El libro ‘Las canciones de Natacha’, poemas de Juana de Ibarbourou con ilustraciones de Alicia Baladan, fue reconocido en Bolonia
Seleccionado entre los 150 mejores libros ilustrados del mundo publicados en 2025, Las canciones de Natacha integra la colección Ilustres Ilustrados de la editorial Morisqueta de Maldonado, que por segunda vez es distinguida en la Feria del Libro Infantil de Bolonia
Por segunda vez, la editorial Morisqueta, fundada en 2022 y radicada en Maldonado, vuelve a ser distinguida en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, la más prestigiosa del género. Las canciones de Natacha, un poema infantil de Juana de Ibarbourou, ilustrado por Alicia Baladan, fue seleccionado para integrar el BRAW Amazing Bookshelf 2026, un listado de los 150 títulos ilustrados más destacados. En 2023, el libro El rojo orgulloso de Morisqueta, con texto de Alejandra González e ilustraciones de Daniel Kondo, obtuvo la misma distinción.
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Con un estudio biográfico de Andrés Echevarría, escritor y miembro de la Academia Nacional de Letras, Las canciones de Natacha recoge las canciones de cuna que Juana de Ibarbourou escribió para la hija del crítico y ensayista dominicano Pedro Henríquez Ureña y que se publicaron por primera vez en 1930.
En sus ilustraciones, Baladan enfatiza el sentido simbólico de estas nanas a través de la silueta de una niña que viaja por el mundo fantástico de los sueños. Oriunda de Treinta y Tres, la ilustradora reside desde los 11 años en Italia. Es docente de la escuela internacional de ilustración Ars in Fabula en Macerata.
Junto con La pelota, un cuento de Felisberto Hernández ilustrado por Diego Bianki, Las canciones de Natacha inició la colección Ilustres Ilustrados de la editorial Morisqueta. Las ilustraciones de ambos libros, a cargo de profesionales de proyección internacional, participaron en la Exposición de Ilustradores de la Feria de Bolonia en 2025.
La editorial Morisqueta está a cargo de Alejandra González y Leonardo Noguez.