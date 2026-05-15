En plena tensión con Trump, Cuba confirma que el jefe de la CIA se reunió con autoridades de la isla

Una delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves 14 de mayo con representantes del Ministerio del Interior de Cuba, en La Habana, según informó el gobierno de la isla en un comunicado publicado en el medio estatal Cuba Debate.

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“Ambas partes también subrayaron su interés en desarrollar la cooperación bilateral entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en aras de la seguridad de ambos países, así como de la seguridad regional e internacional”, consigna el comunicado.

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El gobierno de La Habana también afirmó haber comunicado a la delegación estadounidense que Cuba no presenta una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos (EE.UU.).

“Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación”, subraya el texto.

Según un testigo de Reuters, el comunicado se emitió después de que un avión del gobierno estadounidense fuera visto despegando del aeropuerto internacional de La Habana el jueves por la tarde.

De acuerdo a Reuters, Ratcliffe transmitió un mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, al gobierno cubano: la Casa Blanca está dispuesta a negociar en materia económica y de seguridad si Cuba realiza “cambios fundamentales”.

Hace varios días, Trump dijo que los dos antiguos adversarios “iban a hablar”.

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Las relaciones de ambos países se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las advertencias de agresión militar de EE.UU. a la isla, un escenario posible tras lo sucedido en Venezuela e Irán. Trump habló recientemente de “tomar” Cuba “casi de inmediato”.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su país estaba preparado para combatir si eso ocurriera.

Washington lleva desde enero presionando al gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

A fines de enero, Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba.

Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto un bloqueo petrolero que está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba, y ha publicado una Orden Ejecutiva que amplía aún más las sanciones económicas, financieras y comerciales sobre la isla, incluyendo las medidas extraterritoriales.

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El miércoles por la noche, protestas masivas estallaron en La Habana en medio de apagones que en algunos barrios se extendieron por más de 24 horas seguidas, arruinando reservas de alimentos y quitándole el sueño a gran parte de los residentes.

El gobierno de la isla anunció que las reservas de petróleo se agotaron.

“El impacto del bloqueo nos está causando un daño considerable, porque todavía no estamos recibiendo combustible”, declaró el ministro de Energía, Vicente de la O Levy, a la televisión estatal.

Con Reuters, AFP, AP y EFE

FUENTE:FRANCE24