¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La escala en Montevideo de La Banda Sabinera

A un año de que Joaquín Sabina se retirara de los escenarios, su banda sale de gira sin él, pero con sus canciones

La Banda Sabinera llegará a Montevideo el martes 24.

La Banda Sabinera llegará a Montevideo el martes 24.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La auténtica banda de Joaquín Sabina sigue celebrando su cancionero un año después de que el artista español se despidiera de los escenarios. Esos temas que siguen sonando en plataformas y en los recuerdos de millones de fanáticos volverán a tocarse en vivo en una parada que La Banda Sabinera hará en Montevideo en el marco de una gira por la región.

“Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros”, dice, a modo de invitación, la banda, integrada por músicos fundamentales en la trayectoria de Sabina como la corista Mara Barros en voz, Antonio García de Diego en teclado y guitarra, Jaime Asúa en guitarra, Laura Gómez Palma en bajo y Paco Beneyto en batería.

Leé además

Fachada de la Administración Nacional de Puertos.
Logística

Paraguayos cuestionan costos y demoras en los puertos uruguayos; “algo no está fluyendo”
Muerdo se presenta en Montevideo Music Box
Video
Entrevista

‘Volver a donde nacen las canciones’: el español Muerdo cantará por tercera vez en Montevideo
Fiesta ¡FA!, el jueves 19 en el Teatro de Verano
Destacados

Llega la Fiesta ¡FA! con Mex Urtizberea al Teatro de Verano, y Bryan Adams pasó al Antel Arena

El grupo, que cerró el año pasado con una serie de shows importantes, llegará al escenario del Auditorio Nacional del Sodre el próximo martes 24 de marzo a las 21 horas.

Entradas de 1.650 a 2.900 pesos en Tickantel.

Selección semanal
Obituario

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

Por Redacción Búsqueda
Primer año de gobierno

Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

Por Guillermo Draper
Fútbol Uruguayo

A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

Por Juan Francisco Pittaluga
Patrullas oceánicas

El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

Por Juan Francisco Pittaluga

TE PUEDE INTERESAR

Romeo Taddei posa delante de proyecciones de obras de arte de su padre, Claudio Taddei, quien fue un destacado músico y artista plástico, fallecido en 2019. 

Romeo Taddei: "Hacer las canciones de mi padre es muy fuerte para mí; un poco lo sufro todavía"

Por Javier Alfonso
Jorge Temponi y Diego Fernández, vicepresidente y secretario general (respectivamente) de la nueva Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

El cine uruguayo estrena su propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Por  Federica Chiarino Vanrell  y Patricia Mántaras de la Orden
Hacer una pausa para dormir en medio del día es visto casi como un acto de pereza o falta de disciplina en una cultura que valora el estar siempre activo, disponible y produciendo.

La siesta en tiempos de hiperproductividad: ¿pereza o necesidad biológica?

Por Redacción Galería
La Pedrera (1906-1912) sorprende por sus curvas y juego de luces interiores.
Video

Barcelona celebra al genio de Antoni Gaudí con un año de homenajes

Por Santiago Perroni
// Leer el objeto desde localStorage