Rose Byrne, candidata al premio Oscar, triunfó en los Film Independent Spirit Awards

Entre tanto brillo y grandes discursos, los Film Independent Spirit Awards apuestan siempre por una energía más relajada e informal. Como dice su nombre, la ceremonia premia únicamente a las mejores películas y series de televisión independientes, producciones que no deben superar un presupuesto de 30 millones de dólares. Son, de alguna forma, reconocimientos al riesgo creativo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
En dos horas y media que fueron transmitidas por YouTube, los Film Independent Spirit Awards reconocieron a Rose Byrne por su retrato de una madre en crisis en el drama psicológico Si tuviera piernas, te patearía, papel por el que también compite por el galardón a Mejor actriz en los premios Oscar. Al recibir el premio, Byrne dijo que su personaje “solo podría existir en una película independiente”: “Es feroz, es amable y es una mujer de mediana edad”.
En televisión, la miniserie Adolescencia arrasó con cuatro estatuillas, mientras que Sueños de trenes, dirigida por Clint Bentley, se llevó el premio a Mejor película. El brasileño Wagner Moura, nominado al Oscar a Mejor actor por su papel en El agente secreto, fue uno de los presentadores de esta gala sin estridencias en la que no se sirvió mucho más que pizza con peperoni y sushi.