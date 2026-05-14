Llegaron al vinilo ‘A contraluz’ y ‘El impulso’, de La Vela Puerca

Si bien los discos más recientes de La Vela Puerca fueron publicados en vinilo, la reedición en el gran formato del primer tramo de su discografía aún estaba pendiente. En las últimas semanas la filial argentina del sello Universal lanzó para toda la región dos hermosas ediciones de A contraluz (2004) y El impulso (2007), tercer y cuarto disco de la banda.

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Son los trabajos que iniciaron la conquista de la banda del público argentino, un trabajo de hormiga que les llevó varios años y cuyos frutos siguen cosechando hasta el presente.

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Se trata de ediciones dobles, lo que garantiza la máxima calidad del audio, libre de compresiones indeseables.

El despliegue gráfico, con ilustraciones de Tunda Prada (A contraluz) y Pedro Dalton (El impulso) es, también, superlativo.

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A contraluz marcó la llegada a la masividad del grupo, de la mano de himnos de estadio como Llenos de magia, De atar, Claroscuro, Va a escampar, Caldo precoz y Zafar. En tanto, El impulso tiene un aura algo más oscura y menos festiva, con El “señor”, Colabore, Me pierdo y Para no verme más como puntas de lanza que se transformaron en clásicos del repertorio puerco.

Quedan pendientes de llegar al vinilo los dos primeros discos del grupo, Deskarado y De bichos y flores.