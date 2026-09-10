Un noticiero intervenido, un escritor que no olvida y una dictadura de fondo: se exhibe el documental ‘LS83’

“La remera azul y blanca, a rayas horizontales, que no me quise sacar durante todo el mes de vacaciones, ni siquiera para entrar al río”; “Mi novia de La Serranita se llamaba Mariquel. El noviazgo se selló con un beso en la mejilla”; “Hernán de al lado se puso a llorar cuando se enteró que yo era judío”; “Al cabo del Mundial 78, mi papá compró un cassette con el relato de los goles de Argentina a cargo de Yiyo Arangio”.
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De esta manera, mediante fragmentos breves y desprovistos de explicaciones, está construido Me acuerdo, libro en el que el escritor argentino Martín Kohan reconstruye su infancia en la Buenos Aires de los años 70 y principios de los 80. Se publicó en 2020 por Ediciones Godot.
Unos años antes, en 2018, el cineasta Herman Szwarcbart descubrió en los depósitos del Museo del Cine de Buenos Aires cerca de 12.000 latas en 16 mm pertenecientes al noticiero de Canal 9 (LS83), registradas entre 1973 y 1983 bajo intervención estatal y salvadas del olvido a fines de los años 90.
Las imágenes, que abarcaban desde discursos de la dictadura militar hasta notas de color del costumbrismo porteño, llevaron a Szwarcbart a comprender que allí había una película, pero el material necesitaba una estructura narrativa para cobrar sentido. Así, el guionista Fernando Krapp propuso integrar el texto de Kohan para articular ese universo, dando forma al documental LS83, donde el registro de época dialoga directamente con la voz del escritor recitando sus recuerdos.
A través de un minucioso trabajo de restauración que preserva las marcas de época y la textura visual, la película construye un contrapunto constante entre la vida diaria y la represión, donde el teniente general Jorge Rafael Videla emerge como un protagonista inesperado. Su irrupción quiebra la voz austera de Kohan y el humor sutil del relato, mientras que el archivo expone, en varias ocasiones, la impostura con la que el dictador intentaba proyectar carisma. Tras esa aparición, su sombra se proyecta sobre las imágenes posteriores, enrareciendo hasta las postales más inocentes de esa época.
La combinación entre la palabra escrita y el registro audiovisual da resultados algo desiguales, pero siempre interesantes. Por momentos el contrapunto funciona muy bien, mientras que en otros la voz literaria cede ante el peso propio de la imagen. Lo que prevalece al final es una extraña incomodidad ante la evidencia de cómo la rutina de todos los días convivía, con total naturalidad, con la represión estatal.
La película se exhibe actualmente en Cinemateca, donde su ciclo de funciones incluyó una charla de apertura entre el director Szwarcbart, Kohan y la realizadora e investigadora uruguaya Virginia Martínez. El intercambio fue registrado y estará disponible más adelante dentro de las redes de comunicación de la institución.