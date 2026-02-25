  • Cotizaciones
    miércoles 25 de febrero de 2026

    Las producciones uruguayas que avanzan en su carrera hacia los Premios Platino 2026

    La película El tema del verano y la serie Ángel lideran las postulaciones nacionales en los rubros de cine y televisión de los premios iberoamericanos

    Gustavo Suárez, uno de los tres protagonistas de la serie uruguaya Ángel.

    Gustavo Suárez, uno de los tres protagonistas de la serie uruguaya Ángel.

    FOTO

    Cuenco Cine
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Siete producciones uruguayas fueron seleccionadas en la lista de 20 candidaturas por categoría de los próximos Premios Platino, que se entregarán el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco en Riviera Maya, México. Se trata de una primera selección de la que surgirán los finalistas en cada rubro, que serán anunciados en las próximas semanas.

    En total, las películas y series uruguayas —incluyendo coproducciones mayoritarias con otros países— acumulan 31 postulaciones y continúan en la carrera hacia los galardones del audiovisual iberoamericano.

    El tema del verano, película de Pablo Stoll, lidera las postulaciones uruguayas para cine con seis menciones, mientras que la serie Ángel, de Manuel Soriano, acumula 13 en las categorías de televisión. Ambas producciones encabezan la representación nacional en sus respectivos rubros y compiten en categorías principales, técnicas y actorales.

    Embed - El Tema del Verano | Tráiler Oficial | Estreno en Argentina el 5 de febrero

    En series, Ángel logró 13 candidaturas, que abarcan desde Mejor miniserie o teleserie hasta rubros técnicos, como dirección de fotografía (Elisa Barbosa), montaje (Piero Sabini y Ricardo Fontana) y vestuario (Leonor Arocena). Postulan, además, Antonella Costa, Gustavo Suárez, Romina Peluffo y Néstor Guzzini en las categorías actorales. La serie Desobedientes obtuvo dos candidaturas en montaje (Mariana Franco y Rocío Llambí) y sonido (Rocío López y Claudia Píriz).

    En cine, El tema del verano, de Pablo Stoll; Un cabo suelto, de Daniel Hendler, y Perros, de Gerardo Minutti, acumulan múltiples candidaturas en diferentes categorías.

    El tema del verano compite en los rubros técnicos de dirección de arte (Cecilia Guerriero), montaje (Lucía Casal y Andrés Pepe Estrada), sonido (Daniel Yafalián y Santiago Fumagalli) y efectos especiales (Santiago Svirsky). Por su parte, Un cabo suelto le valió a Daniel Hendler una nominación a Mejor dirección. En tanto, Perros suma dos candidaturas: María Elena Pérez compite por Mejor interpretación femenina, y también fue seleccionada en la categoría de Mejor ópera prima.

    Además, Emanuel Sobré aspira al premio a Mejor interpretación masculina de reparto por su trabajo en Sánguche caliente, de Manuel Facal. En el rubro documental, La caja negra, de Elisa Barbosa Riva, también continúa en carrera.

    // Leer el objeto desde localStorage