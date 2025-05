El MEC instalará una red nacional de centros que vincularán la cultura, la educación y la innovación

—Hay un perfil de gente joven y hay también un perfil de género. Traté de aplicar criterios generales similares a los que aplicó el gobierno: ética, idoneidad, compromiso con el proyecto, con el programa y, obviamente, renovación. Esos fueron los criterios. Tuve conversaciones con el presidente para algunas áreas y los sectores del Frente Amplio me hicieron propuestas. Después, consulté a personalidades que yo entiendo son referentes. Por ejemplo, Gerardo Grieco, Gabriel Calderón y Luis Mardones. Llegué al nombre de Maru Vidal por su trayectoria, por su experiencia en la Dirección de Cultura. Podría haber decidido, por ejemplo, que para el Instituto de la Música fuera un músico, para el de Letras, un escritor, o lo mismo para la Biblioteca Nacional, pero me pareció que esas cualidades eran fundamentales y que tuvieran capacidad de gestión, que fueran más gestores culturales que artistas renombrados. Pérez Aquino es artista y es gestor. Era también fundamental que este cargo para ellos constituyera un desafío, no alguien que viniera después de una larguísima trayectoria. Quería que esto fuera una oportunidad para entrar y jugar. Por ejemplo, en la Biblioteca (Nacional) tuvimos una propuesta equilibrada. Por un lado, Rocío Schiappapietra en la dirección, que tiene una impronta muy innovadora y una búsqueda de redimensionar la biblioteca, no solo para investigadores, sino para que el acceso sea más masivo. Y, por otro, Julia Demasi (secretaria ejecutiva), que aporta un plus importante en lo académico. Han hecho muy buen equipo.

—¿Cuál fue el perfil buscado en el caso de Vidal?

—La renovación y las ganas. Creo que estaba en el perfil de edad, y para ella significaba un desafío. Para mí esa es la clave. La experiencia y el desempeño que tuvo y la última responsabilidad en la Intendencia de Montevideo eran credenciales muy importantes. Siempre es polémico designar responsabilidades en un gobierno. A nadie le pregunté de qué sector era ni siquiera en lo partidario.

Jose Carlos Mahia adhoc 5.jpg José Carlos Mahía Mauricio Zinna / adhocFOTOS

—En el Sodre la idea inicial era Erika Hoffmann, pero no prosperó, y fue nombrada en el Secan. ¿Cómo fue ese episodio?

—Lo de Hoffmann al Sodre no estaba resuelto, estábamos valorando ese nombre. Si ves el mapa completo, el MEC (Ministerio de Educación y Cultura) tiene 15 unidades ejecutoras, es realmente grande y diverso. Canal 5, por el perfil profesional de Erika, le cuadraba aún más. La transmisión de ayer (de las elecciones departamentales) lo demuestra con cabalidad. Fue una transmisión de altísimo profesionalismo como nunca antes habían tenido los medios públicos: Canal 5, radio y streaming. Se trabajó desde marzo para lograr que el canal tuviese esta presentación. Por otro lado, en el nombre de Luis (Pérez Aquino) conjuntábamos dos cosas: su experiencia en Canelones como director del Conservatorio Departamental (de Música) y una potente trayectoria como pianista. Entonces, estoy muy conforme con los dos nombramientos.

—¿El sindicato del Sodre vetó a Hoffman?

—No, porque el sindicato como tal nunca se pronunció. Sí resultó…, estoy eligiendo el adjetivo…, desagradable que se hicieran comentarios del tenor que se hicieron, en algún caso desde el anonimato y sin fundamentos. Pero, bueno, a esas cosas las superamos.

—¿Eso no influyó?

—No, no, no. Por lo menos en mi caso, no. A mí, no. Nada.

Jose Carlos Mahia adhoc 1.jpg José Carlos Mahía Mauricio Zinna / adhocFOTOS

—¿Cómo se tomaron en cuenta las propuestas que la Comisión de Cultura del Frente Amplio, presidida por Gabriela Iribarren, plasmó en el programa?

—Yo tuve una reunión por Zoom con la Comisión de Cultura del Frente Amplio y les transmití cuáles eran los objetivos en Cultura. Y coincidieron. Les hablé de la territorialidad y la cultura, les hablé de las industrias culturales, les hablé de la reglamentación de la ley de teatro, lo mismo que dije cuando asumí. En todos esos objetivos estuvieron de acuerdo. Quizá no coincidimos en el tema del cambio de nombre del ministerio (la comisión propuso que el MEC pase a llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación). Para mí eso no es prioritario. Esas cosas se definen mucho más por la acción política que por el nomenclátor.

—Esa propuesta de cambio de nombre era el reflejo de un cambio de concepción del MEC. De hecho se propuso también un sistema nacional integrado de cultura.

—Esos cambios se definen por la gestión, no por el nombre. El otro día se entregó el Premio Nacional de la Danza a una figura muy potente, Graciela Figueroa, con la presencia del presidente de la República. Hay apuestas grandes en el sentido de potenciar la cultura.

—¿Iribarren estuvo en consideración?

—Sí, estuvo en la valoración, por supuesto. Es una compañera con una gran trayectoria, que me genera respeto y reconocimiento por todo lo que aportó como militante, pero sobre todo como profesional. Tengo buena relación con ellos y espero que el vínculo del MEC con la comisión sea fluido. Si hay algo inconveniente, me lo dirán, y viceversa.

—Una de las primeras decisiones culturales del gobierno anterior fue eliminar los Centros MEC. ¿Los van a restituir?

—Sí. No vamos a volver a los Centros MEC tal cual se conocían. Vamos a ir a la territorialidad con un nuevo programa específico, en la órbita del MEC. Queremos llegar a todo el territorio con centros que aborden la educación, la cultura y la innovación. Abarcará todo el territorio nacional y obviamente se va a coordinar con las direcciones locales correspondientes. Como la administración pasada los eliminó y optó por otras políticas, este año tenemos limitaciones presupuestales. Vamos a asignar recursos, dentro de lo que podamos, para hacer algunas acciones en este año, y lo vamos a presupuestar para el período.

Jose Carlos Mahia adhoc 4.jpg José Carlos Mahía Mauricio Zinna / adhocFOTOS

—¿Cómo se articula esto con los Centros Culturales Nacionales (CCN) instalados en estos años?

—Yo trato de no adjetivar sobre la administración anterior. En algunos sitios eso (los CCN) fue ponerle un cartel de acrílico a algo que ya existía. Nos encontramos con una serie de funcionarios, coordinadores, que no tenían asignación de funciones y se los cedían a las intendencias; y después dependía del intendente de turno qué pasaba. Son opciones distintas, nosotros vamos por esto, creemos que es el mejor camino.

—¿Cuál va a ser la misión concreta de estos nuevos centros? ¿Ya tienen nombre?

—Aún no está definido el nombre. Lo estamos definiendo con mi equipo. La idea es que quienes generan arte y cultura en los lugares más recónditos del país tengan posibilidad de desarrollarse. Por supuesto, habrá de articularse con los gobiernos departamentales y municipales, pero también con la sociedad civil. No solo se trata de llevar espectáculos al interior, sino también de generar un ida y vuelta lo más fluido que se pueda.

—¿Esto implica llamados a nuevos cargos?

—Primero vamos a ver. Queremos aprovechar al máximo los recursos humanos que ya tiene el MEC. Después veremos cuáles son los mejores instrumentos para tener la mejor cobertura en todo el país.

—¿Cómo van a entrar la pata educativa y la pata científica?

—Bueno, para desarrollar eso estamos trabajando con Gabriel Quirici (director nacional de Educación) y con Gonzalo Tancredi (director nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología). Ya existe un despliegue territorial del ministerio que hay que aprovechar, hay lugares físicos muy buenos y utilizables. En Colonia del Sacramento hay un local espectacular. Esto no implica salir a alquilar locales. Hay que optimizar recursos y trabajar con todo el Estado. La Dirección General de Registros, que es del MEC, tiene varias propiedades subutilizadas en el interior. Lo importante es que está la decisión política.

—Hay consenso en que la gestión de los Centros MEC en el último gobierno del FA no fue buena. ¿Cómo se tendrá en cuenta esa experiencia?

—Hay que analizar la experiencia de 2005 en adelante. Vamos a tomar los aciertos y los errores de los 15 años de gestión. Trato de no hacer referencias públicas a la administración anterior ni a las nuestras porque no vinimos a hacer lo mismo. Vinimos a intentar generar algo distinto.

—A propósito, se ha dado un entredicho sobre cuestiones financieras. La anterior directora de Cultura, Mariana Wainstein, dijo que se había entregado la DNC sin deudas. ¿Cuál es la situación? ¿Hay deudas de la gestión anterior?

—La situación es que el 96% del presupuesto anual de la DNC está afectado, está comprometido. De todas maneras se pueden hacer cosas y hay cambios de marcha. Por ejemplo, se acaba de lanzar el Fondo Regional para la Cultura, con un incremento del 50%, de 7 millones a 10,5 (millones de pesos); se van a duplicar las postulaciones al Fondo para el Estímulo y la Formación Artística (Fefca); se apoyó el envío a la Bienal de Arquitectura de Venecia, que ha tenido gran repercusión, y a las delegaciones en la Feria del Libro de Buenos Aires y en varios mercados de industrias creativas; la directora de Cultura convocó a personas de mucho talento, como Roxana Fabius y Laura Malossetti en Artes Visuales, y el Festival de Artes Escénicas (Fidae) pasará de hacerse cada dos años a ser anual.

—Otra demanda de la Comisión de Cultura del FA y de la militancia artística es reglamentar la “ley de teatro independiente”, que el gobierno pasado decidió no reglamentar. ¿Lo van a hacer?

—Sí, la vamos a reglamentar. Lo dije cuando asumí. Obviamente, no pusimos plazos porque son 60 meses de gestión y van dos y monedas. Entiendo que haya legítima ansiedad, pero este es un gobierno que está dando sus primeros pasos y tiene que, en función de un contexto general, económico y financiero complejo, analizar esos pasos porque esto implica asignar recursos. Y esos recursos vienen del Presupuesto. El escenario es que por primera vez desde el retorno a la democracia el gobierno no tiene asegurada la mayoría en ambas cámaras. Entonces, trabajar y proyectar como si eso no existiera sería un error.

—¿Cuándo se reglamentará?

—Esperamos que sea este año. Estamos intercambiando con Gustavo Zidán (director del Instituto Nacional de Artes Escénicas) y creo que vamos a estar en tiempo. La ley crea una comisión (con representantes de las gremiales teatrales) y la vamos a crear pronto. Eso nos permitirá tener la visión de quiénes hacen teatro. Creo que tiene que tener potestades amplias, pero eso tiene que salir de la propia definición de la comisión. Yo me reuní con todos, con FUTI (Federación Uruguaya de Teatro Independiente), con SUA (Sociedad Uruguaya de Actores), con El Galpón, que fue uno de los principales impulsores. Pero no quiero bajar línea, prefiero que Vidal y Zidán conduzcan esta discusión.

IMG_6761.jpg La vista desde el piso 9 del MEC Javier Alfonso

—¿Cómo se articulan a su entender la política cultural y la gestión de la educación?

—En esto las dos direcciones nacionales, la de Cultura y la de Educación, tienen mucho para hacer en conjunto. En esos lugares hay personas con mucho peso para liderar y con mi total confianza. Ambos formaron muy buenos equipos. Hay niveles de articulación que se dan a través de los proyectados centros en el interior y de todo lo que va a suceder con el bicentenario (de la independencia, a partir de agosto). También se vinculan en lo que hace el Sodre con las escuelas. Otras líneas de articulación se darán en la ACAU (Agencia del Cine y del Audiovisual del Uruguay), que comenzará a desarrollar programación vinculada a lo educativo, y en la Comisión del Patrimonio, ya que el leitmotiv del próximo Día del Patrimonio, en octubre, estará relacionado con el bicentenario y con lo territorial (“Bicentenario en todos los pagos, 1825-1830”, será la consigna). En eso está trabajando Marcel Suárez.

—Por lo general se habla del patrimonio cuando hay una demolición polémica. ¿Cuál será la impronta de Suárez?

—Es todo un tema el de las demoliciones. La Comisión del Patrimonio abarca muchas áreas y hay mucho que solucionar. Marcel es profesor de Historia del Arte, especialista en museología, con esa especialización y formación. Él, sobre todo, tiene formación técnica y por eso lo convoqué. Y además trabajó como técnico en la administración anterior. Por lo tanto, conoce desde adentro cómo funciona la dirección. Quizás sea distinta la impronta o la sensibilidad de un arquitecto a la de un profesor de Historia del Arte. En estos dos meses Marcel ya recorrió el país y ya me ha hecho propuestas concretas. Es un gran articulador, muy eficiente y responsable.

—En el Sodre hay un problema endémico, que es el de la cantidad de músicos que comparten la Ossodre (Orquesta Sinfónica) y la Filarmónica. También se le reclama al Sodre, un organismo estatal, una dimensión más más nacional y no tan montevideana…

—Desde el gobierno de Frente en particular el Sodre ha tenido una presencia fuerte en el interior y en este seguirá siendo así. La temporada de este año tuvo que ser revisada y corregida por temas presupuestales y algunas diferencias artísticas. Los auditorios Nelly Goitiño y Vaz Ferreira tendrán nueva programación y la sala B, destinada al cine, proyectará material del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra. A su vez, la Dirección de Educación, de la mano de Quirici, desarrollará una serie de programas con las escuelas de formación artística del Sodre (cuya nueva sede se inauguró en febrero de este año). El Sodre tiene múltiples programas de formación de público y continúan las giras por los territorios con los elencos. Es más, el Sodre será uno de los protagonistas de los centros territoriales que vamos a instalar.

—¿El Secan debería ir hacia una mayor autonomía, en su gestión y en su gobernanza, como la Universidad de la República?

—A ver, yo trato de trabajar sobre lo actual. Por eso buscamos perfiles ideales para los medios públicos. Erika Hoffman, con una amplia experiencia en medios y en cultura, Daniel Ayala, especializado en radios, y Adriana Asti, que es licenciada en Comunicación y especializada en redes y demás. En esa conjunción se juega el canal, que hará una apuesta a la cultura, a articular con el Sobre, a transmitir el Ballet, la Orquesta y algunos espectáculos, y articulará con Educación, coordinando con Quirici. Y también potenciará fuerte la información, tal como se apreció en la cobertura de estas elecciones. El 5 no es el canal del gobierno ni del Frente Amplio, es el canal del Estado. Esa es la garantía: responder solo a la ciudadanía y nunca a un gobierno ni a un partido. Para ello solo requiere capacidad de gestión, compromiso y creatividad. No hay más misterio.

—¿No se debería tender hacia un sistema de medios tipo BBC, donde un consejo asesor representa a la sociedad civil e influye en la programación?

—No lo veo, no creo que vaya por ese lado, más allá de las consultas que puedan hacer las autoridades del Secan. Se hizo una apuesta fuerte de renovación de pantalla, veo un trabajo muy sólido, se llevaron profesionales por ellos mismos, no por vinculación partidaria. Me ha preocupado mucho ver una especie de cacería de brujas que algunos actores políticos han hecho sobre algunos periodistas que han pasado a trabajar en este gobierno, y eso me parece lastimoso, le hace mal a la salud democrática del país. En la administración pasada hubo profesionales periodistas trabajando en el gobierno. A mí ni a ninguno de nosotros se nos ocurrió salir a hablar mal de ellos, ni siquiera mencionarlos. Ahora pasa lo mismo, pero para evitar cualquier suspicacia y construcción de relato en base a falsedades, lo he dicho claramente: los medios son del Estado y de nadie más, y así va a ser.

Jose Carlos Mahia adhoc 3.jpg José Carlos Mahía Mauricio Zinna / adhocFOTOS

—La ACAU tuvo un perfil muy alto en el último gobierno, con una reforma institucional y un notorio incremento presupuestal. ¿Se seguirá potenciando el audiovisual?

—Sin duda. Yo siento que la Utec (Universidad Tecnológica) en educación, la ACAU en cine y Ceibal en innovación y ciencia son son tres joyas que el sistema político ha brindado con justicia. Seguramente, otros merecen más, pero esto se hizo. Las industrias creativas serán sin dudas un política pública priorizada, y particularmente la del audiovisual. Lo dije al asumir. La presidenta de la ACAU, Gisela Previtale, una mujer que tiene grandes consensos en el sector, ha fijado líneas de trabajo como la circulación de obras a nivel nacional, junto con la DNC, y un convenio con Canal 5 para sumar a su grilla filmes y series nacionales y colaborar en la creación (el ciclo comienza esta semana). También se colaborará en la creación de la Academia Nacional de Cine, en la elaboración de un código de ética para la industria, se promoverá un proyecto de ley para impulsar la formación y la capacitación de profesionales del sector con becas, cursos y talleres, habrá más beneficios para estudiantes y jubilados, se impulsará la presencia del audiovisual uruguayo en festivales y mercados prioritarios. También se potenciará la capacitación de los educadores en el uso del lenguaje audiovisual.

—Facundo Ponce, al frente de la ACAU, fue un fuerte impulsor de la academia audiovisual. ¿Consideró su continuidad en el cargo?

—Fue y es un hombre muy bien valorado, pero teníamos en Gisela una gran directora, y por eso la promovimos. Esa es la respuesta.

—Este gobierno está fuerte en profesores de Historia: el presidente, usted, Quirici en Educación y Suárez en Patrimonio. ¿Cuál va a ser el énfasis de la celebración por el bicentenario de la independencia?

—Copamos el gobierno, sí (ríe). Tiene que ser una mirada muy amplia. Primero que nada entender la independencia como un proceso no solo concentrado en el año 1825, sino de 1825 a 1830. El ciclo independentista tiene al (año) 25 como una fecha icónica, por eso el bicentenario también será un proceso de 2025 a 2030. Es el proceso fundacional de la construcción del país. Vamos a abrir, obviamente, debates respecto al sentido de las leyes del 25, que desde mi punto de vista buscaban la independencia y la unión a las Provincias Unidas de Río de la Plata, pero hubo una serie de acontecimientos históricos que pasaron luego y que terminaron con la Constitución del 30. Serán necesarias muchas miradas y vamos a convocar a personalidades de la cultura y de la historia de diversos orígenes. Seguro van a estar representantes de todos los partidos. Quirici ya está trabajando en eso. Los festejos ya comenzaron en abril en la Agraciada, con el discurso central que celebró la Cruzada Libertadora a cargo del presidente, lo cual es muy significativo. Fue una celebración removedora. Habrá que repasar todos estos hitos y trabajar con una memoria histórica importante. Además, hay otros aniversarios, vamos a tener para entretenernos.

—Los Fondos Concursables y de Incentivo Cultural se han incrementado muy poco desde su creación, hace ya más de 15 años. ¿Se piensa en incrementarlos?

—Obviamente la idea es estimular, en algunos casos cambiar algunos criterios, lo que pasa es que hoy no lo puedo contestar a fondo porque todavía no está diseñado el Presupuesto Nacional. Ahí se va a dar la batalla. Esperamos tener una mejora respecto del gobierno anterior. Esa es la línea de base.