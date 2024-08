Navegar seguro en un mar de hackers

Ante la pregunta que dispara la inconfundible voz cavernosa e hipnotizante de Warner Herzog, el entrevistado, Kevin Mitnick, improvisa una respuesta sarcástica: “¿Si estoy orgulloso de ser el pirata informático más famoso del mundo? Es agradable tener el título, pero atravesé muchas vicisitudes para llegar a eso”. Así empieza uno de los capítulos más atrapantes del documental “Lo and Behold: Reveries of the Connected World” (2016), con un repaso por los intrépidos ataques del joven estadounidense que en los 90 se convirtió en el Pablo Escobar del mundo cibernético, en el hacker más buscado por el FBI.