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    Trump amenaza a Irán: “una civilización entera morirá” esta noche si no acata el ultimátum

    El presidente estadounidense advirtió este martes al régimen iraní sobre la desaparición de una “civilización entera” a horas de que expire el plazo que el mandatario ha fijado para la reapertura del estrecho de Ormuz

    El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en el Salón Azul antes de salir al balcón para dirigirse a la multitud durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.

    El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra en el Salón Azul antes de salir al balcón para dirigirse a la multitud durante la tradicional búsqueda de huevos de Pascua en el jardín sur de la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.

    FOTO

    SMIALOWSKI / POOL / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, advirtió que “una civilización entera morirá” en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum.

    “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¿QUIÉN SABE?”, agregó.

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    El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras responde preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 6 de abril de 2026.
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    Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la “Edad de Piedra”.

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    El ultimátum vence a las 20H00, hora local de Washington (21 horas de Uruguay).

    Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: “un acuerdo que sea satisfactorio para mí”.

    Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

    El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para EE.UU. no es absolutamente necesario.

    En su publicación en Truth Social el martes, el mandatario pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis. “Ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?”, explicó en su mensaje.

    “Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente llegarán a su fin”, aseguró.

    “¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!” concluye su publicación.

    Embed - Trump reitera amenazas contra Irán y destaca rescate de piloto estadounidense • FRANCE 24

    JD Vance: dice que quedan horas de intensas negociaciones

    Entretanto, desde Hungría, donde se encuentra de visita, el vicepresidente JD Vance afirmó que habrá intensas negociaciones en las próximas horas antes de que expire el ultimátum de Washington, que ha “ha cumplido en buena medida con sus objetivos militares”.

    “Ellos deben saber que tenemos herramientas en nuestro haber, que de momento no hemos decidido usar”, dijo Vance, de visita en Budapest. “El presidente de Estados Unidos puede decidir usarlas, y decidirá usarlas si los iraníes no cambian su comportamiento”, añadió.

    La Casa Blanca negó poco después que contemple utilizar armas nucleares contra Irán, después de las declaraciones de JD Vance, que fueron interpretadas en ese sentido.

    FUENTE:RFI

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