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    Lo nuevo en libros

    Novedades de las letras uruguayas en varios géneros

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Título: Paja infiel (Yaugurú) | Autora: Victoria Estol

    Del rosado intenso a la suavidad del rosa final donde se guarda una sorpresa-regalo con letritas para organizar y que remite a la dedicatoria “a todas las princesas de la Lambada”. Entre medio, y en una edición bellísima, está la poesía y la prosa poética de Victoria Estol (Montevideo, 1983), quien en 2012 había publicado bicho bola (Yaugurú). Ahora regresó con este poemario potente, de versos que surgen a veces del duelo (Él me dijo/ el duelo se termina cuando entiendas que afuera/ no hay nadie/ y le hice caso) y siempre del humor sobre las relaciones amorosas o sexuales (Él llevaba puesto un sobretodo/ Ella sobre nada/ No se entendieron/ Pagaron la cuenta a la mitad). En la escritura de Estol hay algo provocador y sensual, como el baile de la lambada; algo de tristeza color rosa y de ironía rosa-furia, con versos que se agrandan y se achican al ritmo de la emoción hecha escritura: Ahí/ donde pica/ yo no rasco/ derribo.

    Precio: $ 500

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    El ‘plan perfecto’ de Mandrake: enfrentar al abismo, reflotar barcos hundidos y recuperar las mañanas

    Por Javier Alfonso

    Título: Las Fracasantes (Las Fracasantes) |Autora: Romina Serrano

    La primera novela de esta autora con trayectoria poética inaugura la editorial homónima que fundó junto con Daniela Trimarco. La muerte de una vecina se transforma en un punto de inflexión y en la inspiración necesaria para que Ariadna, la protagonista, abandone el trabajo que tanto odia y se dedique enteramente a la escritura de su primer libro. Y a la construcción, junto con dos socias, de su editorial. Incluso si eso significa fracasar con éxito. De pronto, todo en su mundo se vuelve material de ficción. No se salva nada ni nadie. De esa postura y con un humor ácido nace esta novela que parodia el proceso real de iniciarse en el mundo editorial, burlándose de las vivencias propias y entrecruzándolas con la ficción; porque quien ríe de sí mismo ríe mejor.

    Precio: $ 790

    Título: La ciudad proyectada. Montevideo y el cine (Fin de Siglo) | Autoras: Carmela Marrero Castro y Florencia Soria (editoras)

    El título engloba un doble juego evidente y alude a las imágenes que se proyectan en la pantalla grande, pero también a la manera en que el cine imaginó, diseñó y soñó a la propia capital uruguaya a lo largo del tiempo. Surgido a partir de un ciclo de charlas organizado por la Mediateca Ronald Melzer, este volumen reúne investigaciones del Grupo de Estudios Audiovisuales (Gesta) para explorar el vínculo histórico entre la cultura cinematográfica y el mapa urbano. Lejos de una revisión de locaciones, los textos cruzan el análisis de películas uruguayas, el recuerdo de las viejas salas de barrio, la recuperación de archivos y los hábitos de los espectadores durante los siglos XX y XXI. El resultado es una invitación a redescubrir Montevideo desde la mirada de sus realizadores y su público, a través de una ciudad construida tanto en sus calles como en la memoria de sus pantallas.

    Precio: $ 590

    Título: Ahmar (Fin de Siglo) |Autor: Pablo Fernández

    Quien narra esta historia es el niño que, aún cursando la primaria y al filo de la adolescencia, dejó atrás su escenario habitual para mudarse a Francia junto con su familia. Aunque también interviene el adulto que, para pensarse a sí mismo, vuelve sobre esos años constitutivos y tan llenos de novedad. El tiempo en Francia es de constante descubrimiento, desarraigo y adaptación. En este relato brevísimo, fragmentado y luminoso, el autor retrata la aparición del deseo, la violencia y la discriminación con precisión y con el peso que tienen las complejidades y lo desconocido para un niño que empieza a entender al mundo adulto que lo rodea. Pablo Fernández es periodista uruguayo y publicó además Instamatic 22. Cuentos breves y al paso (Trilce, 2005), Ciudad de neutrones (Estuario, 2008), Granada (Yaugurú, 2012), Primero cortaron los pinos (Irrupciones, 2017), Y tú, ¿de dónde sos? (Alter, 2023).

    Precio: $ 540

    Título: Cambio de hora (Velasco Ediciones)| Autor: Jaime Clara

    La trayectoria periodística de Jaime Clara (San José, 1965) es extensa y conocida, sobre todo por su conducción desde 2001 del programa radial Sábados Sarandí, y desde 2023 del informativo Telenoche en Canal 4. También es un caricaturista que ha expuesto en Uruguay y en España, donde publicó también este, su quinto libro de relatos. Uno de ellos, El velorio, había integrado el volumen La terrible presión de la nada (2015), los demás se conocen por primera vez. Un futuro lejano en el que todos los textos, literarios, ensayísticos o administrativos, se vuelven poesía (Des ubicados); una librería de viejo y un tesoro escondido (El cuento encontrado); un tango que inspiró una historia de música y alcohol (La resaca del olvido); un viejo bar que inspiró otro relato (La esquina del mundo), son algunos de ellos. Entre la crónica periodística y la ficción navega este libro, que también es sobre el paso del tiempo.

    Precio: $ 1.100

    Título: El credo de las horas muertas (Sitio de Poesía) | Autor: Duilio Luraschi

    No es poesía en el sentido clásico, tampoco relatos, pero sí hay narraciones fragmentarias y versos de una línea o dos, como el que dice Hay que creer en Dios y cerrar la puerta. Reflexiones filosóficas y religiosas se mezclan con algo tan cotidiano como un viaje en ómnibus a San Carlos o el diálogo con un afilador. Hay ironía, referencias a personajes reales, bíblicos, históricos o populares, como el relato sobre una misa que enumera a los invitados, desde Felipe de Borbón hasta el cantante Raphael, quien “cantó para todos y algunos bailaron y aplaudieron”. El conjunto del libro es de una agradable extrañeza. El autor nació en Montevideo en 1963, publicó 14 libros de cuentos y uno de microficción. Dos de sus relatos se llevaron al cortometraje (La fila, Por error) y uno al cómic (Vértigo).

    Precio: $ 500

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