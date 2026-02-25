La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara integra la 'longlist' del International Booker Prize 2026
'Las niñas del naranjel' es la novela seleccionada; el título había ganado en 2024 el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en 2025, el National Book Award en Estados Unidos
Gabriela Cabezón Cámara posando durante una entrevista con EFE en Ciudad de México.
El International Booker Prize, considerado el más prestigioso premio otorgado a la ficción traducida al inglés, seleccionó en su longlist la novela Las niñas del naranjel (Random House, 2023), de la escritora argentinaGabriela Cabezón Cámara (San Isidro, 1968). Traducido como We Are Green and Trembling, el libro fue seleccionado por el comité del premio junto a otros 12 títulos, entre 128 evaluados.
Con una prosa barroca, lírica e irreverente, la novela sigue la historia de Catalina de Erauso, más conocida como la Monja Alférez, nacida como niña en el siglo XVI en España. Catalina huyó del convento en el que era novicia y se sumó travestida como varón a la conquista de América. Es una novela de aventuras en medio de la selva que mezcla palabras en guaraní, rezos en latín y canciones en vasco para narrar una historia de conquista y destrucción.
“Las niñas del naranjel —We are green and trembling— en la exquisita traducción que hizo mi querida y muy exquisita poeta y traductora Robin Myers, quedó en la lista larga del International Booker Prize 2026. Estoy muy contenta. Y tan agradecida”, escribió Cabezón Cámera en su cuenta de Instagram.
Los seis finalistas que integrarán la lista corta del premio se anunciarán el 31 de marzo. Cada uno recibirá 5.000 libras esterlinas, a repartir entre el autor y el traductor. El 19 de mayo, en la Tate Modern de Londres, se sabrá quién obtendrá el premio, dotado de 50.000 libras esterlinas. El jurado está integrado por la novelista británica Natasha Brown, el matemático británico Marcus du Sautoy, la traductora británica Sophie Hughes y los escritores Troy Onyango (Kenia) y Nilanjana S Roy (India).