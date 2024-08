Daft Punk: más que dos robots DJ

2. En sus inicios querían formar un grupo respetando sus gustos personales, que pasaban por The Beatles, MC5, Elton John, The Rolling Stones y The Beach Boys.

4. La crítica destruyó al incipiente grupo de adolescentes. Brancowitz se fue y formó otro grupo, Phoenix. Los otros dos decidieron reconvertirse y reconvertir, a partir de 1993, esa sentencia lapidaria en uno de los grupos más influyentes de las últimas tres décadas, ahora en el mundo de la electrónica.

5. Su primer single fue editado en 1994 y se llamó The New Wave. Su primer éxito fue un año después: Da Funk. Este incluyó un recordado videoclip protagonizado por un perro antropomorfo y dirigido por Spike Jonze. Su primer disco, Homework, fue editado en 1997.

6. "Daft Punk significó un hito para cualquier amante de la música electrónica", dice el DJ Sebastián Rodríguez. "Simplemente, revolucionaron todo. Si bien el último disco (Random Access Memories, 2013) resultó ser el más conocido, ya antes habían llevado la música electrónica a un nivel masivo, inédito. El suyo resultó ser el típico sonido de la escuela francesa de house. Y más allá del contenido, brillante, siempre se acompañaron con un excelente trabajo de imagen y marketing".

7. Around The World es el mayor éxito del disco debut y uno de los puntos más altos de la música house en su historia. Es uno de los temas más reconocibles de Daft Punk. El título es, además, la única letra del tema, repetido 80 veces en la edición para radio y 144 en la versión del álbum.

8. Una mezcla de querer poner el acento en lo musical y simple timidez motivó la decisión de que Daft Punk se ocultara tras máscaras y trajes robóticos: Guy-Manuel usaba casco dorado y Thomas otro plateado. Al principio de todo, solo eran máscaras. Con el tiempo, esos adminículos incluyeron aire acondicionado y sistemas de intercomunicación. Muy pocas veces han sido fotografiados a cara descubierta.

9. "No creemos en el estrellato. Queremos estar enfocados en la música. Si tenemos que crear una imagen, debe ser una imagen artificial. Eso esconde nuestro aspecto físico y también muestra nuestra opinión del estrellato. No es un compromiso", dijo Thomas a la revista MixMag en 2007.

10. "Queremos más control que dinero. No puedes tenerlo todo. Vivimos en una sociedad en la que el dinero es lo que la gente quiere, así que no pueden tener control. Nosotros decidimos. El control es libertad", también había dicho Thomas, en 1997, a Yahoo! Music, explicando los motivos por los cuales, pese a que les llovían las ofertas de las discográficas, optaron por Virgin Records.



11. Más allá de salir del ghetto electrónico, su gran mérito fue trascender lo musical. Los videoclips de su segundo disco, Discovery (2001), conforman a su vez una película en animé, Interstellar 5555 (2003). Como The Beatles, como Pink Floyd, ellos también eran capaces de crear una obra conceptual. De ese álbum destacan One More Time (otro de sus mayores éxitos), Harder, Better, Faster, Stronger y Aerodynamic.

12. "El primer disco que yo tuve en mi vida fue el Discovery, nos pegó fuerte a todos los de nuestra generación. Y cuando vi que los videos formaban una historia, me pareció tremendo cómo manejaban el tema conceptual en la música", afirma el DJ Emiliano Zapata, alias el Bastardo. "Ellos hicieron que ritmos de entornos más violentos, musicalmente hablando, se hicieran más accesibles. Popularizaron y masificaron el género de manera increíble. Lograron que la electrónica fuera pasada en MTV, cosa que a principios de siglo lograban Moby, The Chemical Brothers y pocos más".

13. One More Time, vocalizada por el cantante Romanthony, cuyo registro fue mejorado con el Auto-Tune, fue señalada en 2013 por la revista británica de música electrónica Migmax como el mejor tema dance de todos los tiempos.

14. Cuando hubo quien criticó el uso del Auto-Tune para mejorar las voces no tan agraciadas de sus colaboradores vocales, Daft Punk no gastó pólvora en chimangos: "Esto me recuerda a los años 70, cuando varios músicos en Francia quisieron prohibir los sintetizadores", dijo Thomas -el más alto, el de casco plateado y el menos parco de los dos- a Remix, en 2006. Y adelantó lo que se venía: una nueva tecnología que llegaba para quedarse. Y punto.

15. El portal Setlist enumera 171 recitales del dúo en 28 años de carrera. La inmensa mayoría estuvieron concentrados en dos giras: la de 1997 y la de 2006/07. Ambas produjeron sendos registros en vivo.

16. "Algo que tenía Daft Punk era mística, por los personajes que habían creado. No tuvieron muchas actuaciones en vivo y la más conocida de todas fue la del Festival de Coachella, en 2006. Ellos generaban expectativa y por su trascendencia llenaban y agotaban", cuenta Nicolás Ottati, DJ y productor.

17. La actuación de Daft Punk en Coachella, California, el 29 de abril de 2006, con la estructura piramidal y un juego de luces increíble, es recordada como uno de los mayores recitales de la historia, más allá de la música electrónica. Se esperaban 10.000 personas y fueron 40.000.

18. Para ese entonces, habían sacado su tercer disco de estudio: Human After All (2005). Posiblemente sea su disco menos elogiado. Alive 2007 (2007), su segundo disco en vivo (el primero fue Alive 1997), por el contrario, tuvo una excelente acogida. El french house resultó ser un excelente insumo para discos en directo.

19. En 2010, el gobierno francés les otorgó a Bangalter y Homem-Christo el rango de chevaliers de las Artes y las Letras. Sí, lo mismo que en los 60 pasó con The Beatles en Gran Bretaña.

20. Ese mismo año publicaron la banda sonora de la película Tron: Legacy. Paralelamente preparaban el que sería su último disco en estudio, que vería la luz en 2013.

21. Es difícil decir algo nuevo sobre Random Access Memories. Alcanza con decir que es el de Get Lucky y Lose Yourself To Dance (ambos con Pharrell Williams y Nile Rodgers), que es también el de Instant Crush (con Julian Casablancas, señal inequívoca de que el rock le había dado su visto bueno al dúo), y que tenía una colaboración con Giorgio Moroder. Ganó cinco premios Grammy (tres el disco en general, dos la canción Get Lucky en particular) y la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 295 de los 500 discos de todos los tiempos.

22. Get Lucky fue, al momento de su salida al mercado, la canción más reproducida por plataformas digitales. Un tema con más toques de funk y disco que de house, estuvo en el Top Ten de más de 30 países y vendió, él solo, nueve millones de copias en todo el mundo.

23. "La mayoría de sus trabajos musicales generaron peso en la industria discográfica sin ser el producto cómodo del momento. Quizás Random Access Memories, su último trabajo, es el más claro ejemplo de un sonido inesperado para su entorno y para el dúo, que venía de realizar la banda sonora de Tron, un trabajo diametralmente opuesto. Daft Punk logró ser popular, vender, causar emoción y aportar una puerta de entrada al género sin perder contenido musical. Lograron que su concepto musical fuese el producto y eso es bastante decir", resume Daniel Anselmi, productor y músico.

24. Fieles a su estilo, con un video titulado Epilogue, en el cual el casco plateado estalla por una bomba y el casco dorado camina solo hacia el horizonte, Daft Punk anunció el fin del dúo el 22 de febrero de este año.

25. "El impacto de la separación de Daft Punk puede medirse en relación con su posición en el imaginario popular. Si tomamos a la música electrónica de manera simplificada y como un género que resulta abstracto para mucha gente, el dúo logró darle al público una cara reconocible, pudiendo identificar fácilmente a ‘un par de DJ con cascos de robot, en una pirámide de luces'. Si bien eso es un logro a la altura de pocos artistas populares, la influencia de Daft Punk en la música trasciende a su inconfundible imagen y es producto de movimientos orquestados en tiempo y forma, en un entorno que nunca fue el más favorable", agrega Anselmi.

26. "Hicieron canciones que pasaron el tiempo. Vos ponés Around The World y One More Time en un set y todo el mundo reacciona de forma increíble", afirma DJ el Bastardo.

27. "Los tres temas top suyos para una pista de baile son Around The World, One More Time y Revolution 909. Son icónicos. Una vez a mí me tocó cerrar una fiesta y el DJ que estaba antes cerró su set con Around The World. ¡Hasta el staff de las barras lo conocía! Me la puso superdifícil para tocar luego de él", recuerda Ottati.

28. No trascendieron los motivos de su separación. Qué será de ellos también es un misterio. La Rolling Stone reportó que el streaming de sus canciones se multiplicó casi por seis al día siguiente del anuncio, y que la venta de singles y álbumes digitales aumentó 1.335% y 2.650%, respectivamente. Lo que sí se sabe es que ambos ya estaban embarcados en suficientes proyectos paralelos (producciones, mezclas, música para videojuegos) como para entretenerse un rato.