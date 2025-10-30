Luis Pérez Aquino: “Quiero que el Sodre despliegue su mayor potencial en todo el país”

Nació en Tala, es un renombrado pianista clásico con una importante trayectoria en América y Europa, vive en Atlántida y durante la última década estuvo muy ligado a la política cultural de su departamento. Antes de ser nombrado presidente del Sodre , Luis Pérez Aquino era director de Cultura Artística de Canelones y del Conservatorio Departamental, una institución que gestionó casi desde cero. Estos puestos le valieron vínculo de amistad con el entonces intendente Yamandú Orsi , aunque dice que quien le propuso presidir el Sodre fue el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

En entrevista con Búsqueda , realizada en su despacho, junto a la azotea del Auditorio Adela Reta, Pérez Aquino dijo que una de las principales prioridades de su gestión será intensificar la presencia del Sodre en todo el país. Habló de la “reorganización” que decidió el Sodre a partir de 2026, de los planes para los cuerpos estables, de la continuidad de María Noel Riccetto en el Ballet y de la decisión de que Nicolás Rauss no sea más el director estable de la Ossodre. También respondió sobre el proceso interno que investiga denuncias contra el director de Espectáculos y de los auditorios, Fernando Couto, sobre el cierre de las carreras docentes en las Escuelas de Formación Artística del Sodre (Enfas) y sobre su rol adicional como director artístico.

Pérez Aquino dirige el mayor organismo cultural del país, con unos 700 funcionarios y un presupuesto anual cercano a los 1.200 millones de pesos (unos 30 millones de dólares, de los cuales el 70% es destinado a salario y el resto al funcionamiento y las producciones). Para dimensionarlo, se trata de una cifra similar, incluso algo mayor, al presupuesto acumulado de todo el resto de organismos culturales estatales. En la entrevista confirmó que continúa como docente de piano en el conservatorio de Canelones y que no interrumpirá su carrera como pianista.

—¿Pero no influyó su amistad con el presidente?

—¡Qué se yo! Preguntale a Orsi (ríe). Me llamó Mahía, con quien tuve un par de reuniones. Tenía dudas, porque el proceso que se hizo en Canelones fue riquísimo, no digo que haya sido fundacional porque se venían haciendo cosas, pero sí te digo que quedó una gestión ejemplar. La Dirección de Cultura sigue a cargo de Sergio Machín.

—¿Suspendió su actividad como pianista o seguirá tocando?

—Voy mantener a flote mi carrera musical. Voy a seguir tocando; no para el Sodre, obviamente. Pero seguiré tocando si me invitan. El mes que viene toco en Punta del Este, en el ciclo Conciertos del Este. En junio toqué en el Solís, invitado por la Filarmónica; y si me invitan de nuevo del Solís, voy encantadísimo. Por lo general agendo mis conciertos en mis licencias reglamentarias. Tengo algunas gestiones para tocar en el exterior aunque tengo que darle prioridad a estar lo más posible a full acá. No puedo tener largas estadías en el exterior. Tampoco las tuve nunca. Siempre fui de ir, tocar y volver.

Sodre Luis Perez Aquino 2 Presidente del Sodre, Luis Pérez Aquino, en su despacho. Javier Calvelo / adhocFOTOS

—Ha dicho que su proyecto pone énfasis en que el Sodre tenga más presencia en todo el país. ¿Cómo será?

—Exacto. Quiero que el Sodre despliegue su mayor potencial posible en todo el país. Si va el Ballet Nacional a una ciudad, acompañado por la orquesta o por el conjunto de cámara, que pueda ir también junto con una muestra del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (ANIP), que es un recurso maravilloso que tenemos y que está muy poco visibilizado, y que además pueda ir dos días antes un grupo de profesores de las escuelas del Sodre (Enfas) a dar clases para las academias, los bailarines o los cantantes locales. O que puedan ir músicos de las orquestas a dar talleres a músicos locales. Queremos que haya más presencia del Sodre en el interior, más giras de los cuerpos estables por todo el país.

—Ese énfasis ya estuvo en la gestión anterior del Sodre. ¿La idea es superarlo?

—El énfasis estuvo especialmente en los elencos formativos. La la orquesta y el coro juvenil. Lo que pretendo es que la orquesta profesional vaya a todos lados, en la medida de lo posible. No podés llevar ópera con orquesta si no tenés un teatro con foso. Pero conciertos de la orquesta podés hacer en todos lados. El fin de semana pasado la Ossodre estuvo en San José. En los últimos años han mejorado mucho los teatros en el interior, se han refaccionado varios. El interior está divino para quedarse tres o cuatro días en cada ciudad y aprovechar al máximo cada visita.

—Eso implica un presupuesto enfocado en la circulación…

—Bueno (muestra una planilla de Excel). Acá están los directores de Cultura de todas las intendencias. Los estoy atomizando (ríe). Es necesario colaborar, generar coproducción. Tenemos que repartir esfuerzos. Intentar que la Cámara de Transporte nos ayude con los ómnibus, que las intendencias nos ayuden con el hospedaje. Obviamente que nosotros tenemos que mover los elencos y pagar los viáticos. El equipo de circulación está a cargo de Andrea Silva, que está hace muchos años en esta área del Sodre y tiene muchísima experiencia en el interior. La idea es potenciar ese equipo de territorio pero tampoco la idea es llevar cosas caprichosamente. No es que porque tengo una zarzuela en Montevideo te la llevo al interior. No. Vayamos a las ciudades antes, a los teatros, hablemos con la gente de cada departamento, a ver por dónde van sus intereses y cómo podemos atender esa demanda.

—El Sodre es un organismo nacional que se financia con los impuestos que pagan los ciudadanos de todo el país, pero su actividad es principalmente montevideana. ¿No es hora de que el Sodre pueda tener una sala o una estructura estable en el interior?

—Sería maravilloso. El tema es que una sala del Sodre en el interior implica el mantenimiento y la gestión de la sala, los contenidos y un montón de cosas más.

—¿Cuerpos estables especialmente enfocados en actuar en el interior?

—Sería maravilloso, pero no lo podemos desarrollar con los recursos actuales. También queremos que vengan más artistas del interior a las salas del Sodre. Con las Enfas estamos trabajando para participar de los Espacios MEC que se están armando. Estamos trabajando arduamente con ellos para meterles contenidos del Ballet, del Coro y de las orquestas. Está todo el mundo muy entusiasta con incrementar el vínculo entre el Sodre y el territorio.

—Este año levantaron el ballet La fierecilla domada. ¿Por qué?

—Porque no daba el presupuesto que teníamos para hacerlo. Además renegociamos los cachets con los solistas de la temporada sinfónica. Fue la única manera de mantener la temporada. Ahora estrenamos el ballet Maria Callas, que es producción integral del Sodre, un estreno mundial, con coreografía de la inglesa Gemma Bond.

Sodre Luis Perez Aquino 3 Presidente del Sodre, Luis Pérez Aquino, en el Auditorio Adela Reta. Javier Calvelo / adhocFOTOS

—¿Qué puede adelantar de la programación del año próximo?

—La vamos a anunciar en una conferencia de prensa pero puedo dar algunos titulares. Volverá la ópera, ya que este año no hubo presupuesto para hacer ópera. Haremos Carmen, en coproducción con una compañía española, L’elisir d’amore, una gala lírica y dos zarzuelas en coproducción con el Teatro de la Zarzuela de Madrid. La Ossodre hará 10 conciertos sinfónicos en la temporada. Habrá más giras territoriales, en la medida que los departamentos anfitriones lo permitan. La orquesta está muy bien, tiene músicos jóvenes y muy bien preparados. También vamos a hacer un ciclo de música de cámara en la Vaz Ferreira, la sala con la mejor acústica para música de cámara. En ballet vamos a hacer Coppélia, Corsario, una gala instrumental, dos giras por el interior y Cascanueces. Queremos recuperar la tradición de hacer Cascanueces a fin de año.

—Afusodre hizo encuestas internas y los miembros de los cuerpos estables expresaron su apoyo a Nicolás Rauss en la orquesta y su rechazo a María Noel Riccetto en el BNS. ¿Cuál es la decisión sobre los directores?

—Nosotros respetamos la opinión de los integrantes de cuerpos estables. No tengo nada que decir sobre eso. La Ossodre tendrá un nuevo director estable, pero aún no puedo anunciar su nombre. Entendimos que era necesario un cambio en la dirección de la orquesta, creímos que estaba bueno darle otro perfil a la orquesta, un perfil más fresco, con mayor comunicación, con potencial para atraer nuevos públicos, especialmente en las infancias. Por ahí viene el cambio. El Consejo Directivo (CD) ya cerró un acuerdo de desvinculación con Rauss, que seguirá hasta fin de año y será uno de los invitados durante las próximas temporadas. Rauss dirigirá cuatro conciertos al año: dos de la temporada y dos en las giras. El nuevo director dirigirá una buena parte de la temporada y habrá varios directores invitados. Martín Jorge (exdirector de la Banda Sinfónica y nuevo director del Solís) y Martín García dirigirán un concierto cada uno. Sobre Riccetto, el CD quiere que siga al frente del BNS y así será. El Consejo confía en ella y en su capacidad de conducción. No tenemos nada malo para decir de su trabajo. Ella tiene un diálogo muy fluido con su compañía y la programación armada para 2026.

—¿En qué consiste la reestructura que decidió el CD?

—No es una reestructura. Es una reorganización de la Dirección de Espectáculos que entra en vigencia en 2026. Consiste en optimizar la gestión interna. La Dirección de Espectáculos organiza todos los contenidos de todas las salas: Fabini, Balzo, Goitiño, Vaz Ferreira y sala B.

—¿Tanto esa dirección como las salas están a cargo de Fernando Couto?

—Así es. Fernando es el director de Espectáculos desde hace más de 10 años y en el período anterior también fue nombrado director de los auditorios. Tiene esos dos cargos desde antes de que asumiéramos. Al poco tiempo que entramos apareció una denuncia de acoso laboral contra él, y al iniciarse una investigación interna, por parte de la Comisión de Acoso Laboral y Moral del MEC, no se puede mover a nadie, no podemos hacer cambios hasta que el MEC no se expida sobre esta denuncia. En un futuro, Couto seguramente seguirá en su cargo presupuestado, como director de Espectáculos, habrá una dirección diferente del Auditorio Adela Reta y una dirección diferente para las salas Goitiño y Vaz Ferreira.

Sodre Luis Perez Aquino 1 Presidente del Sodre, Luis Pérez Aquino. JAvier Calvelo / adhocFOTOS

—¿Cómo evolucionó la situación de Couto durante este año?

—El CD decidió el traslado de Couto del Adela Reta al Nelly Goitiño durante seis meses, para evitar que la denunciante y el denunciado trabajaran en el mismo espacio. El mes pasado volvió a trabajar en el Adela Reta, por decisión de la Asesoría Jurídica del MEC, con el aval de la Comisión Bipartita de Acoso Moral Laboral del MEC, basada en que había transcurrido mucho tiempo. Su regreso al Adela Reta fue instrumentado con un protocolo que evita que se encuentren presencialmente, que incluye teletrabajo y trato solo por correo electrónico. La comisión debe emitir una opinión, un informe, y la definición del tema corresponde al MEC.

—La decisión de reincorporar a Couto al Adela Reta generó la protesta de los trabajadores del Auditorio, que también rechazaron la reorganización.

—Así es, y sus reclamos fueron escuchados. Nos reunimos con ellos, se les explicó los motivos y los entendieron. La reorganización planteada se leyó como una reestructura pero el CD no puede hacer una reestructura, no podemos hacer grandes cambios. La última reestructura es de 1997. En este momento hay un buen relacionamiento con los trabajadores. Tenemos un contacto regular. Las bipartitas están funcionando normalmente. Queremos que esta situación se defina lo antes posible para el bien de todos los involucrados y para el bien del Sodre. El denunciado y la denunciante son funcionarios valiosos y los necesitamos para que los equipos funcionen sanamente.

—Afusodre se declaró en preconflicto en agosto por falta de funcionarios en los auditorios Goitiño y Vaz Ferreira. ¿En qué está esto?

—Solucionadísimo. Cuando Afusodre declaró ese preconflicto ya estaba solucionado el tema, ya estaba siendo tratado por el CD. Se hizo el llamado abierto para dos iluminadores y un técnico, y Afusodre levantó ese conflicto rápidamente. El vínculo con los trabajadores en el Sodre es un mundo complejo, lo reconozco, pero está funcionando. Tratamos de ser un Consejo de diálogo. Siempre atendemos a todos y tratamos de entablar un diálogo constructivo con todos. Obviamente, que cada cual toma postura y reivindica lo que le parece.

Sodre Luis Perez Aquino 5 Luis Pérez Aquino. Javier Calvelo / adhocFOTOS

—En las Enfas, el Sodre anunció el cierre de la carrera de formación docente en danza y música, creada en el gobierno anterior, lo que ha despertado reacciones políticas, por parte del Partido Nacional, y protestas de los funcionarios. ¿Por qué se tomó esa decisión?

—Esa carrera viene a ser un equivalente a la formación que da el IPA (Instituto de Profesores Artigas). Cuando hablamos con la Dirección Nacional de Educación (del MEC) al respecto, ellos estuvieron de acuerdo en discontinuar esta carrera para no superponer esfuerzos públicos y optimizar recursos. Por supuesto que hubo resistencia de docentes y alumnos. Está asegurado que las generaciones que están cursando van a terminar la formación y van a tener el título que los acredita. Es una carrera financiada mayormente por el MEC, que financia el 83%. El Sodre paga el 17% del costo docente y pone la infraestructura y la logística.

—Dijo que asumirá la dirección artística en forma gratuita. ¿Ya lo hizo?

—Ya asumí la dirección artística sin ninguna retribución específica por eso. Lo hago honorariamente. Consiste en definir las programaciones, junto con los directores de los cuerpos estables. En el período pasado no hubo director artístico. La función se distribuyó entre los directores estables. Ahora eso lo hacemos en conjunto, los directores, su equipo y yo. El director artístico también define los equipos de cada obra, la contratación de los diseñadores, si un ballet va con orquesta o con música grabada, quién dirige este concierto, quiénes son los solistas invitados y muchas cosas más. No es que yo me sumé un cargo, sino que me hice cargo de un colegiado con todos los directores para armar una temporada coherente. El año que viene la temporada de la orquesta tendrá foco en Manuel de Falla (por los 150 años de su nacimiento y 80 de su muerte). Mi responsabilidad como director artístico es estar en permanente contacto y coordinación con todos los directores. Es ensamblar a todos los cuerpos estables en una programación coherente. No que cada cuál haga lo que quiera.

—¿Se piensa quedar los cinco años?

—Si lo aguanto (ríe), por supuesto que sí. Asumo mis compromisos en forma responsable. Solo me iría antes si el presidente o el ministro me lo piden.