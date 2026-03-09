Un libro rescata la vida de Elizabeth Saunders, pionera uruguaya de la dirección orquestal

El investigador Daniel Serafini Otaiza presentó en el Archivo General de la Nación Elisabetta, vida y música de Elizabeth Saunders

Autor del libro Daniel Serafini, directora del Archivo General de la Nación Alejandra Villar y archivóloga Rosana Delgado.

El Archivo General de la Nación conmemoró el Día Internacional de la Mujer con la presentación del libro Elisabetta, vida y música de Elizabeth Saunders, del investigador y autor Daniel Serafini Otaiza, el viernes 6. La actividad reunió a interesados en la historia y la música en la sala de actos del organismo, en una jornada dedicada a recuperar la figura de una uruguaya que durante décadas permaneció prácticamente olvidada.

La apertura estuvo a cargo de la directora del Archivo General de la Nación, Alejandra Villar, quien subrayó el valor de rescatar trayectorias femeninas que quedaron relegadas en los relatos históricos. En ese sentido, destacó el caso de Elizabeth Saunders como un ejemplo de talento y determinación en una época en la que el ámbito musical —y especialmente la dirección orquestal— estaba dominado por hombres.

Luego tomó la palabra Serafini, quien presentó el resultado de años de investigación sobre la pianista, compositora y directora de orquesta nacida en 1876. A través de fotografías, recortes de prensa, partituras y documentos de época, el autor fue reconstruyendo la trayectoria de Saunders, considerada la primera mujer de las Américas en dirigir una orquesta sinfónica.

La conferencia propuso un recorrido por distintos momentos de su vida y por las ciudades donde desarrolló su carrera, entre ellas Montevideo, Río de Janeiro y varias localidades de Estados Unidos. En ese itinerario, la música fue el eje central, pero también su participación en los movimientos que impulsaban mayores derechos para las mujeres.

Saunders integró el Consejo Nacional de Mujeres del Uruguay y participó en la primera comisión que promovió el sufragio femenino en el país, sumando así su voz a una generación que buscó ampliar los espacios de participación femenina en la vida pública.