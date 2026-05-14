Lo nuevo en discos: Alfonsina, Cuarteto de Nos, los hermanos Vivas y Patricia Ligia

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El cuarto disco de esta talentosa cantautora e intérprete uruguaya alterna colaboraciones y piezas en solitario y se interna en el camino de la fusión folk-pop con texturas acústicas y territorios sonoros de raíz local. Alfonsina se muestra en su madurez interpretativa y concentra la atención en su voz, nítida, íntima, luminosa y protagonista absoluta de las canciones. Comienza compartiendo el canto con Paulinho Moska en Perder algo de tiempo y sigue con una versión acústica de su hit inicial Casas unidas junto con Laura Canoura, un valioso abrazo generacional. Aparecen dos argentinos: Gastón Pauls (sorpresa del disco) en la balada Love ride y Santiago Moraes (exintegrante de Los Espíritus, gran cantante) en la popera Cambio la mirada. En Ruido toca y canta Nico Ibarburu y en Amanece armoniza a la perfección con Lu Ferreira.

Este es un lanzamiento extraordinario. Esta docena de canciones de Carlos Correa de Paiva se inscriben en la tradición de la canción uruguaya contemporánea que mezcla un poco de candombe, un poco de milonga, algo de murga canción, alguna poderosa influencia de la región o del norte. Son evocaciones de infancia y juventud en otra Montevideo, son cantos a la bicicleta, al apartamento, a los amigos, al barrio, al amor, al tiempo, al recuerdo, al olvido, a la vida y a la muerte. Se trata de un lanzamiento extraordinario porque el autor y el sello Aceituna Brava publicaron un hermoso libro con las letras junto con fotos y textos explicativos de cada canción y una separata que contiene las partituras con arreglos corales de todos los temas. Una delicatessen. Correa de Paiva presentará Ando el viernes 29 en el Teatro Florencio Sánchez.

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Título: Cubo del sur (Bisiesto) | Autor: Patuco López

Patuco López es un interesante cantautor, baterista y percusionista montevideano nacido en 1993 que integró la banda Salandrú y luego inició el árido camino de ser solista en la escena uruguaya. Bisiesto, su tercer disco, se puede definir como música ciudadana. El autor practica “una contemplación de su entorno desde una subjetiva influencia del rock y del candombe montevideano”. Como su predecesor, Mario, está grabado en vivo, con la intención de aportarle frescura y autenticidad al sonido. La producción sonora fue tarea de López junto con el ingeniero Mario Breuer, autor de la mezcla y la masterización. La banda, en formato cuarteto, la integran Juan Pablo Chapital (guitarra eléctrica), Nicolás Román (bajo y coros), Cachi Bacchetta (batería) y Patuco en guitarra acústica y voz.

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Título: La luz es cuestión de tiempo (ind.) | Autor: Centeiia Fútbol Club

Una voz radial que anuncia “maravillosas aventuras intergalácticas” abre el estimulante álbum debut de Centeiia Fútbol Club, el grupo integrado por Eloísa Casanova, Emilia Colman, Fiera, María Eugenia Guerrero y María Viola. Producido por Lucy Patané y Carolina Roballo, el disco reúne siete canciones que priorizan la textura por encima de la estructura. Son piezas que respiran. Nacen mínimas y se expanden en capas de voces en las que el recitado de raíz rapera convive con la canción de autor con total fluidez. Las letras, fragmentarias y poéticas, exploran la naturaleza, el tiempo y las conexiones invisibles entre las personas. Entre un diseño sonoro inmersivo y una libertad creativa contagiosa, se materializa un debut que no debe pasarse por alto.

Título: Sigo atravesando puertas (en vivo) (Porfiado Records) | Autor: El Cuarteto de Nos

Si bien en distintas épocas han circulado varias grabaciones en forma no oficial, este es el primer disco en vivo en los 42 años de historia de El Cuarteto de Nos. Se trata de registros en vivo de Tour Puertas, la reciente gira de la banda, la mayor de su carrera, que los llevó a grandes países como México, Colombia, Chile, Argentina, además de Estados Unidos, España y, por supuesto, Uruguay. Hay tres puntos a señalar: como era de esperar, el repertorio elegido es completamente posterior a Raro, su disco de 2006, el que marcó un antes y un después en la historia del Cuarteto; el sonido es de excelente calidad y permite apreciar cabalmente la fuerte interacción de la banda con el público (las ovaciones y el canto del público son permanentes); y, por último, la performance vocal de Roberto Musso es intensa y vibrante pero bastante despareja.

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Título: Moriremos (Recuerdos Humanos) | Autor: Siempre y Cuando Vivas

Los hermanos Gastón y Gonzalo Vivas confirman una dupla inquieta, creativa, productiva, cambiante, y están en la vanguardia del rock montevideano. Pero no cultivan un rock ortodoxo y cuadrado, sino que hacen un rock con múltiples cruces hacia el pop, el jazz, la música sinfónica y el candombe, por citar solo algunas de sus inquietudes. En sus variados proyectos musicales, ambos son cantantes, guitarristas, compositores y productores. Años atrás formaron Piel, una banda que sorprendió con un poderoso sonido en plan Led Zeppelin. Estos 12 temas reflejan el amplísimo arco de recursos musicales de estos dos músicos virtuosos, con el rock como territorio común. Son un generoso despliegue de riqueza melódica, de arreglos guitarreros y corales y de producción. Moriremos no es música funcional, es una aventura sonora que demanda una escucha plena.

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Título: Variaciones y visiones (Stick Mostaza) | Autora: Patricia Ligia

Este EP es el debut solista de la bajista, compositora y productora uruguaya Patricia Ligia, actualmente radicada en Estados Unidos. La talentosa instrumentista comenzó tocando en la banda Croupier Funk, luego formó el dúo Guanaco (con el baterista PP Canedo), en Estados Unidos integró la banda de Karol G y actualmente gira con Ricardo Montaner mientras que en paralelo desarrolla varios proyectos de diversos géneros, entre ellos el jazz. Esos tres temas dan forma a una suite instrumental de 18 minutos que fusiona la improvisación jazzera con tendencias urbanas, mezcla concebida por Ligia como un “trip musical introspectivo”. Abre con la frenética y cambiante Provenza, sigue con Lawns, pieza de aires cariocas vocalizada por Ligia, y termina con una versión jazzeada del candombe de vanguardia Chicalanga, de Manolo Guardia. Un triple deleite.

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Título: Mateo solo bien se lame por Nair Mirabrat (Little Butterfly Records) | Autora: Nair Mirabrat

Nair Mirabrat, el ambicioso proyecto solista de Martín Ibarra (es un anagrama de su nombre), transformó en disco (vinilo y plataformas) el registro de este concierto maravilloso, en el que hizo realidad lo que parecía imposible: llevar la música de Eduardo Mateo a un plano orquestal, a cargo de un ensamble de casi 20 instrumentistas, entre los que estuvieron su hermano Juan Ibarra (batería), Fede Righi (bajo) y Jeremías di Pólito (guitarra). La grabación de los conciertos (en Teatro El Galpón y sala Balzo) permite capturar la poderosa energía del vivo, con su vértigo y con sus pasajes poéticos y contemplativos. La interpretación vocal está a cargo de Ibarra, Sara Sabah, Silvina Gómez y Nicolás Selves. Como dice este virtuoso guitarrista, esta edición permite “volver a iluminar —sin flash, con los tonos de la hora mágica— una obra perfecta”.