  • Cotizaciones
    jueves 14 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Lo nuevo en discos: ‘Your Favorite Toy’, de Foo Fighters

    La banda de Dave Grohl publicó su duodécimo disco, que conecta con la energía cruda, garajera y visceral del toque en vivo

    Foo Fighters
    Búsqueda | José Frugoni
    Por José Frugoni

    Han sido unos años complicados para Foo Fighters. En But Here We Are (2023) cargaron con el peso de la pérdida del baterista Taylor Hawkins y la madre de Dave Grohl, Virginia, fallecidos en 2022 (“La persona más importante en toda mi vida”, dijo el líder del grupo). Fueron tiempos turbulentos, marcados por titulares polémicos. Dave, conocido en sus inicios como el baterista de Nirvana y reconocido desde hace mucho tiempo como “el hombre más amable del rock”, admitió haber engañado a su esposa, y el baterista Josh Freese fue despedido inesperadamente en 2025 y reemplazado por Ilan Rubin, exintegrante de Nine Inch Nails.

    En su duodécimo álbum, sin embargo, el grupo intenta sonar más crudo y desprolijo. Aunque el duelo todavía aparece en algunas letras (“vi tu rostro en la ventana”, en Window), el álbum evita quedarse demasiado en ese clima más triste. En general, Your Favorite Toy apunta a la energía visceral de una banda en vivo, sin demasiadas vueltas y con un sonido más garajero.

    Leé además

    llegaron al vinilo ?a contraluz? y ?el impulso?, de la vela puerca
    Lo nuevo en discos

    Llegaron al vinilo ‘A contraluz’ y ‘El impulso’, de La Vela Puerca
    Lo nuevo en discos.
    Música

    Lo nuevo en discos: Alfonsina, Cuarteto de Nos, los hermanos Vivas y Patricia Ligia

    El disco fue grabado en el estudio casero de Grohl, con él y Rubin a cargo de las bases en directo y sin demasiados retoques; el resto añadieron sus partes más tarde. A medida que avanza el álbum, aparecen temas menos inspirados que terminan jugando en contra. La canción que da nombre al disco suena demasiado armada, desde el riff hasta los coros con “nananas”; If You Only Knew suena como una versión más liviana de Queens of the Stone Age; Spit Shine apuesta por el volumen y los gritos, pero deja poco más que eso; y Amen, Caveman es tan breve como olvidable. Aun así, el disco tiene algunas buenas canciones, como la sobria Child Actor, que busca parecerse a Everlong, y Unconditional, muy en la línea del rock alternativo de los años 90. Incluso la canción más larga y elaborada del disco, Asking For A Friend, funciona mucho mejor como cierre que cuando la lanzaron como single.

    Embed

    Selección semanal
    Salud mental

    Cátedra de Psiquiatría amenaza con renunciar porque no se designó a directora del Vilardebó como grado 4

    Por Leonel García
    Oficialismo

    El Frente admite que hay militantes “disconformes” y busca que el gobierno “no se aísle en la gestión”

    Por Redacción Búsqueda
    Caso Cardama

    Cardama inició un arbitraje internacional contra Uruguay; en el gobierno consideran que carece de fundamentos

    Por Redacción Búsqueda
    Turismo

    Inversión hotelera en Punta del Este genera expectativa de subir su “techo” como destino turístico

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Oddone ratifica compromiso con el cuidado fiscal, mientras oficialismo evalúa más gasto en la Rendición

    Por Redacción Búsqueda
    La División Jurídica del INC asegura que a Caram “se le han dado todas las garantías, incluso más que en casos similares, en los que ante la constatación de un fallo condenatorio del Poder Judicial, el directorio sin más rescindió el contrato.

    Colonización rescindió contrato con el exintendente Pablo Caram, que deberá entregar tierras en Artigas

    Por Mauro Florentín
    Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional. 

    Defensa sostiene que pago de jubilaciones y pensiones a exmilitares prófugos en el exterior se ajusta a la normativa

    Por Macarena Saavedra
    Plano con la ubicación proyectada por la Dinacia para el aeropuerto internacional de Rocha.

    Proyectan nuevo aeropuerto en Rocha entre dos lagunas y ministerio prevé “impactos ambientales significativos”

    Por Nicolás Delgado