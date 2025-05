Los hechos del Hospital Filtro, el último gran episodio de violencia política en Uruguay, en El Galpón

Lo más interesante de Filtro, y la razón de que sea una obra extremadamente recomendable para quienes se interesan en un teatro de alcance político es que no es una apología de nada. El punto de vista que Goiricelaya imprime a su obra no es partidario ni condenatorio de la ETA, del MLN, no es un relato proizquierda. Se limita a exponer los hechos, pero decide poner todo el peso de la denuncia en la represión policial y hunde el bisturí en las razones del uso de la fuerza real (no hubo una represión específica para manifestaciones, no se usaron balas de goma ni carros lanzaagua, por ejemplo).

Hay que decir, sí, que es innegable la visión crítica de la obra con el proceder del gobierno uruguayo y específicamente de la Policía, mientras que no se aprecia una mirada cuestionadora de la convocatoria popular que hizo la izquierda para manifestar contra una decisión judicial. Sí se aclara que la gran mayoría de los participantes manifestaron en forma pacífica y se consigna que también hubo hostilidad —minoritaria—, sí, de algunos sectores de manifestantes, antes de que todo terminara en una batalla campal, con cientos de personas lanzando piedras y otros proyectiles que también provocaron agentes policiales con heridas considerables.

Sala Verdi - FILTRO - Foto Castagnello 3.jpg Filtro, coproducción entre Sala Verdi y la compañía española La Dramática Errante Gustavo Castagnello

Los cuatro intérpretes son uruguayos: Luis Pazos, Camila Parard, Agustín Urrutia y Marcos Valls interpretan decenas de personajes, en un trabajo de elenco admirable. Funcionan como un cuerpo compacto y versátil para, con un mínimo cambio de vestuario o simplemente a través de su corporalidad y encuadre vocal, transicionar en un flash entre los etarras, dirigentes del MLN, manifestantes, políticos, periodistas, médicos, ministros, parlamentarios, vecinos de la zona y familiares de los manifestantes. Un trabajo actoral prodigioso, enmarcado en una obra que no moraliza ni adoctrina.

Seguramente por razones de resguardo jurídico, el texto usa todos los nombres de los involucrados cambiados, aunque elige nombres y apellidos de notoria similaridad fonética como para que quede claro, en todo momento, quién es quién en esta historia. Lo dicho: no hay moralejas ni panfletos, sino que la obra se limita a exponer el testimonio de la madre de Morroni en busca de justicia para su hijo y a denunciar el exceso represivo y la impunidad de un asesinato cometido por un funcionario estatal que no fue condenado y que, como se narra en la obra, sigue viviendo en Uruguay, en una localidad del interior.

Filtro se estrenó en la Sala Verdi, donde tuvo una docena de funciones, este verano estuvo en el Florencio Sánchez, en el festival Temporada Alta, en marzo hizo una exitosa gira por varias ciudades vascas y ahora volvió a Montevideo con cuatro funciones en El Galpón. Las dos últimas, por lo menos por ahora, con entradas en venta a $ 600 en RedTickets, son el sábado 24 a las 21 y el domingo 25 a las 19.30.