Lo nuevo en discos: ‘Your Favorite Toy’, de Foo Fighters

Han sido unos años complicados para Foo Fighters. En But Here We Are (2023) cargaron con el peso de la pérdida del baterista Taylor Hawkins y la madre de Dave Grohl, Virginia, fallecidos en 2022 (“La persona más importante en toda mi vida”, dijo el líder del grupo). Fueron tiempos turbulentos, marcados por titulares polémicos. Dave, conocido en sus inicios como el baterista de Nirvana y reconocido desde hace mucho tiempo como “el hombre más amable del rock”, admitió haber engañado a su esposa, y el baterista Josh Freese fue despedido inesperadamente en 2025 y reemplazado por Ilan Rubin, exintegrante de Nine Inch Nails.

En su duodécimo álbum, sin embargo, el grupo intenta sonar más crudo y desprolijo. Aunque el duelo todavía aparece en algunas letras (“vi tu rostro en la ventana”, en Window), el álbum evita quedarse demasiado en ese clima más triste. En general, Your Favorite Toy apunta a la energía visceral de una banda en vivo, sin demasiadas vueltas y con un sonido más garajero.

El disco fue grabado en el estudio casero de Grohl, con él y Rubin a cargo de las bases en directo y sin demasiados retoques; el resto añadieron sus partes más tarde. A medida que avanza el álbum, aparecen temas menos inspirados que terminan jugando en contra. La canción que da nombre al disco suena demasiado armada, desde el riff hasta los coros con “nananas”; If You Only Knew suena como una versión más liviana de Queens of the Stone Age; Spit Shine apuesta por el volumen y los gritos, pero deja poco más que eso; y Amen, Caveman es tan breve como olvidable. Aun así, el disco tiene algunas buenas canciones, como la sobria Child Actor, que busca parecerse a Everlong, y Unconditional, muy en la línea del rock alternativo de los años 90. Incluso la canción más larga y elaborada del disco, Asking For A Friend, funciona mucho mejor como cierre que cuando la lanzaron como single.