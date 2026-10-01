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    Graffiti 2026: La Triple Nelson, Garo, Luana, Nasser y Niña Lobo entre los principales nominados

    La banda de plena La Nueva Escuela y Diego Drexler también están entre los artistas con más nominaciones a los premios, que se entregan el 21 de octubre en San José y el 4 y 5 de noviembre en la Zitarrosa

    La Triple Nelson tiene ocho nominaciones al Graffiti por De amor, de locura y de guerra.

    La Triple Nelson tiene ocho nominaciones al Graffiti por De amor, de locura y de guerra.

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    Difusión
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    La Triple Nelson, Garo Arakelian, Jorge Nasser, La Nueva Escuela, Niña Lobo, Luana y Diego Drexler son los principales nominados a los Premios Graffiti, cuya edición 2026 premia la producción fonográfica uruguaya de 2025. Será la entrega número 24 de los galardones creados y producidos por Miguel Olivencia, otorgados por un extenso jurado, compuesto por unas 75 personas que ejercen diversas tareas vinculadas a la difusión musical: periodistas, críticos, comunicadores, programadores, influencers, diseñadores, creadores de contenidos, fotógrafos, productores, gestores culturales y músicos de Uruguay y Argentina.

    Garo, por Milonga de Quirón, y La Triple Nelson, por De amor, de locura y de guerra, lograron ocho nominaciones cada uno. Niña Lobo obtuvo siete por Montevideo despierta y Jorge Nasser y La Nueva Escuela seis cada uno, por Mundo milonga y Directamente desde el tanque, respectivamente. En tanto, Luana por Icónica y Diego Drexler por Caminar lograron cinco candidaturas.

    Los discos nominados al Álbum del año son: Icónica, de Luana; De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson; Milonga de Quirón, de Garo; Montevideo despierta, de Niña Lobo, y Mundo milonga, de Jorge Nasser.

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    Convertida en la mayor figura pop femenina de la música uruguaya, Luana, que se convertirá en breve en la primera solista uruguaya en hacer un Antel Arena, también está nominada como Solista y en las categorías Pop, Tropical y Plena. Por su parte, La Triple Nelson y Niña Lobo integran el quinteto de nominados en Álbum de Rock, junto con Graffolitas, La Marmita y Erika Chuwoki. En Álbum pop también compiten Boni, Cossi, Milonga Indie y Diego Matturro.

    Luana logró cinco nominaciones por Icónica.

    Luana logró cinco nominaciones por Icónica.

    Los nominados a Tema del año son: Pandemia de guerra, de La Triple Nelson; Estás perdiendo el tiempo, de Diego Drexler; Llevo el Vientos del sur, de Garo Arakelian; Montevideo despierta, de Niña Lobo, y Una risa así, de Jorge Nasser, con Ruben Rada como invitado.

    En categoría Mejor EP, formato que se ha vuelto protagónico en la era digital, compiten Riki Musso, por Acuerdos asimétricos; Diego González (Capricho); Socio (Siempre podés volver); Astroboy (Ver para creer), y Eduardo Darnauchans (Viejas novedades).

    Los artistas más importantes de cada año tienen sus categorías propias. En Solista masculino los candidatos son Diego Drexler (Caminar), Diego Matturro (No se cansen de buscar), Garo (Milonga de Quirón), Jorge Nasser (Mundo milonga) y Nicolás Ibarburu (La ruta de la seda). En Solista femenina, junto con Luana, están Laura Canoura (La mariposa monarca), Eli Almic (La llave), Ino Guridi (Vigilia) y Maia Castro (Maia Castro canta a Zitarrosa y Amalia de la Vega).

    Jorge Nasser.

    Jorge Nasser.

    Y en Banda del año, las candidatas son Buceo Invisible (La mañana del incendio), La Nueva Escuela (Directamente desde el tanque), La Triple Nelson (De amor, de locura y de guerra), Niña Lobo (Montevideo despierta) y Ninguna Higuera (Metanlé).

    La producción y la composición son dos rubros fundamentales en esta premiación. En Productor/a del año los aspirantes al Graffiti son Alejandro Vázquez (De amor, de locura y de guerra, de La Triple Nelson); Garo Arakelian y Santiago Peralta (Milonga de Quirón, de Garo); Diego Matturro, Tato Cabrera y Rodridi (No se cansen de buscar, de Diego Matturro); Nicolás Ibarburu (La ruta de la seda, de Nicolás Ibarburu), y Mateo Moreno y Aníbal Buonarcorso (A vos te hicieron peor que vos a mí, de Mateo Moreno).

    Diego Drexler.

    Diego Drexler.

    En Compositor/a del año, el jurado nominó a Camila Rodríguez, Camila Bustillo, Andrea Pérez e Isabel Palomeque (Niña Lobo), Christian Cary y Paco Pintos (De amor, de locura y de guerra), Diego Presa y Guillermo Wood (Buceo Invisible), Garo Arakelian y Mateo Moreno.

    Todos los nominados pueden consultarse en la página de los Premios Graffiti.

    La primera de las tres ceremonias de entrega de los premios se realizará el miércoles 21 de octubre en el Teatro Macció de San José. Allí se presentarán Copla Alta, Martín Piña y Toto Riva, Soledad Ramírez, Yuli Urse, Pólvora en Chimangos, Lázaro Cócaro y La Misma Cuadra. Las dos restantes serán el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre en la Sala Zitarrosa.

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