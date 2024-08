A 95 años de los primeros premios Oscar: sin alfombra roja ni transmisión

La primera premiación ocupó solo 15 minutos de la velada. No hubo sorpresa­, porque los premiados, divididos en 12 categorías más otros dos honoríficos, ya eran conocidos hacía tres meses. Casi toda la ceremonia en el Blossom Room del Hollywood Roosevelt Hotel consistió en un banquete, por el que los 270 asistentes pagaron cinco dólares para sentarse en una de las 36 mesas. Si bien tuvo amplia difusión, no hubo transmisión en vivo en radio ni televisión, ausencia que no volvió a darse. Ese 16 de mayo de 1929 se galardonó a producciones realizadas en los dos años anteriores, 1927 y 1928. Así fue la primera entrega de los Premios de la Academia Cinematográfica­, hace 95 años. Todavía no se les llamaba Oscar.