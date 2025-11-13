Con entrada gratis, el viernes 14 tendrá lugar una nueva edición de la Noche de las Librerías, un acontecimiento que año tras año ha crecido en público y actividades. Charlas, talleres, presentaciones, ferias de libros, autores nacionales y extranjeros formarán parte de una programación cada vez más nutrida y extendida en varios departamentos. Toda la programación puede encontrarse en la página del MEC.
En Escaramuza (Pablo de María 1185), a las 20.15, Hogue presenta su libro Bichos políticos junto al escritor Claudio Invernizzi. Y a las 22.30, la periodista y escritora peruana Gabriela Wiener conversará con la periodista Tania De Tomas sobre crónicas y ficciones.
En Amazonia (Maldonado 1575), a partir de las 18.30 habrá varios escritores, entre ellos el argentino Pedro Mairal. Cerrará la noche la cantante Florencia Núñez.
En Cultural Alfabeta (Miguel Barreiro 3231), a las 20 horas, talleristas y colegas recordarán al escritor Roberto Appratto, recientemente fallecido. Y a las 20:45, Mauricio Lima, autor del libro Austeridad o barbarie conversará con Victoria Gadea sobre los límites afectivos, biofísicos, ecológicos y económicos del presente.
En Charco (Maldonado 1477), entre 18.30 y 19.30, talleristas de la librería tratarán de responder la pregunta: ¿Qué mundos posibles nos esperan mañana?