Kevin Johansen y Sílvia Pérez Cruz en Punta Ballena

El Cuarteto (de cuerdas) Aramis inaugura el ciclo de conciertos Candlelight, a la luz de las velas, en el Sofitel Montevideo y el exbaterista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se presenta en Montevideo

El festival Medio y Medio presenta este fin de semana dos espectáculos de primer nivel. Hoy jueves 29 y mañana viernes 30 estará el cantautor argentino Kevin Johansen junto al dibujante Liniers, con quien forma una dupla en el escenario desde hace más de 20 años. En tanto, el sábado 31 la notable cantante, compositora e intérprete catalana Sílvia Pérez Cruz dará su primer concierto del año en el teatro a cielo abierto de Punta Ballena. Las entradas para las tres fechas se venden en RedTickets de $ 1.870 a $ 2.770.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Conciertos Candlelight. El sábado 31 a las 17.30 comenzará el ciclo de conciertos Candlelight, un formato que consiste en conciertos iluminados únicamente con la luz de las velas que tendrá lugar hasta abril en el salón Doré del Sofitel Montevideo Casino Carrasco. Los siete conciertos estarán a cargo del Cuarteto Aramis, conjunto de cuerdas uruguayo, que en este primer recital interpretará Las 4 estaciones, clásico instrumental de cámara, de Vivaldi, y la Sonata N° 12 del compositor italiano. El conjunto está integrado por Carolina Hasaj y Silvia Blanco en violines, Bruno Genta en viola y Matías Fernández en violoncello. Entradas en venta en feverup.com a $ 2.200.

Candlelight Conciertos Candlelight, en Sofitel Montevideo. El ciclo Candlelight continuará en el Sofitel con otros seis conciertos, también a cargo del Cuarteto Aramis: Especial San Valentín (viernes 6 y sábado 7 de febrero), Tributo a Adele (28 de febrero y 15 de marzo), Himnos del Rock (28 de febrero), Queen vs. The Beatles (8 de marzo), Tributo a Hans Zimmer (15 de marzo) y Ed Sheeran vs. Coldplay (11 de abril). Las entradas para todas las fechas están en venta en feverup.com desde $ 930 a $ 2.200.

Batero redondo. Walter Sidotti, el exbaterista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, vuelve este fin de semana a Montevideo para presentarse junto a los locales Barbazul, banda tributo a los Redondos. Juntos recorrerán los clásicos del histórico grupo y también de las obras solistas del Indio Solari y de Skay Beilinson. El show será mañana viernes 30 a las 20 en Live Era (Uruguay 960), con entradas en RedTickets a $ 680.