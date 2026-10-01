Zita de Tango, Nasser, Prada, Muyala, Supervielle, Ottonello, Urbano, Gularte y Albert Pla

A la nutrida agenda musical se suma el escritor español Javier Peña, quien presenta en Sala Verdi el espectáculo Es necesario navegar, basado en su reconocido podcast literario Grandes infelices

La novena edición de Zita de Tango tendrá lugar el sábado 17 de octubre a las 21 en la Sala Zitarrosa. Se trata de un festival dedicado al tango emergente que, desde 2018, se ha consolidado como una referencia en la escena musical de la ciudad. En esta edición, actuarán la cantante y compositora minuana Yandira Castro y Proyecto Caníbal Troilo, grupo de tango contemporáneo liderado por Hugo Rocca, que fusiona la tradición ciudadana con el pop, el rock y la electrónica, y que celebra sus 15 años de trayectoria. En esta ocasión adelantará temas de su séptimo disco, a editarse este año. Entradas en Tickantel a $ 600.

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Nasser en el Sodre Jorge Nasser presentará hoy jueves 1 el concierto conmemoratorio 40 años de canciones, que abarca todas sus facetas musicales. Será su regreso a los escenarios tras la reciente muerte de su hijo Simón. “Un encuentro para vibrar con el artista, con el músico, con el poeta, con el innovador, en el rock y en el folclore. Para palpitar al padre, al hijo, al ser humano. Guiados por las canciones, esas que lo marcaron y nos marcan a lo largo de su extensa trayectoria. Con la emoción a flor de piel”. Tickantel, de $ 800 a $ 2.300.

Supervielle & Ottonello Luciano Supervielle y el baterista Mateo Ottonello han conformado un dúo instrumental de alto vuelo. Hoy jueves 1 a las 21 se presentan en La Trastienda junto a un cuarteto de cuerdas integrado por Clara Kruk, Matías Craciun, Rodrigo Riera y Leticia Gambaro. Entradas en Passline a $ 850 y $ 1.200.

Malena & Ana Malena Muyala y Ana Prada vuelven a presentarse juntas este sábado 3 a las 21 en La Trastienda. En este concierto, llamado Las mismas, ambas cantautoras comparten sus historias, sus sensibilidades y sus repertorios. Entradas en passline.com a $ 1.000 y $ 1.200.

Infelices navegantes El escritor, periodista, divulgador literario y podcaster español Javier Peña presentará en Sala Verdi, el viernes 2, su espectáculo Es necesario navegar, basado en los contenidos de su podcast Grandes infelices, que narra la vida y obra de destacados escritores y escritoras, “que a veces tienen vida de novela, y no siempre de las felices”. En su puesta en escena, con énfasis en la ambientación sonora, Peña, autor de los libros Agnes, Infelices y Tinta invisible, propone un viaje en barco por la historia de la literatura y el mar. Tickantel, $ 550.