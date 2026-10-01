Zita de Tango, Nasser, Prada, Muyala, Supervielle, Ottonello, Urbano, Gularte y Albert Pla

La novena edición de Zita de Tango tendrá lugar el sábado 17 de octubre a las 21 en la Sala Zitarrosa. Se trata de un festival dedicado al tango emergente que, desde 2018, se ha consolidado como una referencia en la escena musical de la ciudad. En esta edición, actuarán la cantante y compositora minuana Yandira Castro y Proyecto Caníbal Troilo, grupo de tango contemporáneo liderado por Hugo Rocca, que fusiona la tradición ciudadana con el pop, el rock y la electrónica, y que celebra sus 15 años de trayectoria. En esta ocasión adelantará temas de su séptimo disco, a editarse este año. Entradas en Tickantel a $ 600.
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Jorge Nasser presentará hoy jueves 1 el concierto conmemoratorio 40 años de canciones, que abarca todas sus facetas musicales. Será su regreso a los escenarios tras la reciente muerte de su hijo Simón. “Un encuentro para vibrar con el artista, con el músico, con el poeta, con el innovador, en el rock y en el folclore. Para palpitar al padre, al hijo, al ser humano. Guiados por las canciones, esas que lo marcaron y nos marcan a lo largo de su extensa trayectoria. Con la emoción a flor de piel”. Tickantel, de $ 800 a $ 2.300.
Supervielle & Ottonello
Luciano Supervielle y el baterista Mateo Ottonello han conformado un dúo instrumental de alto vuelo. Hoy jueves 1 a las 21 se presentan en La Trastienda junto a un cuarteto de cuerdas integrado por Clara Kruk, Matías Craciun, Rodrigo Riera y Leticia Gambaro. Entradas en Passline a $ 850 y $ 1.200.
Malena Muyala y Ana Prada vuelven a presentarse juntas este sábado 3 a las 21 en La Trastienda. En este concierto, llamado Las mismas, ambas cantautoras comparten sus historias, sus sensibilidades y sus repertorios. Entradas en passline.com a $ 1.000 y $ 1.200.
Infelices navegantes
El escritor, periodista, divulgador literario y podcaster español Javier Peña presentará en Sala Verdi, el viernes 2, su espectáculo Es necesario navegar, basado en los contenidos de su podcastGrandes infelices, que narra la vida y obra de destacados escritores y escritoras, “que a veces tienen vida de novela, y no siempre de las felices”. En su puesta en escena, con énfasis en la ambientación sonora, Peña, autor de los libros Agnes, Infelices y Tinta invisible, propone un viaje en barco por la historia de la literatura y el mar. Tickantel, $ 550.
Vuelve Pla
El cantautor y actor catalán Albert Pla volverá a actuar en Montevideo el domingo 4 a las 20 en Sala del Museo. En esta nueva reinvención, el artista se presenta junto a su grupo, bautizado The Surprise Band, un sexteto de grandes músicos españoles, presentarán el concierto Rumbagenarios, que combina música, coreografía, proyecciones y estética flamenca, festiva y desbordante. La banda está encabezada por el guitarrista flamenco y rumbero Diego Cortés, histórico socio instrumental de Pla. Redtickets, $ 1.680.
Urbano: libro y concierto
El bajista, cantante y compositor Urbano Moraes celebrará sus 60 años en la música con un concierto en Teatro El Galpón, el miércoles 7 a las 21. Previo al recital, a las 20, el artista presentará, en la sala de exposiciones del teatro, su libro autobiográfico ¿Dónde van las mariposas?, que recorre su vida y su obra. Con Urbano en bajo y voz, la banda estará integrada por Gustavo Montemurro (teclados), Martín y Nicolás Ibarburu (batería y guitarra), Pablo Somma (flauta) y Pelao Meneses (percusión). La puesta en escena contará con proyecciones y mapping de Miguel Grompone. Redtickets, $ 950.
Ecléctico en la Balzo
El miércoles 7, el proyecto Ecléctico, liderado por el músico, compositor y productor Diego Soca, presentará en la sala Balzo del Sodre su nuevo trabajo, enmarcado en la fusión de rock, pop, soul y jazz, y compuesto por dos EP: Dentro de ese cielo, lanzado en junio, y ¿Y si todo es un sueño?, publicado en agosto. Completan la banda Marco Messina (último bajista de Ruben Rada), Imanol Vázquez (batería) y Álvaro Cardoso (teclados), y para este concierto contarán con una selección de músicos de cuerdas de la Filarmónica de Montevideo. La propuesta incluye una cuidada puesta en escena y una narrativa textual y visual. Tickantel, $ 750.
Gularte canta Fatto
El músico Damián Gularte, hijo del fallecido cantautor Jorginho Gularte, presenta el concierto Gularte canta Fattoruso, el jueves 8 a las 20.30 en Sociedad Urbana Villa Dolores (Rosell y Rius 1483). El repertorio recorrerá diferentes etapas de la enorme trayectoria de Hugo Fattoruso, desde Los Shakers a la actualidad, pasando por la obra de Opa y su discografía como solista. Redtickets, $ 500.