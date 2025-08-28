Lo nuevo en libros

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Un libro gris sobre la mesa blanca del comedor. La casa de mi infancia en Lanús no tenía living, solo dos habitaciones además de la cocina. Era amplia pero incómoda”. Así comienza Archipiélago, último título de la escritora argentina Mariana Enriquez . El libro en cuestión se lo había regalado su tía Chela y era La historia interminable de Michael Ende. “Cada vez que lo releo o lo repaso, me doy cuenta de cuánto influyó en mi educación estética, y me sorprende que lo leído en la infancia deje semejante cicatriz”, continúa la escritora en su primer capítulo, llamado La isla de la nada. La palabra isla es clave en este trabajo en el que Enriquez navega sin un rumbo cronológico entre los libros que la formaron como lectora. Lejos de sus historias de “terror urbano”, este libro es sobre libros o más bien sobre una vida entre libros.

La primera novela del, hasta ahora, cuentista argentino no pierde tiempo. Presenta a su protagonista, un soldado del Ejército Negro de apellido López, a punto de sufrir el mismo destino que el coronel Aureliano Buendía de García Márquez. Una cadena de eventos imprevistos lo salva. No solo eso: López termina apropiándose del uniforme y de la identidad de un soldado enemigo, parte del Ejército Naranja, también apellidado López. Downey deja mucho por explicar: la temporalidad, la geografía y las motivaciones detrás de este abstracto conflicto bélico. Su novela es, en todo caso, mejor por ello, al articularse en un juego de espejos circular que entrelaza la supervivencia de López, su nueva vida y un viejo amor; ese es el ancla que justifica su lucha, en un libro de prosa ágil, con giros sorpresivos y una reflexión sobre lo que nos convierte en quienes somos.

Matias Larramendi

Título: Historia oficial del carnaval intergaláctico (Tajante) / Autor: Matías Larramendi / $ 741

El título anticipa el tono de esta novela difícil de clasificar. Por un lado hay ciencia ficción y por otro parodia de la ciencia ficción. Admirador de la obra del escritor argentino Michel Nieva, que incursiona en la ciencia ficción y el cyberpunk, Larramendi emplea la sátira para hablar de un mundo dominado por la inteligencia artificial, las barras nutricionales (Neutralitas) y la superficialidad. Walter Daniel trabaja en un call center y tiene que lidiar con un jefe que no entiende sus teorías científicas, y menos que se las explique a los clientes. Es que Walter, con estudios universitarios, solo consiguió trabajo en ese call center, donde vio una oportunidad para “erradicar la banalidad que había penetrado en todos los rincones del universo”. Narrada con humor negro y guiños al presente, hay una visión amarga del futuro del ser humano. El autor es magíster en Estudios Culturales y está finalizando el doctorado en la Universidad de Michigan.

Austeridad

Título: Austeridad o barbarie (Estuario) / Autor: Mauricio Lima / $ 650

El autor es uruguayo, nació en 1961 y es profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mauricio Lima se doctoró en Ciencias Biológicas y es un ecólogo especializado en dinámica de poblaciones. Este libro, que lleva como subtítulo Desafíos de vivir en un mundo exhausto, reúne ensayos en los que reflexiona sobre la relación del ser humano con la naturaleza, el uso de la energía y el mundo futuro. “Como humanidad estamos comenzando a vivir el ocaso de nuestro efímero y extravagante período de opulencia. Nuestra civilización basada en la energía de los combustibles fósiles se acerca a su fin (…). Sin embargo, nuestros líderes políticos no dejan de prometernos que van a solucionar problemas claves, a pesar de que no parecen conocer sus causas”, dice el autor en el prólogo. Un libro sustentado en la trayectoria del autor, en una amplia bibliografía y narrado de forma clara y atractiva.

Desvios

Título: Desvíos (Dos Pájaros) / Autor: Gerardo Ferreira Rodríguez / $ 850

Es este un libro que, como anticipa su título, se corre del camino de la producción literaria tradicional. Su autor, el uruguayo Gerardo Ferreira Rodríguez, compiló e intervino bajo este título algunos de los textos que sus seguidores de Instagram le enviaron en respuesta a consignas que él planteaba. De ese intercambio surgieron estos textos que se presentan como una sola cosa, a pesar de su naturaleza diversa e individual. Aquí se reúnen y resignifican canciones, títulos de libros, refranes y muletillas que constituyen una lectura que habla mucho de nuestro tiempo. La publicación forma parte del catálogo de Dos Pájaros, una editorial independiente nacida en 2020 que se enfoca en la promoción de autores uruguayos y venezolanos y que pone el acento en la producción lenta, artesanal y significativa.

La-ciudad-que-suena

Título: La ciudad que sueña (Alfaguara) / Autores: Laura Carrasco, Eloísa Casanova y Luciano Supervielle / $ 550

Hay una ciudad que mira al río, que en realidad es un mar. Así comienza este libro dedicado “a Montevideo”, obra conjunta de la ilustradora montevideana Laura Carrasco y la poeta y música chilena (radicada en Uruguay) Eloísa Casanova. Se trata de un recorrido poético, gráfico y musical por la ciudad, sus habitantes, sus árboles, su fauna, sus rincones, personajes y leyendas. Viento, sol, mar, pájaros, peces, ferias, veredas, quioscos, juegos, autos y bicicletas se mezclan con seres que leen, pasean, imaginan y sueñan otros Montevideos. Al pasar, irrumpen íconos como la santa rita, el hornero, las baldosas cuadriculadas, el reloj de AFE, Jaime, Mateo, Felisberto y el grafitero Plef. Con música (original) de Luciano Supervielle en un QR, el libro entrelaza la mirada de niños y adultos para que la lectura sea una experiencia compartida.