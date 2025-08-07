  • Cotizaciones
    Una ‘Alicia’ arrolladora vuelve al Teatro Stella en agosto

    Del sábado 9 al domingo 17 vuelve Alicia en el país de las maravillas, la obra vista por 12.000 personas en las vacaciones de julio

    Micaela Trujillo es Alicia

    Micaela Trujillo es Alicia

    FOTO

    Reinaldo Altamirano
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Fue el gran éxito de las recientes vacaciones de julio. Unas 12.000 personas en 25 funciones agotadas vieron esta versión de Alicia en el país de las maravillas en el Teatro Stella. La versión teatral del clásico de Lewis Carroll, dirigida por Sebastián Silvera Perdomo, que generó largas filas en las calles Mercedes y Tristán Narvaja, volverá al teatro que este año está cumpliendo 130 años. Para celebrar el Mes de la Niñez, en agosto se programaron ocho nuevas funciones, sábado 9 y 16 y domingo 10 y 17, a las 15 y 17.30.

    Alicia2
    Agustina Vázquez Paz es la Reina de Corazones

    Agustina Vázquez Paz es la Reina de Corazones

    Esta puesta en escena de gran porte, protagonizada por Micaela Trujillo, cuenta con más de 20 artistas en escena y reúne el trabajo de unas 45 personas. La versión combina el formato teatral tradicional con el de musical, con varias canciones y cuadros bailados (la composición de Gabo Illanes) y está sostenida en un gran despliegue visual.

    Alicia en el país de las Maravillas en el Teatro Stella, el sábado 9 y domingo 10 de agosto
    'Alicia en el país de las maravillas' vuelve al Teatro Stella
    Carolina Sosa, documentalista y exploradora uruguaya de National Geographic
    Video
    CINE

    Carolina Sosa, exploradora uruguaya de National Geographic, estrenó 'Agua invadida', película que denuncia la pesca ilegal

    Por Pablo Staricco
    Alicia1
    La dirección de Alicia en el país de las maravillas es de Sebastián Silvera

    La dirección de Alicia en el país de las maravillas es de Sebastián Silvera

    Las proyecciones en las pantallas son el principal recurso de la puesta. Hay que subrayar el muy buen trabajo visual de los diseñadores Tavo Carrozini, Nicolás Ball y Víctor González. La gran pantalla led instalada en tríptico en el escenario es la que contiene los innumerables decorados diseñados digitalmente. Pero también se suman el techo, los balcones y tertulias de la gran sala decimonónica. Todo es usado como pantalla, ensanchando y alargando el escenario en varias escenas, con un gran poder imaginativo.

    Alicia3
    El Teatro Stella es el escenario de Alicia en el país de las maravillas

    El Teatro Stella es el escenario de Alicia en el país de las maravillas

    En el rubro interpretativo, el elenco de Teatro de la Gaviota aporta su solvencia y experiencia. Se destacan Agustina Vázquez Paz, Mathías Albarracín, Daniel Plada, Anthony Alan y Leonor Chavarría en los roles principales de este historia. Otro rubro de gran destaque es el coreográfico, a cargo de Christian Moyano. El vestuario (Johana Fonseca) y la iluminación (Nicolás Amorín) contribuyen al sorprendente despliegue de recursos escénicos que propone esta Alicia…, que además está montada con un ritmo y dinamismo arrollador.

    Alicia4
    Alicia en el país de las maravillas

    Alicia en el país de las maravillas

    Con esta notable producción, el Teatro de la Gaviota consolida una línea de trabajo en el teatro infantil ya mostrada años atrás en Peter Pan, que ha posicionado a la renovada compañía teatral entre las grandes animadoras del género.

    Alicia en el país de las maravillas se presenta como “una experiencia inmersiva y sensorial” y hace honor a cada una de esas palabras.

