    “La adicción es rentable”: el juicio a Meta y Google por los efectos de las redes sociales en los niños

    Comenzó en un tribunal civil de Los Ángeles un juicio contra los gigantes de internet Meta y Youtube que podría sentar un importante precedente legal en materia de responsabilidad civil de los operadores de redes sociales. El abogado del demandante en este juicio histórico afirmó que los gigantes de las redes sociales “crearon adicción” entre sus usuarios jóvenes

    Mark Zuckerberg antes de testificar en un juicio en Washington contra Meta, 14 de abril de 2025

    Mark Zuckerberg antes de testificar en un juicio en Washington contra Meta, 14 de abril de 2025

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Meta y YouTube, propiedad de Google, “crearon adicción” en los niños, afirmó el lunes 9 de febrero un abogado de la parte demandante al inicio de un juicio histórico sobre los efectos de las redes sociales en los menores en un tribunal de California.

    “Este caso trata sobre dos de las empresas más ricas de la historia que han creado adicción en el cerebro de los niños”, declaró el abogado Mark Lanier al jurado en su alegato inicial. “Voy a mostrarles pruebas de que estas empresas crearon máquinas diseñadas para crear adicción en el cerebro de los niños, y lo hicieron a propósito”, añadió.

    El juicio de Los Ángeles, presidido por la jueza Carolyn Kuhl, se centra en las acusaciones de que una mujer de 20 años identificada como Kayley GM sufrió graves daños mentales por haberse vuelto adicta a las redes sociales cuando era niña.

    “Voy a hablar de cómo Google y Meta diseñaron deliberadamente sus productos, YouTube e Instagram, para enganchar a los usuarios y hacer que volvieran, no por casualidad, sino a propósito, porque la adicción es rentable”, afirmó el abogado.

    La ciencia del cerebro

    Lanier dijo al jurado que utilizaría pruebas de las empresas “en sus propias palabras”, así como la ciencia del cerebro, para demostrar por qué “simplemente dejarlo” nunca es una opción. El abogado describió Instagram como un “feed infinito” de las ”vidas filtradas” de las personas, donde los usuarios “pasan el tiempo esperando la validación social”.

    YouTube “reproduce el siguiente vídeo antes de que puedas decidir detenerlo”, utilizando un algoritmo ”que aprende lo que te mantiene viendo y te ofrece más de lo mismo, lo busques o no”, afirmó.

    Se espera que el juicio cuente con la presencia del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en el estrado la próxima semana, y del director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, en la sala del tribunal a partir del miércoles.

    Precedente legal

    El juicio está siendo seguido con gran interés, ya que podría sentar un precedente legal sobre si las empresas de redes sociales diseñaron deliberadamente sus plataformas para enganchar a niños demasiado vulnerables como para apartar la mirada.

    El caso se considera un proceso emblemático, ya que su resultado podría marcar la pauta para una oleada de litigios similares en todo Estados Unidos (EE.UU.).

    Los acusados en el juicio son Alphabet y Meta, los gigantes tecnológicos detrás de YouTube e Instagram.

    También se espera que comparezca Neil Mohan, director de YouTube.

    Las empresas de redes sociales están siendo acusadas en cientos de demandas judiciales de provocar que los usuarios jóvenes se vuelvan adictos a contenidos que les han llevado a sufrir depresión, trastornos alimentarios, hospitalizaciones psiquiátricas e incluso suicidio.

    Los abogados de los demandantes están tomando prestadas estrategias utilizadas en los años noventa contra la industria tabacalera, que se enfrentó a una avalancha similar de demandas en las que se argumentaba que las empresas vendían un producto nocivo.

    El viernes, los abogados de la defensa intentaron sin éxito impedir que los demandantes compararan sus plataformas con el tabaco y otros productos adictivos.

    ¿Beneficios frente a salud?

    “Es la primera vez que una empresa de redes sociales tiene que enfrentarse a un jurado por causar daño a menores”, declaró a la AFP Matthew Bergman, fundador del Social Media Victims Law Center, cuyo equipo lleva más de 1.000 casos de este tipo.

    El centro es una organización jurídica dedicada a exigir responsabilidades a las empresas de redes sociales por los daños que presuntamente causan a los jóvenes en internet.

    Los gigantes de internet han argumentado que están protegidos por la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EE.UU., que les exime de responsabilidad por lo que publican los usuarios de las redes sociales.

    Sin embargo, este caso sostiene que esas empresas son culpables por sus modelos de negocio diseñados para captar la atención de las personas y promover contenidos que pueden dañar su salud mental.

    “Las acusaciones que figuran en estas denuncias son simplemente falsas”, afirmó José Castañeda, portavoz de YouTube.

    “Ofrecer a los jóvenes una experiencia más segura y saludable siempre ha sido fundamental en nuestro trabajo”, añadió. Meta también ha rechazado las acusaciones.

    Snapchat y TikTok fueron nombrados como demandados en el juicio, pero llegaron a acuerdos extrajudiciales antes del inicio del proceso. Los términos de dichos acuerdos no se han revelado.

    Embed - Informe desde Bruselas: Facebook e Instagram fomentan adicción en menores, según Comisión Europea

    Más demandas

    Las demandas, incluidas algunas presentadas por distritos escolares, que acusan a las plataformas de redes sociales de prácticas que ponen en peligro a los usuarios jóvenes, se están tramitando en los tribunales federales del norte de California y en los tribunales estatales de todo el país.

    En Nuevo México también se está tramitando otra demanda que acusa a Meta de anteponer los beneficios económicos al bienestar de los usuarios jóvenes.

    “Nuestra investigación sobre las plataformas de redes sociales de Meta demuestra que no son espacios seguros para los niños, sino lugares privilegiados para que los depredadores comercien con pornografía infantil y soliciten sexo a menores”, afirmó en un comunicado el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez.

    Meta ha rechazado las acusaciones y se ha comprometido a defenderse ante los tribunales.

    La selección del jurado en el caso de Los Ángeles finalizó el viernes, y Meta rechazó a varios miembros del jurado por sus opiniones contundentes sobre las redes sociales en general o sobre Zuckerberg en particular.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

