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El documental sobre el regreso de Oasis se estrena en Uruguay

El jueves 10 de setiembre se estrena en Montevideo la película sobre la histórica gira de reunión de los hermanos Gallagher del año pasado

Oasis en uno de los conciertos de 2025.

Oasis en uno de los conciertos de 2025.

FOTO

Big Brother Recordings / Joshua Halling
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

“Simplemente, no me veo compartiendo el escenario con Liam. No lo veo posible”, dice Noel Gallagher semanas antes de que Oasis vuelva a tocar en vivo. En la sala de ensayo, mientras el mayor de los hermanos intenta hacerse la idea de compartir otra vez un escenario con su hermano, Liam se pasea con la seguridad de quien parece tener una respuesta mucho más sencilla para una historia que durante años estuvo marcada por las peleas. “La forma que terminó (Oasis) fue inaceptable”, sentencia el menor de los Gallagher.

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La película sigue la gira Oasis Live ’25, el esperado regreso de la banda británica a los escenarios después de años de separación y enfrentamientos públicos entre sus dos integrantes principales. El tour comenzó en Cardiff, Gales, en julio de 2025 y recorrió el Reino Unido, Irlanda, Norteamérica, Asia y terminó en Latinoamérica, con entradas agotadas y estadios llenos de fanáticos que esperaban desde hacía años volver a escuchar en vivo canciones como Wonderwall, Acquiesce o Live forever.

Pero el documental busca ir más allá del espectáculo. Hay conciertos, obvio, pero también ensayos, camarines, pasillos, momentos de tensión y conversaciones que permiten ver qué ocurre cuando dos hermanos que pasaron más de una década peleados vuelven a trabajar juntos. La película también incluye las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 20 años, donde los Gallagher hablan de la ruptura de Oasis y de las razones que hicieron posible el rencuentro.

Dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de documentales musicales como Shut Up and Play the Hits y Meet Me in the Bathroom, la película cuenta además con la producción de Steven Knight, creador y guionista de Peaky Blinders. Para Knight, “la historia no se limita a dos hermanos que vuelven a compartir escenario, también es la historia de los millones de personas para quienes la música de Oasis forma parte de su propia biografía”, explica en la nota oficial.

La gira se convirtió, en ese sentido, en un fenómeno que atravesó generaciones. Quienes descubrieron a Oasis en los años 90 se encontraron cantando junto con los que conocieron estas canciones cuando la banda ya era una leyenda. Esa convivencia entre generaciones es uno de los ejes de la película, que intenta registrar el impacto emocional de un regreso que excedió ampliamente la reunión de un grupo.

El resultado es el registro de un acontecimiento musical que marcó 2025 y que devolvió a Oasis a los grandes escenarios.

Oasis: Don’t Look Back in Anger. Estreno en Uruguay: jueves 10 de setiembre en los cines Movie.

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