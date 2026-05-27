Asamblea de cooperativistas se reúne este viernes para definir el concurso voluntario de acreedores de Coleme

La cooperativa láctea más antigua de Uruguay, con casi un siglo de historia, atraviesa sus horas decisivas. Solo 12 productores y unos 6.500 litros diarios sostienen una empresa que llegó a tener cerca de 50 establecimientos remitentes.

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La Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme) convocará este viernes a una asamblea definitiva para decidir el llamado a concurso voluntario de acreedores. La reunión del viernes será la segunda en pocos días: la asamblea anterior, realizada el 22 de este mes, fue una instancia preparatoria para poner todas las cartas sobre la mesa antes de la resolución final.

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La situación que enfrenta Coleme es crítica desde hace tiempo, pero en las últimas semanas se tornó insostenible. Con apenas 12 productores activos, la planta recibe actualmente unos 6.500 litros diarios —un volumen mínimo para sostener una estructura industrial con cerca de 30 trabajadores—, y arrastra un atraso en los pagos a sus remitentes de alrededor de seis meses, por algo más de US$ 500.000. “Están tratando de terminar de pagar octubre”, graficó a Agro de Búsqueda el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre.

Sin embargo, la empresa está al día con sus demás obligaciones, como salarios, aportes patronales, UTE, OSE y demás servicios y proveedores de insumos.

Fundada en 1934 —antes que Conaprole, que data de diciembre de 1935—, Coleme es la cooperativa láctea más antigua del país. Ese dato no es menor. El componente histórico e identitario ha sido uno de los que más ha demorado la decisión de cierre. Muchos no quieren renunciar a esa empresa con tanta historia, y que es una fuente de trabajo importante en la capital de Cerro Largo.

La decadencia fue gradual pero sostenida

Hace una década, cuando la cooperativa adoptó el Fondo de Financiamiento a la Actividad Lechera (FFAL), contaba con cerca de 50 establecimientos remitentes. Hoy apenas quedan 12, algunos muy chicos. Y hay dos que son estatales: uno de UTU y otro de Facultad de Agronomía.

Además, hay tres tambos de la Colonia Wilson, y ya se había solicitado al directorio del Instituto Nacional de Colonización (INC) que gestionara su ingreso a Conaprole.

Producto, empleo y la planta. La producción actual de Coleme se concentra principalmente en leche fluida y, en menor medida, en quesos elaborados con los excedentes de leche, que tienen muy buena demanda en el mercado. La planta emplea a unas 30 personas, y el futuro laboral de los trabajadores es una de las principales preocupaciones que rodean la decisión de este viernes.

De Izaguirre adelantó que, en caso de que se resuelva el cierre, la prioridad será redirigir la leche de los 12 tamberos hacia otras empresas, con preferencia por Conaprole.

Sin embargo, esto no es automático, implica resolver la logística de acceso a cada establecimiento, dado que los camiones cisterna que operan en Cerro Largo son grandes y están diseñados para mayores recorridos.

En paralelo, Coleme envió una nota al Inale solicitando que se evaluara, con la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay (CILU), si alguna otra empresa podría estar interesada en recibir esa leche que se remite a Coleme. Si no hay interesados, el Inale le solicitará a Conaprole que haga el esfuerzo de recibir esos productores, confirmó De Izaguirre.

Respecto al edificio industrial, el presidente del Inale dijo que se analizará qué uso alternativo puede dársele, y si es posible mantener algunas fuentes de trabajo.

Con más leche “sería viable”

Fuentes de Coleme consultadas por Agro de Búsqueda sostuvieron que si la cuenca estuviera funcionando en condiciones normales, podría estar remitiendo, sin problemas, entre 20.000 y 25.000 litros de leche por día.

A pesar de haber realizado las reestructuras que recomendaron los técnicos en los últimos años, queda la sensación de que se nadó para morir en la orilla. Los socios de la cooperativa de Melo aseguran que si tuvieran la materia prima suficiente, la empresa sería perfectamente viable.

Por otra parte, no es una opción comprar leche en otras cuencas y pagar al contado, mientras se les debe a los remitentes de la propia cooperativa.

También hay quienes sostienen que hay inversores esperando que Coleme se presente a concurso para no tener que asumir los problemas que arrastra la empresa.

El inversor que no llegó

El año pasado un inversor argentino presentó una propuesta formal para comprar la planta industrial. La negociación despertó expectativas, pero no prosperó.

Desde el Inale y desde el Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop) se buscaron fórmulas para que la empresa pudiera funcionar sin necesidad de inversión externa, pero “se hace muy difícil”, admitió el jerarca.

Trampa financiera. Uno de los problemas estructurales que explica la crisis de Coleme es la paradoja que genera la estacionalidad de la producción lechera a escala tan pequeña. Cuando hay más leche, como en primavera, la empresa debe pagar más a sus remitentes, pero al mismo tiempo los excedentes se derivan a quesos, que tienen un ciclo de elaboración, maduración y cobro más largo, y eso provoca atrasos.

En cambio, cuando la producción es baja —como ocurre en invierno—, la leche fluida vale más como proporción del ingreso, y la empresa puede estar relativamente más al día.

A eso se suma la dificultad de competir a esa escala en un mercado que exige sistemas de administración modernos, capacidad de inserción comercial y flexibilidad para absorber los vaivenes de oferta y demanda.

Entre récords y cierres. El contexto general del sector lácteo en Uruguay es paradójico. Según datos del Inale, 2025 fue un año récord para la lechería uruguaya. La remisión de leche a los complejos industriales fue de un volumen nunca antes registrado: 2.175 millones de litros, 6,6% más que en el año anterior. Y las exportaciones de productos lácteos alcanzaron US$ 962,7 millones, 13% más que en 2024.

Sin embargo, esos números globales conviven con el cierre sostenido de tambos pequeños y de industrias de escala reducida, que no logran ser viables en el nuevo contexto de mercado.

La situación de Coleme no es un caso aislado. Hay realidades también muy complejas en otras cooperativas del sector, como Claldy y Calcar.