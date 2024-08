La vida y la obra de Popo Romano en un documental

Su nieta Julieta. El vínculo con su hermano Miguel, baterista histórico de la música uruguaya. Su devoción primigenia en su infancia y juventud por Los Shakers y Opa. Lo buena que estaba y lo bien que sonaba Quo Vadis, la gran banda de jazz rock y rock progresivo que integró en los años 70 y 80, junto con virtuosos como José Pedro Beledo y Raúl Medina. Y su primer contacto con Hugo Fattoruso, su gran héroe, que, cuando lo conoció, lo abrazó y le dijo que no podía creer estar con el tipo que había tocado el bajo en Quo Vadis. Estos son algunos de los temas que se abordan en una charla familiar rodada en el patio de su casa, en el inicio de Bajo la luz, el documental sobre el bajista y compositor montevideano Apolo Romano (nombre real del artista, conocido por todos como Popo Romano) que se estrenó esta semana y que está en cartel en la sala B del Sodre (Auditorio Nelly Goitiño).

Se trata de una realización audiovisual de la productora Fotosíntesis, ideada por Germán Cabillón y dirigida por Gonzalo Rodríguez Fábregas. La producción es de Daniel Charlone, quien años atrás dirigió Amigo lindo del alma, documental sobre Eduardo Mateo. Como en ese filme, en Bajo la luz, los testimonios obtenidos en reportajes son ensamblados con el registro en vivo de varios conciertos de Romano, con diversas formaciones, como Los Pusilánimes, Mateo x 6, a dúo con su nieta Julieta Taramasso, también bajista, o en cuarteto con Hugo Fattoruso, Juan Pablo Chapital y Albana Barrocas. Música y palabra comparten similar protagonismo y metraje en los 75 minutos que dura la película.

El documental es un retrato íntimo en primera persona de Romano, cuyo lenguaje audiovisual no pretende innovar en lo que refiere a recursos narrativos o formas de presentar la información biográfica del protagonista. Con unos pocos testimonios familiares (su hermano Miguel, su esposa, sus hijas y su nieta Julieta) y unos pocos músicos, como Fattoruso y Leo Maslíah, se va armando este relato que comienza por el barrio Buceo, donde se criaron todos los Romano. “Vivía toda la familia en unas pocas cuadras de distancia”, comenta uno de ellos. Hay que decir que parece un tanto desaprovechada la presencia de Fattoruso, quien aparece para desmentir una anécdota que cuenta Popo: “No me acuerdo, es un mentiroso”, dice Hugo sobre Popo, en tono de broma. “Es un gran compositor”, agrega, y destaca la cualidad de Romano de hacer una música a la que “el público accede fácilmente”. Y poco más. Algo más sustanciosos son los conceptos de Maslíah, quien cuenta cómo se maravilló al verlo en vivo. “No me hubiera imaginado nunca que alguien con un bajo hiciera lo que hacía Popo”.

Algunos testimonios resultan algo vagos, como el de Graciela Figueroa, quien recuerda un espectáculo que vinculaba música, artes plásticas y danza, y menciona nombres de algunas creaciones, pero no se aclara si se trata de obras de ella o de Romano. Esa carencia de rigor informativo es un rasgo general de esta obra. Claramente, desgranar la obra musical del protagonista banda a banda y disco a disco no fue una opción. No se habla de discos como Cortinas, Otra mañana o Cuarto de música. Casi no hay nombres de álbumes y de temas. También se aprecia cierta incongruencia temporal cuando los testimonios hablan sobre eventos futuros que ya ocurrieron hace un buen tiempo, como el recital que reunió a Los Pusilánimes en el Solís, en abril de 2022. Lo que realmente vale, más que esa mención, son los pasajes de ese show, acertadamente registrados. Otro aporte discutible es el de las tomas testigo que registran varias charlas de producción, en plena pandemia, con personas de tapabocas hablando en un living con una picada en la mesa ratona. Podrían no estar, que el documental sería exactamente igual, o un poco mejor.

La mirada de los creadores, evidentemente, se centra en la dimensión espiritual y filosófica de Popo, en su carisma y en sus notorio talento como narrador de historias. Le preguntan sobre por quién se cortaría las venas y da vuelta la pregunta para responder que se aseguraría una buena salud arterial para seguir disfrutando de hacer música con sus próceres, como, por ejemplo, Hugo, a quien define como “un ser increíble”.