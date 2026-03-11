La escala en Montevideo de La Banda Sabinera

La auténtica banda de Joaquín Sabina sigue celebrando su cancionero un año después de que el artista español se despidiera de los escenarios. Esos temas que siguen sonando en plataformas y en los recuerdos de millones de fanáticos volverán a tocarse en vivo en una parada que La Banda Sabinera hará en Montevideo en el marco de una gira por la región.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
“Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros”, dice, a modo de invitación, la banda, integrada por músicos fundamentales en la trayectoria de Sabina como la corista Mara Barros en voz, Antonio García de Diego en teclado y guitarra, Jaime Asúa en guitarra, Laura Gómez Palma en bajo y Paco Beneyto en batería.