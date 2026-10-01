Octubre de festivales: un mes de cine concentrado entre Montevideo y el interior

La cartelera cinematográfica de octubre estará dominada por una multiplicidad de festivales y muestras audiovisuales que tendrán lugar, de forma casi simultánea, en Montevideo y el interior.

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Durante más de un mes, esta agenda reunirá cinco eventos que abarcan desde los estrenos internacionales rumbo a los Premios Oscar y las producciones nacionales hasta retrospectivas, cine de género y muestras documentales, con una programación encabezada por el Festival Internacional de Cine de Montevideo (Monfic), el Festival de Cine Nuevo Detour, el Festival Terror y Sangre, Piriápolis de Película y Atlantidoc.

El calendario arrancará con la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Montevideo (Monfic 26), organizado por la empresa Movie. Aunque su función inaugural fue fijada para el 30 de setiembre, con el estreno del drama policial uruguayo Las siete balas, de Sebastián Pérez Pérez, la programación se concentrará entre el 8 y el 14 de octubre en las salas de Montevideo Shopping.

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El evento tendrá su tradicional ciclo europeo, con una selección que reúne algunos de los estrenos internacionales más esperados del año tras su paso por la competencia oficial de Cannes. Entre ellos figuran Minotauro, del ruso Andrey Zvyagintsev; Tierra de mi padre, del polaco Pawel Pawlikowski; y La bola negra, de los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, la elegida por España para representar al país en los Oscar.

Entre otras producciones internacionales, la grilla también incluye La negociación, nueva película del estadounidense Gus Van Sant, junto con la surcoreana Hope: el primer impacto, un thriller de ciencia ficción dirigido por el coreano Na Hong-jin y con participaciones de Michael Fassbender y Alicia Vikander. También se estrenará Yo soy Rocky, ficción estadounidense que explora los desafíos de Sylvester Stallone para hacer la película que terminaría catapultándolo a la fama.

Por su parte, el programa rioplatense presentará las coproducciones uruguayo-argentinas Escondida en mi cabeza, del argentino Lucas Vivo, y Carne, del uruguayo Tomás Marichal, ambas acompañadas por charlas abiertas con sus realizadores.

El Monfic completará su grilla con un ciclo de reestrenos que recupera en pantalla grande tres películas en fecha de aniversario: el drama Cuenta conmigo (1986), la británica Trainspotting (1996) y el musical La La Land (2016).

Cine nuevo y nacional

En el mismo período, del 9 al 18 de octubre, la 14.ª edición del Festival de Cine Nuevo - Detour distribuirá sus actividades en 15 recintos montevideanos, sumando a Cinemateca, la Sala Camacuá y el Auditorio Nelly Goitiño espacios como la Alianza Francesa y el Centro de Fotografía.

El certamen reúne más de 300 títulos, escogidos entre alrededor de 700 proyectos postulados, en un catálogo que abarca largometrajes, cortos y videoclips, consolidándose como la principal ventana dedicada al audiovisual uruguayo contemporáneo y a los nuevos realizadores.

Este año el Detour incluirá un foco dedicado a la trayectoria del cineasta y actor Daniel Hendler, que repasará su producción audiovisual a través de las proyecciones de Norberto apenas tarde (2010) y Un cabo suelto (2025), la serie La división (2017) y el programa doble compuesto por los cortometrajes 31 de diciembre (1996) y 6 de enero (2000). A su vez, el realizador ofrecerá una charla abierta centrada en sus dinámicas de trabajo que tendrá lugar el sábado 10 a las 15.00 en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático.

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En el apartado de estrenos nacionales, la apertura estará a cargo del corto La despedida, de Paula Botana, proyectado junto a El último día, de Cecilia Caballero Jeske y Marco Valenti. La grilla sumará el estreno del documental CTI Área Covid (2026), de Nicolás Macchi, y exhibirá en la sección Las del Jurado los largometrajes Matapanki (2025), de Diego Fuentes, y Carmen Vidal, mujer detective (2020), de Eva Dans.

Como parte de las actividades paralelas y en el marco de los 20 años del Laboratorio Cine Fac, el festival proyectará en copias originales de 35 mm títulos como La perrera (2006), de Manolo Nieto, y El noctámbulo (2006), además de contar con un espacio de exhibición dedicado a proyectos de realidad virtual e instalaciones interactivas.

Un cine para el terror y festivales costeños

El cine de género tendrá su espacio con la segunda edición del Festival de Terror y Sangre, programado del 26 al 31 de octubre en Life Tres Cruces. La muestra reunirá lanzamientos recientes del circuito de horror con la proyección de títulos de catálogo en salas de cine.

Entre las películas confirmadas para esta edición figuran reestrenos como El descenso, del británico Neil Marshall; Possession, de Andrzej Zulawski, y Los otros, de Alejandro Amenábar, que contará con un panel de discusión a 25 años de su estreno comercial.

Fuera de la capital, el Argentino Hotel de Piriápolis albergará del 16 al 18 de octubre la 23ª edición de Piriápolis de Película. Con entrada libre, el evento presentará una selección de cine iberoamericano y rendirá homenaje al director argentino Carlos Sorín a 25 años del rodaje de Historias mínimas, además de reconocer la trayectoria del realizador y animador uruguayo Walter Tournier.

Entre las exhibiciones locales confirmadas en Piriápolis se encuentran el documental Los niños perdidos, de Gabriela Guillermo, y la ficción 99 fantasmas, dirigida por Gonzalo Torrens.

Por último, la agenda del mes se cerrará con la 20ª edición del festival de cine documental Atlantidoc, que irá del 19 de octubre al 5 de noviembre. Con sede central en la ciudad de Atlántida, el evento iniciará una gira itinerante por distintas salas y centros culturales del interior del país para exhibir su selección oficial de documentales nacionales e internacionales.