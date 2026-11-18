Javier Malosetti junto a Bruno Di Lorenzo en guitarra y Mateo Ottonello en batería se presentan el viernes 11 de diciembre en La Trastienda (Montevideo) y el sábado 12 en Pueblo Narakan (Punta del Este)

“Una guitarra, un bajo y una batería es un clásico formato que hacía muchos años que no abordaba, recuerdo muy pocas ocasiones desde el trío de mi padre hasta hoy”, cuenta el bajista argentino Javier Malosetti. Y agrega: “todo suena a nuevo, a distinto, tanto los temas nuevos como algunas visitas a músicas de discos anteriores, reversionadas ahora para este trío”.

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El músico salió a hurgar en su memoria porque decisió que su nuevo proyecto musical sea en formato de power trio. Para esto reunió a Bruno Di Lorenzo en guitarra y Mateo Ottonello en batería, con quienes hará dos presentaciones en Uruguay: el viernes 11 de diciembre en La Trastienda Montevideo, y el sábado 12 en Pueblo Narakan, Punta del Este.

Poseedor de cinco premios Gardel, dos premios Konex, dos premios Clarín y dos premios Estrella De Mar, Malosetti ha hecho una carrera habiendo trabajado con Luis Alberto Spinetta, Dino Saluzzi, Ruben Rada y Mike Stern, entre otros grandes de la música internacional.

La fusión, el Jazz y el blues son los componentes fundamentales en la música de Malosetti. En las presentaciones en vivo que viene haciendo con esta formación aparecen en el repertorio composiciones originales suyas más algunas reversiones. Actualmente se encuentra grabando el álbum debut del trío, el número 14 de su discografía.

Después de varios años, el bajista regresa a Uruguay para presentar su nuevo proyecto artístico. Antes de la pandemia se presentó junto a su banda en Sala Camacuá, formó parte del grupo de Mike Stern en su show de 2024 en Sala Zitarrosa y participó en varias temporadas consecutivas en el Festival Medio y Medio de Punta Ballena con sus distintos proyectos solistas.