Gershwin por la Banda Sinfónica de Montevideo, con Luis Pérez Aquino al piano

“Estoy muy feliz porque Rhapsody in Blue es una obra que adoro y porque además vamos a llevar un piano de concierto Steinway a los barrios”, dijo Pérez Aquino a Búsqueda desde su casa en Atlántida, donde vive hace varios años. Detalló que en las presentaciones barriales tocará un piano “tres cuartos” (algo más pequeño que los que se usan en los teatros). “Lo fui a probar el otro día, lo están preparando y está precioso”.

Para el pianista, “es una obra formidable”. Y así lo explicó: “Está sin dudas entre mis preferidas. La toqué varias veces y la disfruto muchísimo. Es una obra que da muchas satisfacciones porque es muy completa desde el punto de vista pianístico. Una gran experimentación que hizo Gershwin, que amalgama diferentes lenguajes como el jazz, el jazz sinfónico y la gran orquesta. Fue pensada para una big band y así se estrenó, y esa es la versión que haremos con la banda. Es muy desafiante para todos los músicos y siempre es muy celebrada por el público. Nadie queda indiferente. Te parás en la puerta del teatro y podés sentir que la gente sale silbando o tarareando el tema. Es un emblema de la música, para mí es un himno”. Y agregó: “Si tenés onda con este lenguaje, lo disfrutás mucho como intérprete. A mí me gusta ese lenguaje, que es muy jazzero y a su vez refinadísimo desde el punto de vista técnico y de sonoridad. Genera texturas encantadoras. Se mete con instrumentos que no son habituales en el mundo sinfónico, como el banjo. Estoy muy agradecido por la oportunidad de tocar en esta obra, que además es muy divertida. Nunca te aburrís de tocarla y tampoco te aburrís de escucharla”.

IMG_3041.jpg La Banda Sinfónica de Montevideo en un concierto realizado este año en la Plaza de Deportes Nº 4 Carlos Pereyra

Pérez Aquino tuvo también conceptos elogiosos para Martín Jorge, el director de la Banda Sinfónica de Montevideo desde 2015: “Es un gran director, un gran motivador. Me encanta la gestión que está haciendo. Tenía muchas ganas de trabajar con él y es la primera vez que lo haremos juntos. Es muy bueno como programador, pero especialmente por su generosidad en el escenario. Valoro mucho el ambiente laboral que impera en la banda. Te hacen sentir uno más. Son músicos estupendos, especialistas en este lenguaje jazzero-sinfónico. Y el director también es uno más. Yo a Martín lo he visto, en conciertos en los que no le tocaba dirigir, en la platea recibiendo al público y entregando programas de mano. Lo hizo este año en una de las óperas del Solís. No me lo contaron”.

El músico contó que la obra que más ha tocado de Gershwin es Tres preludios para piano, que interpretó durante toda su carrera, tanto en América como en Europa, y compartió su entusiasmo y sus inspiradas impresiones sobre la naturaleza moderna del compositor estadounidense. “Es de una seducción increíble la obra. Ya con ese clarinete al inicio te mete para adentro y no te suelta, entrás en el clima. Es como una película ambientada en Nueva York en los años 20. Es algo muy fascinante, pleno de ritmo, color y sensualidad. Por momentos se torna opaca, nostálgica, nocturna, y por momentos explota en luces, hasta que llega con ese final apoteósico (lo tararea). Es una obra para dejarte llevar, cerrar los ojos y viajar. No es para analizar minuciosamente, es para gozar la música. Este año cumple 100 años y sigue sonando actual, pudo haber sido escrita ahora. Es una gran música, el ícono del repertorio americano. Nadie desconoce Rhapsody in Blue. Siempre me gustó mucho Gershwin porque me gusta la gente que rompe cadenas. Porque además de componer obras sinfónicas, además de trabajar con Bernstein y con Ravel en el mundo sinfónico, es un gran autor de canciones. Escribió, por ejemplo, para Liza Minelli, de quien era el padrino. Entonces… para mí es muy grande, entre los grandes de la historia”.