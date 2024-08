A24, la compañía más emocionante en la industria del cine actual

En la década de los 90 y hasta principios de los 2000, para encontrar buenas series había que sintonizar HBO. El canal de cable, al tener un modelo por suscripción y no depender de los anuncios, podía permitirse otras libertades y contar historias arriesgadas, ya fuera por su temática como por la forma en la que estaban narradas. El canal transformó la forma en la que entendemos las series, pasando de ser un género considerado poco refinado a un producto masivo y de calidad, con ejemplos como The Wire y Six Feet Under. No le temían a los desnudos, a la violencia o las imágenes gráficas, porque no les importaba llegar a una audiencia amplia, sino a la audiencia correcta. Esto hizo que bastara con ver la estática gris y el logo del canal para que uno supiera que se venía algo interesante. Por ese entonces acuñaron el slogan: "No es televisión, es HBO".