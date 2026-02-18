¡Hola !

Rose Byrne, candidata al premio Oscar, triunfó en los Film Independent Spirit Awards

Esta ceremonia premia únicamente a las mejores películas y series de televisión independientes, producciones que no deben superar un presupuesto de 30 millones de dólares

Rose Byrne, vestida por Loewe, se llevó el premio a Mejor actriz en los Film Independent Spirit Awards por su papel en Si tuviera piernas, te patearía.

Rose Byrne, vestida por Loewe, se llevó el premio a Mejor actriz en los Film Independent Spirit Awards por su papel en Si tuviera piernas, te patearía.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Entre tanto brillo y grandes discursos, los Film Independent Spirit Awards apuestan siempre por una energía más relajada e informal. Como dice su nombre, la ceremonia premia únicamente a las mejores películas y series de televisión independientes, producciones que no deben superar un presupuesto de 30 millones de dólares. Son, de alguna forma, reconocimientos al riesgo creativo.

Esta vez, los premios se llevaron a cabo en el Hollywood Palladium, ya que la clásica carpa junto al muelle de Santa Mónica permanece en reformas rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028.

Wagner Moura
El brasileño Wagner Moura, nominado a Mejor actor para los premios Oscar, fue uno de los presentadores de la gala.

El brasileño Wagner Moura, nominado a Mejor actor para los premios Oscar, fue uno de los presentadores de la gala.

En dos horas y media que fueron transmitidas por YouTube, los Film Independent Spirit Awards reconocieron a Rose Byrne por su retrato de una madre en crisis en el drama psicológico Si tuviera piernas, te patearía, papel por el que también compite por el galardón a Mejor actriz en los premios Oscar. Al recibir el premio, Byrne dijo que su personaje “solo podría existir en una película independiente”: “Es feroz, es amable y es una mujer de mediana edad”.

Kirsten Dunst
Kirsten Dunst asistió a la ceremonia con un vestido de Valentino y acompañada por su esposo, Jesse Plemons.

Kirsten Dunst asistió a la ceremonia con un vestido de Valentino y acompañada por su esposo, Jesse Plemons.

En televisión, la miniserie Adolescencia arrasó con cuatro estatuillas, mientras que Sueños de trenes­, dirigida por Clint Bentley, se llevó el premio a Mejor película. El brasileño Wagner Moura, nominado al Oscar a Mejor actor por su papel en El agente secreto, fue uno de los presentadores de esta gala sin estridencias en la que no se sirvió mucho más que pizza con peperoni y sushi.

