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    Semana de tributos: ‘Mateo por Nair Mirabrat’ en el Solís y ‘Homenaje a Totem’ (y a Rada) en el Sodre

    Este jueves 8 el grupo liderado por Martín Ibarra interpreta las canciones de Eduardo Mateo; el sábado 10 y domingo 11 se realizará el homenaje al grupo que liderara Ruben Rada, encabezado por sus hijos, Lucila, Matías y Julieta, el tamborero Lobo Núñez y el histórico bajista Daniel Lobito Lagarde

    Ruben Rada.

    Ruben Rada.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A un mes y medio de la muerte de Ruben Rada, el sábado 10 y domingo 11 se realizará en el Auditorio Adela Reta el concierto Homenaje a Totem, anunciado en abril por el propio Rada. Será un tributo a la gran banda uruguaya que tuvo un breve pero fulgurante camino en la escena local (entre 1970 y 1973) y que fusionó el rock con el candombe y otros géneros latinoamericanos.

    Pocos días después del sepelio del músico, su familia comunicó que se mantenía la decisión de mantener estas dos fechas. “Es lo que nuestro padre hubiera querido”, manifestaron en una carta publicada en redes sus tres hijos, Lucila, Matías y Julieta Rada, quienes estarán presentes en la formación. “Él estaba muy entusiasmado con la banda y por volver a cantar esas canciones después de tantos años”.

    El bajista Daniel Lobito Lagarde, el único miembro original vivo, integrará la banda junto a los tres hijos de Rada. El resto de la formación será la que acompañó a Rada en estos últimos años: Gustavo Montemurro (teclados y dirección musical), Andrés Tato Bolognini (batería), Santiago Coby Acosta (percusión), Federico Dinamita Pereda (guitarra), Fernando Lobo Núñez, Noé Núñez y Sergio Martínez (tambores).

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    El repertorio estará basado en los dos discos de Totem en los que participó Rada como compositor y cantante: Totem (De la Planta, 1971) y Descarga (De la Planta, 1972), que incluyen clásicos como Dedos, Biafra, Negro, Heloísa, Días de esos y Orejas, tema compuesto por Mario Chichito Cabral, percusionista fallecido el 13 de junio. Esas seis canciones fueron incluidas por Rada en su concierto Parte de la historia, realizado entre 2018 y 2020, que homenajeó a El Kinto, Totem y Opa, que está disponible en plataformas como disco en vivo.

    Para Homenaje a Totem solo quedan entradas disponibles para platea baja ($ 4.500) y platea alta ($ 3.400).

    Mateo por Nair Mirabrat

    Hoy jueves 8 a las 20.30 Nair Mirabrat, ensamble instrumental dirigido por el compositor, cantante y guitarrista Martín Ibarra, presentará en el Teatro Solís el concierto Mateo por Nair Mirabrat, que a sus ya conocidas versiones de Mateo solo bien se lame, suma piezas de otros discos del icónico cantautor.

    La propuesta revisita ese universo sonoro desde una perspectiva contemporánea y reafirma la vigencia de Mateo en el panorama musical uruguayo y regional y su proyección a las nuevas generaciones de músicos y del público. El proyecto respeta el espíritu de las composiciones originales de Mateo y expande su sonoridad, sumándole arreglos instrumentales y vocales.

    Martín Ibarra.

    Martín Ibarra.

    Se trata de un homenaje colectivo a un músico que, si bien no estuvo entre los más populares, influyó decisivamente en el devenir de la música popular uruguaya al crear, junto a Ruben Rada y otros referentes, la fusión de rock, pop, candombe y música brasileña denominada como candombe beat. Con los años, su influencia fue determinante para músicos como Jaime Roos, Fernando Cabrera, Estela Magnone y Mandrake Wolf, entre otros. Luego de su muerte, ocurrida en 1990, Mateo solo bien se lame fue reeditado en Uruguay, Europa y Estados Unidos y se transformó en una obra fundamental de la música uruguaya.

    Las entradas para Mateo por Nair Mirabrat se venden en Tickantel de $ 500 a $ 1.800.

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