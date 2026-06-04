La Dirección Nacional de Cultura anunció novedades en los fondos públicos y premios nacionales

La Dirección Nacional de Cultura (DNC) anunció los cambios previstos a partir de este año en los fondos y premios nacionales que gestiona. En una conferencia a cargo de la directora nacional de Cultura, Maru Vidal, y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el martes 2 se anunciaron incrementos en los montos y cantidad de beneficiarios. Vidal informó que el Estado destinará a partir de este año unos 85 millones de pesos (algo más de dos millones de dólares) entre los fondos y los premios.

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Los cambios más importantes afectan al Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística (Fefca) y al Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País. Según informó Vidal a Búsqueda , el aumento de los montos es fruto de una redistribución interna de los recursos de la DNC y no de un incremento presupuestal.

El Fefca, que consiste en apoyo económico a artistas para que puedan dedicarse a la creación, incrementará su cantidad de becas de 60 a 108. El monto se duplicará, de $ 10,2 millones a $ 21,5 millones. Habrá además dos nuevas líneas de apoyo: la beca Nancy Bacelo, para artistas de entre 18 y 29 años, y la beca Teresa Vila para creación interdisciplinaria. El 40% de las becas se adjudicarán a personas que residan fuera de Montevideo y se habilitará un cupo de 8% para personas afrodescendientes, 5% para personas con discapacidad y 2% para personas trans.

El Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras Culturales en el Interior del País tendrá desde ahora dos líneas principales: la infraestructura pública y la infraestructura comunitaria. Incorporará, en coordinación con la Biblioteca Nacional, una línea específica de apoyo para la Red de Bibliotecas Públicas.

Desde ahora, los llamados Puntos de Cultura tendrán un lugar específico dentro de la arquitectura del Fondo. Según se anunció, “se adecuarán las modalidades de financiamiento y criterios de evaluación para contemplar la diversidad de realidades de los espacios culturales mediante la incorporación de criterios para el fortalecimiento, la sostenibilidad y el acceso a la cultura en aquellas localidades con menor población”.

Entre las modificaciones en el Fondo Regional para la Cultura se destaca la incorporación de nuevos criterios en la evaluación, por los que se otorgará “especial valor a proyectos que promuevan la diversidad cultural, la participación de jóvenes, la accesibilidad, la equidad de género y la circulación cultural entre territorios”. En este fondo se priorizará “iniciativas en pequeñas localidades y ámbitos rurales, fortaleciendo el acceso a la vida cultural en territorios que suelen contar cn menores oportunidades de participación”.

Foto MEC2 Maru Vidal. MEC

Esta semana quedaron habilitadas las convocatorias a los Fefca e Infraestructuras y a los premios nacionales de Letras y Artes Visuales. En los próximos días se habilitarán las del Fondo Regional y los premios de Música; y en el segundo semestre, las del Fondo Concursable y el Fondo Nacional de Museos, que en su primera edición contará con 10 millones de pesos.

En el Premio Nacional de Música se anunció un incremento en el monto económico de los primeros y segundos premios y también se incorporó una novedad relevante en la forma de las postulaciones. Hasta ahora se participaba con una obra musical individual, es decir, un tema. Desde ahora las postulaciones se realizarán con un EP, un conjunto breve de canciones o temas instrumentales (suelen ser entre tres y seis) que conforman una unidad artística.

En el Premio Nacional de Letras se anunció que los postulantes deberán declarar si usaron o no herramientas de inteligencia artificial y también que la DNC destinará $ 500.000 a la compra de 50 ejemplares de cada una de las obras ganadoras.

En el Premio Nacional de Artes Visuales, la principal novedad es que 30 artistas seleccionados recibirán una contribución de $ 40.000 “para apoyar la producción y el montaje de las obras que integrarán la exposición final”.

La información completa está disponible en www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/.