. Cuando los cines estadounidenses reabrieron tras la pandemia, muchos apostaron por comedias para animar al público, pero el director de programación optó por enfrentar la desesperación “de frente”. En la entrevista LeMaire sostiene que “las historias de devastación con gran valor artístico logran una mejor conexión con audiencias predispuestas a la tristeza”.

En la sede principal de Los Ángeles, donde se celebró el evento del 1 al 7 de junio en los cines Aero, Egyptian y Los Feliz, se vieron 48 películas de 18 países, con invitados como Isabelle Huppert, Denis Villeneuve, Werner Herzog, Al Pacino y Ari Aster.

Whisky (2004), la película de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, fue seleccionada para la sede de Los Ángeles y se exhibió el sábado 6 de junio con una introducción del cineasta uruguayo Fede Álvarez. Según Cinemateca, su inclusión permitió al público norteamericano descubrir la “melancolía uruguaya (…), que tan bien la retrata con su humor seco y su resignación existencial”.