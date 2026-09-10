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    Máximo estado de crudeza: ‘Una flor para la Tana’, crónica carcelaria en primerísima persona

    El unipersonal, escrito y protagonizado por Fabiana Charlo y dirigido por Horacio Camandule, en cartel en el Teatro Alianza, retrata las duras condiciones de la maternidad en las prisiones uruguayas

    Fabiana Charlo en Una flor para la Tana.

    Fabiana Charlo en Una flor para la Tana.

    FOTO

    Alejandro Persichetti
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Se llama Patricia, pero toda la vida le dijeron la Tana. Está presa desde hace varios años. Crio a su hijo en la cárcel. No están demasiado claras las circunstancias que la llevaron a estar en un centro de reclusión. Ha criado a su hijo entre rejas. La Tana está sola en escena, junto a un decorado austero que representa el celdario de un modo sintético y elocuente. Su relato es preciso a un nivel fotográfico. A través de sus palabras podemos reconstruir su pasado y su presente, que se relacionan y se mezclan constantemente.

    Su historia de marginalidad, privaciones y violencia tiene su correlato en la situación que atraviesa. La pobreza material estuvo acompañada de varias situaciones de abuso en su juventud. Sus vínculos familiares y de pareja tuvieron un gran denominador común: esta mujer ha padecido todas las formas de la violencia: la física, la verbal y la psicológica. Y ahora está contando su historia.

    Fabiana Charlo en Una flor para la Tana, dirigida por Horacio Camandule.

    Fabiana Charlo en Una flor para la Tana, dirigida por Horacio Camandule.

    El sábado 5 se estrenó en la sala 2 del Teatro Alianza el unipersonal Una flor para la Tana, una obra escrita y protagonizada por Fabiana Charlo, que expone lo que para muchos es uno de los mayores y más graves problemas de la sociedad uruguaya y latinoamericana: la violencia de origen carcelario, que se proyecta hacia el exterior y que afecta a todos los estamentos sociales. Charlo se enfoca en visibilizar la realidad de las mujeres privadas de libertad, y lo hace sin un ápice de justificación ni relativización de las causas que llevaron a esta mujer a la cárcel. No va por ahí su planteo, sino en señalar el bucle de violencia que se produce entre el afuera y el adentro, y se retroalimenta con la cárcel como centro de gravedad.

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    Con una estupenda actuación y la certera dirección de Horacio Camandule, la obra refleja con crudeza, y sin concesión alguna, la violencia cotidiana y estructural que rige la vida en la cárcel, tanto para las presas como para las funcionarias, y cuestiona la viabilidad de esa entelequia que rara vez ocurre, que se llama “rehabilitación” o “reinserción social”. También expone con vehemencia las complejidades de la maternidad en la cárcel y opera como un reclamo urgente de mejora del sistema carcelario, para revertir las situaciones miserables que allí afectan a los niños y a sus madres.

    Fabiana Charlo en Una flor para la Tana.

    Fabiana Charlo en Una flor para la Tana.

    En los últimos años, Charlo ha concentrado su producción como dramaturga en exponer algunas vulnerabilidades sociales, como la exposición de la intimidad en las redes sociales, sus efectos psicológicos y su vínculo con la depresión. En obras como Crisálida y Las mariposas solo viven un día el foco estaba puesto en la violencia directamente asociada con lo vincular en estos tiempos. Mientras transitaba esas temáticas en los escenarios, complementaba su trabajo teatral con la docencia, particularmente de actuación, en instituciones educativas (la sigue ejerciendo) y también en ámbitos carcelarios.

    Durante varios años, la actriz trabajó como tallerista con mujeres presas en la Unidad Nº 9 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), situado en Colón. En ese espacio penitenciario las madres conviven con sus hijos pequeños hasta que estos cumplen cuatro años de edad. Basada en esas experiencias y en algunas entrevistas puntuales con presidiarias, Charlo escribió Una flor para la Tana.

    Fabiana Charlo.

    Fabiana Charlo.

    Esta obra de teatro fue concebida por su creadora como “un proyecto sociocultural enfocado en visibilizar y reflexionar sobre la realidad de las mujeres privadas de libertad en Uruguay”. Tiene funciones programadas los sábados a las 20.30 hasta el 24 de octubre, y también dos presentaciones especiales en Sarandí Grande, donde Charlo da clases de teatro en la compañía Grupo 12. El proyecto, seleccionado por Fundación Itaú en su convocatoria 2025/2026, trasciende el escenario e incluye también una serie de charlas en algunas funciones y en centros de reclusión, con la participación de organizaciones sociales y actores vinculados a la temática, con el objetivo de instalar el debate sobre este urgente desafío social. El primero de estos encuentros tuvo lugar el 2 de julio en la Unidad N° 9 del INR, donde se originó esta obra.

    La dramaturgia que destila Charlo en esta crónica carcelaria en primerísima persona oscila durante los 70 minutos que dura la obra entre la fragilidad y la resistencia. Por momentos el personaje resiste, luego se derrumba. Y se vuelve a levantar. Y se vuelve a caer. El texto, y sobre todo la interpretación de Charlo, de acuerdo a una efectiva dirección de Camandule, plantea una cadencia, un ritmo constante de la narrativa que alcanza un clímax emotivo, una intensidad tal que quiebra el relato y vuelve a la calma.

    Fabiana Charlo.

    Fabiana Charlo.

    El esquema se repite a lo largo de toda la obra y es una de las grandes virtudes de esta pieza. Comienza una escena con un relato de alguna situación cotidiana, como la comida en la celda o una requisa de rutina, y de a poco la escena transita hacia la evocación de un episodio concreto, que es relatado en forma explícita. El pasado y el presente están encadenados.

    Así, la historia pasa en pocos segundos, por ejemplo, del hacinamiento en las celdas a la violación repetida y sistemática sufrida en su adolescencia y la total ausencia de redes de contención en toda esta peripecia. Casi no hay rendija por la que se cuele la luz en esta historia. Solo la búsqueda desesperada por la supervivencia. Y la posibilidad del amor maternal como camino —sugerido en el título de la obra— hacia la recuperación de la dignidad.

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