El director general de la Comisión del Patrimonio, Marcel Suárez, y su foco en la integración patrimonial de todo el país

Cuando estaba a punto de jubilarse, Marcel Suárez recibió la propuesta del ministro de Eduación y Cultura, José Carlos Mahía , para ser el director general de la Comisión del Patrimonio, que ya integraba desde el anterior período. Y aceptó de una forma un tanto “resignada”. Profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA), donde también dictó hasta hace unos meses Historia del Arte, Suárez comparte con Mahía una amistad que se inició en tercer año de liceo en Las Piedras. Hicieron juntos el profesorado de Historia en el IPA, fueron testigos de los casamientos, padrinos de los niños. “Es un vínculo personal, político y muy humano”, dice Suárez en su despacho en la Casa de Oribe, donde desde 1997 funciona la Comisión del Patrimonio . “Hasta los 25 años viví en El Colorado, en una familia de agricultores y viticultores. Me fui en 1992 a Las Piedras porque me gustaba estudiar. Ahora tengo más años de pedrense, pero la dimensión rural medio folclórica me brota aunque la trate de disimular”. Suárez conversó con Búsqueda sobre las urgencias inmediatas de la comisión y sobre sus planes. Su primera actividad pública será este viernes 23, cuando anuncie el lanzamiento del Día del Patrimonio (4 y 5 de octubre), que llevará como lema 1825-1830 Bicentenario en todos los pagos. De eso también habló en esta entrevista.

—Uruguay tiene un comité de tráfico ilícito que lo integran distintos organismos del Estado y también tenemos representación en el Mercosur. Eso lleva a que recibamos mucha información y alertas, sobre todo por la entrada de obras. Pero nosotros no tenemos control de las entradas, sino de las salidas. A mí me tocó aportar información, escasa, porque estaba en papel y costó mucho encontrarla, de un conjunto de cuadros y unas esculturas que se ofrecían a la venta en Inglaterra. Lo que presentaban como documentación era la autorización de salida del Uruguay, pero habían salido ilegalmente de Argentina. Cuando Interpol recibió la información ya los objetos se estaban vendiendo en Londres. A partir de esas pequeñas actividades es que Willy (William Rey) me sugirió que yo fuera el alterno del representante nuestro en el comité nacional. Eso llevó a que me capacitara en algunos cursos sobre tráfico ilícito, organizados por la Unesco.

—¿Le sorprendió que Mahía le propusiera dirigir Patrimonio?

—Cuando me enteré de que iba a ser el nuevo ministro, yo estaba tramitando mi jubilación. Le pregunté a quién tenía que transferirle la información con denuncias que recibíamos de otros países sobre tráfico ilícito. Entonces, me pidió para conversar y ahí sospeché. Fue el 28 de enero, un día antes de mi cumpleaños. Él fue a mi casa y me hizo la propuesta. Consulté brevemente con mi esposa, con quien tenía previsto un viaje, y finalmente le di al ministro una aceptación un tanto resignada. Y un día antes del acto de asunción ya tuve que enfrentar un incendio. Me llamaron para avisarme que se estaba incendiando la Capilla de Narbona en Colonia, que es un casco de estancia propiedad del MEC. Lo que se incendió fue la vivienda de la casera, que no le quita gravedad al asunto, pero no afectó al bien cautelado. Entonces a los pocos días fui a ver qué había pasado. Estuve en Colonia y también en Durazno, en Atlántida, y estamos por ir esta semana a Fray Bentos, porque se van sumando inquietudes que tienen que ver con los bienes uruguayos que integran la Lista del Patrimonio Mundial. Vamos a dialogar con quienes están a cargo de la gestión cotidiana.

Marcel-Suarez-Zina.jpg Marcel Suárez en la Casa de Oribe, sede de la Comisión del Patrimonio Mauricio Zina/adhocFOTOS

—En Uruguay casi no hay formación en patrimonio. ¿No habría que fomentarla?

—Tenemos una formación dispersa y un tanto espasmódica, diría yo. Entre el 2011 y el 2012, en la Facultad de Humanidades se abrió el curso de la Tecnicatura Universitaria en Museología y Patrimonio, y tuve oportunidad de cursarla. También cursé la especialización en Historia del Arte y Patrimonio en el Claeh. Son formaciones muy generalistas. Después surgió a nivel de la Utec una formación vinculada a patrimonio, que se dicta en el interior, que es otra tecnicatura. Pero Uruguay todavía está necesitado de formación terciaria.

—¿Cuáles son las acciones más urgentes de la comisión?

—Me parece importante priorizar lo que yo llamo “el recorrido del territorio institucional”: dialogar con los responsables de los departamentos de la comisión y recién después atender solicitudes de declaratoria de monumento histórico. Sí hay que estar atento a la intervención de monumentos ya declarados. En este momento hay algunos proyectos que pueden tener efectos negativos sobre los bienes, pero hay muy pocos profesionales para recorrer todo el país. Hay 2.000 monumentos históricos declarados en todo el territorio que no solo son inmobiliarios.

—La comisión se rige por una ley de 1971, anticuada en su concepción de patrimonio. ¿No habría que promover otra?

—Recuerdo que el arquitecto Nery González, cuando nos daba las clases sobre el concepto de patrimonio, nos decía que la Ley 14.040 había nacido vieja. Su propia denominación daba la pauta de qué concepto se manejó en el momento de la redacción: Ley de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. Al año siguiente de aprobada, la Convención de la Unesco incorporó el concepto de patrimonio inmaterial, que nuestra ley no preveía. Sin embargo, tiene la virtud de ser muy genérica, por lo tanto, permite un amplio margen para la interpretación. Sin violentar la ley, se han podido generar figuras como la declaración de patrimonio inmaterial o colaboraciones con el Ministerio de Ambiente y con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

—La comisión parece no tener potestades de sanción…

—Es que la ley no está reglamentada lo suficiente. Se puede sancionar mediante multas, pero hay que establecer quién controla el valor de las multas y el control del cobro y qué destino tiene. Lo que sucede es que en general la cultura siempre está rezagada en la agenda política, y el patrimonio mucho más. Yo creo que la creación del Día del Patrimonio ha sido un acierto, en el sentido de que ha hecho más visible la importancia de este tema y ha generado una mayor sensibilización, pero todavía no forma parte de la agenda política.

—¿Qué opinión tiene de la campaña de Alfredo Ghierra y su película Montevideo inolvidable?

—Es importante su campaña, que ha logrado trascendencia. Estuve conversando con él, lo invité porque confieso que al principio tenía cierto prejuicio con la película. Pero fui a verla, me encantó y tuvimos una charla acá mismo. Yo le hice mi crítica, me tomé el atrevimiento de decirle que lo que denuncia en Montevideo pasa en todo el Uruguay. Algo que él dice es que muchos edificios que se han perdido en Montevideo, a veces tienen protección departamental, y generalmente es el gobierno local el que tiene más posibilidad de estar en el lugar avisando, advirtiendo, presionando. La ley de patrimonio no tiene grados de protección, entonces, la comisión interviene cuando hay una declaratoria, y en lo demás podemos emitir una opinión pero no pasa de eso. Hay una gran demanda de colectivos del interior y estamos tratando de ordenar un poquito las cosas para poder fomentarlos adecuadamente. Por suerte este ministerio está prestando atención. La subsecretaria, Gabriela Verde, es quien más hace el seguimiento y me pregunta sobre el listado para la integración de la nueva comisión.

—Al parecer, lo que más necesita la comisión es gente. ¿Cuántos funcionarios tiene?

—Hay 19 funcionarios integrados a los departamentos de Arquitectura, Arqueología, Comunicaciones y Restauración. También hay un Departamento de Patrimonio Inmaterial, que se conformó con la antropóloga Leticia Cannella, quien está con un pie en la jubilación. Tengo una lista con quienes quieren jubilarse. Es una de las unidades ejecutoras más pequeñas del MEC, pero abarca todo el territorio nacional. Acá (señala un escritorio a su lado) debería ir una persona que cumpla el rol de secretaria. Para aceptar este cargo le pedí como condición a Mahía nombrar a una directora de liceo con la que compartimos equipo de trabajo. Pero hay como 18 pases en comisión que están esperando ser evaluados. Estamos todas las unidades ejecutoras del MEC muy desprovistas de personal. En conclusión, me acuesto pensando en el patrimonio y me despierto pensando en el patrimonio. Tuve algunas noches de insomnio, pero bueno, acá estamos.

Dia-del-Patrimonio.png Detalle del mural La marcha del pueblo a la Piedra Alta (1939), del artista Felipe Seade

—Este viernes 23 se presenta el Día del Patrimonio, ¿qué se puede adelantar?

—La idea es trabajar en horizontalidad, que no sea una propuesta capitalina. El interior está sediento de sentirse escuchado, y creo que tenemos un poco de baja autoestima en materia cultural y no somos conscientes de toda nuestra diversidad y riqueza, como la hay en el área fronteriza. Para el Día del Patrimonio, al comienzo había pensado que se abarcara solo el año 1825, pero me sugirieron ampliarlo a todo el quinquenio del proceso que dio lugar a la creación del Estado uruguayo. El foco no estará en lugares en los que hubo batallas o hechos importantes, sino en cómo esos hechos repercutieron en otras partes del país y cómo se fue trabajando el recuerdo de ese período.

—Las fechas históricas sobre el nacimiento del Estado uruguayo son motivo de controversia. ¿Se propiciará ese debate?

—Claro, esa es la idea, discutir cuándo nació el Uruguay. La idea no es consolidar mitos esclerosados o cuestionables, sino problematizar los relatos. No hay un único relato de nuestro pasado histórico, pero puede haber un relato dominante que durante mucho tiempo naturalizamos. Hay que socializar un poco más la discusión en torno a eso. Una discusión constructiva que nos permita entender por qué hoy, 200 años después, evocamos ese tiempo, por qué nos llamamos uruguayos u orientales. Pero también pensar que no somos un país homogéneo, y que ya era diverso en aquel momento. La imagen promocional es de un bellísimo mural, que lamentablemente está en muy mal estado de conservación, que se llama La marcha del pueblo a la Piedra Alta (1939), del artista Felipe Seade. Está en el Liceo Nº 2 de Florida. Muestra ese carácter diverso de la población de 1825. Nosotros queremos retomar ese concepto de diversidad porque hoy tenemos gente que viene de varios países latinoamericanos, que son nuestros compatriotas, aunque sean de adopción, como lo fueron aquellos de 1825, a los que se sumaron todos los inmigrantes que fueron llegando. Entonces, la idea es invitar a la reflexión. El trabajo en torno al patrimonio significa también trabajar en la formación de ciudadanía.