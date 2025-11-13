  • Cotizaciones
    jueves 13 de noviembre de 2025

    Nueva edición de la Noche de las Librerías

    Con entrada libre y en varios departamentos, el viernes 14, a partir del atardecer, habrá presentaciones de libros, charlas con escritores nacionales y extranjeros, música y ferias con descuentos

    La Noche de las Librerías en su primera edición, 2017.&nbsp;

    FOTO

    Nicolás Celaya/ adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Con entrada gratis, el viernes 14 tendrá lugar una nueva edición de la Noche de las Librerías, un acontecimiento que año tras año ha crecido en público y actividades. Charlas, talleres, presentaciones, ferias de libros, autores nacionales y extranjeros formarán parte de una programación cada vez más nutrida y extendida en varios departamentos. Toda la programación puede encontrarse en la página del MEC.

    La Noche de las librerías
    Qué hacer la Noche de las Librerías

    Por Redacción Galería
    Parlamento, instalación de Pablo Uribe en lo alto del Palacio Legislativo.
    Bienal de Montevideo

    Amazonas Ancestral, sexta Bienal de Montevideo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo

    Por Silvana Tanzi

    En Escaramuza (Pablo de María 1185), a las 20.15, Hogue presenta su libro Bichos políticos junto al escritor Claudio Invernizzi. Y a las 22.30, la periodista y escritora peruana Gabriela Wiener conversará con la periodista Tania De Tomas sobre crónicas y ficciones.

    En Amazonia (Maldonado 1575), a partir de las 18.30 habrá varios escritores, entre ellos el argentino Pedro Mairal. Cerrará la noche la cantante Florencia Núñez.

    En Cultural Alfabeta (Miguel Barreiro 3231), a las 20 horas, talleristas y colegas recordarán al escritor Roberto Appratto, recientemente fallecido. Y a las 20:45, Mauricio Lima, autor del libro Austeridad o barbarie conversará con Victoria Gadea sobre los límites afectivos, biofísicos, ecológicos y económicos del presente.

    En Charco (Maldonado 1477), entre 18.30 y 19.30, talleristas de la librería tratarán de responder la pregunta: ¿Qué mundos posibles nos esperan mañana?

    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Polémica en ASSE

    La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Ministro Gabriel Oddone.

    El gobierno quiere acelerar la votación del Presupuesto para evitar demoras en cambios tributarios

    Por Redacción Búsqueda
    Jill Mulleady

    Jill Mulleady, artista uruguaya: “La pintura me enseñó a caminar; siempre fue algo más grande que yo”

    Por Magdalena Cabrera
    Las sociedades anónimas compraron 4,5 millones de hectáreas (46%) y vendieron 2,3 millones de hectáreas (23%) en los últimos 25 años en Uruguay.

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    Institutos Normales de Montevideo, ocupado por el Centro de Estudiantes de Magisterio

    Ante históricas ocupaciones de una residencia y de centros de formación docente, habilitan postergar cierre de cursos

    Por Nicolás Delgado