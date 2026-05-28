La rutina de lo extraordinario: el Centro Cultural de Música presenta a la Orchestre des Champs-Élysées

Con la Orquesta de los Champs-Élysées, de Francia, el sábado 30 continuará la temporada 2026 del Centro Cultural de Música (CCM), la número 84 de su historia, que comenzó con el conjunto Solistas de Cámara de Praga.

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La selección de este nuevo ciclo anual reúne orquestas, ensambles y solistas que integran la élite mundial de la música académica. Como es norma en esta institución (sin fines de lucro y sustentada por sus socios a través de un abono anual), el común denominador del ciclo es la excelencia. Solo en los últimos años el CCM produjo la llegada a Uruguay de luminarias de la música mundial, como el pianista chino Lang Lang, el músico barroco catalán Jordi Savall y el vanguardista conjunto francés Les Arts Florissants.

El primer concierto de La Orchestre des Champs-Élysées en Uruguay será el sábado 30 a las 19.30 en el Auditorio Nacional del Sodre. Dirigida desde su fundación en 1991 por el francés Philippe Herreweghe —especialista en obras prerrománticas y corales—, la formación, de unos 60 músicos, propone un programa con dos títulos potentes y bien contrastados, acorde a su misión de sostener bien en alto los grandes estandartes del repertorio clásico. Los franceses interpretarán dos pesos pesados: la Sinfonía n.° 8 en si menor, de Schubert, bautizada como la Sinfonía inconclusa, y la Sinfonía n.° 7 en la mayor de Beethoven.

Establecida en la ciudad francesa de Poitiers (en la región de Nueva Aquitania), la Orchestre des Champs-Élysées es la primera orquesta francesa en tocar con instrumentos originales. Desde su fundación en junio de 1991, por Herreweghe, el conjunto se ha dedicado al repertorio sinfónico de los períodos clásico, romántico y moderno clásico, y sostiene una práctica interpretativa fiel al estilo histórico. El extenso repertorio de la orquesta, construido a lo largo de los años, abarca un período que comprende más de 150 años.

Este entusiasta y trascendente conjunto instrumental se ha presentado en las principales salas de conciertos del mundo, en capitales mundiales de la música, como Viena, Berlín, Londres, Leipzig, Roma y Nueva York, y sus giras los han llevado incluso a recorrer China, Japón, Corea y Australia. Asimismo, cuenta con numerosas grabaciones muy elogiadas por la crítica internacional.

Grandes nombres

La temporada del CCM continuará el martes 16 de junio con el Sitkovetsky Trio en el Teatro Solís. Encabezado por el violinista británico (de origen ruso) Alexander Sitkovetsky, y completado por el celista alemán Isang Enders y la pianista china Wu Qian, este renombrado trío de cámara viene con un programa imbatible: Haydn, Schumann y Beethoven.

Sitkovesky Trio Sitkovetsky Trio. Difusión

El miércoles 5 de agosto en el Solís tocará por primera vez en Uruguay el joven pianista de Kazajistán Alim Beisembayev, ganador de la medalla de oro en el Concurso Internacional de Piano de Leeds en 2021, y considerado una estrella en ascenso. Con un sonido que la revista especializada Seen and Heard definió como “impregnado de una sabiduría muy superior a su edad”, el músico kazajo abrirá con dos piezas de Schubert y cerrará con la Sonata para piano en si menor, de Liszt.

Alim-Beisembayev-7-©-Nabin-Maharjan Alim Beisembayev. Difusión

Dos semanas después, el jueves 20 de agosto, el contratenor polaco Jakub Józef Orliski dará un recital de canto junto al ensamble italiano Il Pomo d'Oro, especializado en ejecución historicista, que ya se vislumbra entre lo mejor y más extraordinario de la temporada.

Se trata de un cantante considerado como una revelación reciente en el mundo de la ópera, que interpretará el repertorio denominado Beyond, una selección de joyas barrocas del siglo XVII, curada por el francés Yannis François, que abarca Monteverdi, Caccini, Frescobaldi, Kapsberger, Saracini, Netti y Jarzbski. “Un viaje sonoro con preciosidades inéditas del siglo XVII que resuenan más allá de su propia época”, anuncia el CCM.

Jakub Józef Orliski Jakub Józef Orliski. Difusión

Otro de los platos fuertes del año se servirá el jueves 17 de setiembre, cuando en el Solís se presente por segunda vez en Uruguay sir András Schiff, uno de los pianistas más importantes de la actualidad en todo el mundo. El recital de este maestro hungarobritánico, elogiado en todo el planeta por su refinamiento interpretativo, incluirá obras de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert. Pero no se puede acceder al detalle porque su costumbre es elegir el programa el día del concierto, según las características del piano y la acústica de la sala.

Andras Schiff András Schiff. Difusión

La joven violinista española María Dueñas, otra de las grandes recientes revelaciones a escala mundial, dará el penúltimo concierto del año, el martes 6 de octubre en el Solís, acompañada por la prestigiosa orquesta austríaca Camerata Salzburg.

Esta nueva estrella del violín llega luego de ganar en 2025 dos premios Gramophone (importantes galardones de la música clásica británica), a la mejor artista joven y como intérprete de la mejor grabación instrumental. El New York Times destacó a Dueñas “por su imaginación, convicción y proeza técnica”.

maria dueñas María Dueñas. Difusión

El cierre de la temporada, por todo lo alto, será con el Monteverdi Choir junto al English Baroque Soloists, el miércoles 4 en el Solís. Este excepcional ensamble barroco dirigido por el francés Christophe Rousset interpretará la icónica oratorio Theodora, de Händel, uno de los popes del género. Monteverdi Choir es reconocido como uno de los mayores exponentes de los oratorios del compositor británico. La versión escenificada de esta obra, con un elenco internacional de solistas, contiene algunas de sus arias mas destacadas, como As With Rosy Steps The Morn, With Darkness Deep y Angels Ever Bright and Fair.

El CCM producirá, además, ciclos de charlas de los artistas y encuentros especiales con Alberto Reyes y Guilherme de Alencar Pinto, dos referentes vinculados a la institución. Los conciertos comienzan a las 19.30 y las entradas se venden en Tickantel. Para adquirir abonos, los contactos son [email protected] y 092 828 829.