‘Rebel Ridge’, el ‘thriller’ de Netflix sobre la corrupción policial que subvierte las expectativas

Sabe que la bicicleta le pertenece y que la policía no lo estaba persiguiendo como le afirman. Lo que más le preocupa es llegar cuanto antes a pagar la fianza de su primo, Mike, ya que de ser encarcelado es probable que no cuente el cuento. Por eso, Terry sigue cada orden de la policía, dejando claro que conoce las leyes y sus derechos. Con un tono sereno, responde cada pregunta y acata cada orden. Sin embargo, los dos oficiales de la policía local de Shelby Springs que lo tumbaron tienen otros planes y, amparados en una ley de confiscación de bienes civiles, se quedan con su dinero: US$ 10.000 para la fianza y otros US$ 20.000 con los que Terry y Mike pensaban comprar una camioneta para empezar un negocio de remolque de botes.