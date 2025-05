Blancos y frenteamplistas comparten preocupación por supuestas presiones y amenazas en Lavalleja

Azurica, el presidente de la Junta Electoral de Lavalleja, se despachó contra sus propios compañeros del Partido Nacional. Dijo que hubo “presiones” de delegados y dirigentes de las listas 58, 22 y 51 en el medio de las tensiones por no haber impugnado la votación de una mesa en donde se descartaron por error las tirillas de los sobres de votación. “Lamentablemente, hubo gente que me trató de burro, de ignorante. Capaz que algún error pude tener porque soy humano”, concedió en declaraciones a la emisora Federal FM. Señaló que hubo gente que le “gritó” y le dijo “andate, que le estás haciendo mal al partido”. Después contó que, el jueves 15, sobre la medianoche, lo llamaron y le dijeron que “estaba loco y que había mandado una urna en una empresa de transporte”. “Si yo hago eso, termino en el Campanero”.

“La presión fue tremenda. Pero la presión, vamos a decir bien clarito: del Partido Nacional. Nunca fui presionado por el Partido Colorado, ni por el Frente Amplio”, señaló después. “La amenaza fue dura”, insistió. Dijo que hubo “insultos, amenazas. Hasta me pidieron la renuncia, me dijeron que yo había vendido la intendencia al Frente Amplio”.

“Errores y horrores”

Más allá de esta cuestión, ahora los blancos inician un proceso de autocrítica por la derrota en un departamento donde gobernaba el Partido Nacional desde 1990. El senador Sebastián da Silva dijo que Lavalleja se perdió por “errores y horrores de la cúpula blanca. Hicimos todo lo que no había que hacer. Muchas veces la soberbia, el no escuchar, llevan a estos errores”, señaló. Da Silva lamentó que no hayan habido otros candidatos nacionalistas a intendente y que se hayan perdido unos 1.100 votos blancos que, como “castigo”, solo votaron a alcalde y no a jefe municipal. “Todo el proceso electoral de Lavalleja es un manual de lo que no hay que hacer en política”, dijo en declaraciones a VTV Noticias.