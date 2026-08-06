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    Llega a La Trastienda Fleures Noires, orquesta tanguera de mujeres argentinas y francesas

    La uruguaya Lucía Romero y la argentina Clara Presta compartirán una nueva fecha del ciclo El Club del Río de la Plata; Lucía Chilibroste dará una charla en el Club Uruguay sobre la historia del Royal Ballet

    Fleures Noires, el miércoles 19 en La Trastienda

    Fleures Noires, el miércoles 19 en La Trastienda

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La orquesta de tango contemporáneo Fleures Noires (en español, Flores Negras), ensamble de cámara integrado por 10 músicas de Argentina, Francia y Finlandia que propone una singular lectura del tango de vanguardia, se presentará por primera vez en Uruguay el miércoles 19 en La Trastienda (Fernández Crespo 1763). El concierto, titulado Tangos aumentados, se presentará en el marco de una gira regional con las cantantes argentinas Mandy Lerouge y Vanesa García como invitadas especiales. La innovadora agrupación, dirigida por la compositora y pianista argentina Andrea Marsili, llega en medio de una gira por varias ciudades argentinas (Buenos Aires, Rosario y La Plata).

    Con base en París, esta formación reconocida en la escena tanguera europea (cuenta con abundantes elogios de medios especializados) desarrolla un lenguaje propio que expande los límites tradicionales del género y se ha presentado en escenarios de Europa, Medio Oriente, África y América Latina. Su repertorio está integrado exclusivamente por composiciones originales centradas en la esencia contemporánea del tango y con influencias de la música clásica, el jazz y la experimentación sonora. Además de su propuesta musical, el grupo proyecta una fuerte dimensión simbólica dentro del género debido a su integración femenina. Entradas en passline.com a $ 1.000 y $ 1.600.

    El ensamble está conformado por Andrea Marsili (piano, composición, dirección y textos), Ana Carolina Poenitz, Marion Chiron y Lucía Coggiola (bandoneones), Verónica Votti (violoncello), Anne Le Pape (violín), Anne Vauchelet (bajo), Solenne Turquet y Andrea Pujado (violines) y Camille Chardon (viola).

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    Ballet y Segunda Guerra

    La docente de historia y divulgadora de danza Lucía Chilibroste dará una charla, titulada “La belleza en el caos”, sobre el vínculo del ballet y la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de la compañía británica Royal Ballet. La experta, autora del libro El equilibrio de bailar, sobre la vida y obra de la bailarina María Noel Riccetto, dirige la plataforma luciachilibroste.com, en la que ofrece cursos, seminarios, charlas y entrevistas con grandes figuras del ballet de Uruguay, la región y el mundo. La charla, organizada por la revista Dossier, con el auspicio de la Embajada Británica, será el sábado 8 a las 15 horas en el salón Inglés del Club Uruguay (plaza Matriz), con entrada libre, con reservas a [email protected].

    Romero & Presta

    El sábado 15 de agosto la cantautora uruguaya Lucía Romero y la argentina Clara Presta se presentan en Sala Corchea, en una nueva fecha del ciclo de intercambio cultural El Club del Río de la Plata. Creado con el fin de fortalecer los lazos musicales entre artistas emergentes de ambos países, el ciclo incluye, en cada nueva edición, una fecha en Uruguay y otra en Argentina (este sábado 8, en Nempla, Buenos Aires).

    La iniciativa “valora la canción como vehículo de lo sensible, lo humano y lo poético; el encuentro como motor creativo; y el oficio artístico como un trabajo con profundo valor cultural”. Además de los conciertos, también se generan instancias creativas y propuestas educativas con una lógica colaborativa. Los conciertos presentan a las dos solistas por separado e incluyen varias canciones en conjunto. Entradas a $ 590 en entradasfans.com y RedPagos.

    Juventudes Musicales

    El cuarto concierto del colectivo Juventudes Musicales del Uruguay (JMU), en coproducción con el Sodre, presentará el martes 11 a las 19.30, en la sala Balzo del Sodre, una gala coral a cargo de varios jóvenes intérpretes, cantantes e instrumentistas premiados en los dos últimos concursos de JMU. Participarán el Coro Municipal de Colonia, que celebra sus 50 años, con dirección de Fernando Maddalena, el Coro del IPA, que dirige Xavier Aníbal Font, y el Coro Estudiantil de la UCU, con dirección de Blanca Martín. Entrada libre.

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