Jackie Rodríguez Stratta: “Disfruto hasta de las películas malas, y me critican por eso”

Me llamo Santiago. Siempre digo que soy de una familia particular, porque mi madre se llamaba Atiragram, que es Margarita al revés, y mi tío se llamaba Siul Samot, que es Luis Tomás. Me empezaron a decir Jackie porque yo tenía una profesora de francés y Jacques es Santiago en francés, Jackie es el diminutivo.

Lo crio su abuela y desde chico la acompañaba al cine a la función de las 10 de la noche. ¿Qué recuerda de esa época?

Perdí a mis padres siendo muy chico y vivía con ella, que era muy fanática del cine. Tenía 80 años y yo 10. Íbamos a las salas del Centro, pero claro, yo a veces iba a ver películas que no entendía, porque era el gusto de ella. Cuando volvíamos ella me decía: te voy a explicar lo que viste. Y yo la escuchaba. Teniendo 10 años vi las primeras películas de Brigitte Bardot.

¿Es cierto que cuando fue fotógrafo de bodas le prohibieron la entrada a algunas iglesias?

Fue mi primera actividad profesional. Tenía un slogan que decía: "Si de fotos se trata, Rodríguez Stratta". Había dos iglesias que no me dejaban entrar porque, como yo tenía un concepto cinematográfico, iba con una escalerita y me subía para filmar. La gente en lugar de mirar lo que hacía el cura, me miraba a mí. Y lo completé una vez, cuando los rollos de color duraban ocho minutos, que en el momento en que el cura está diciendo "¿acepta usted por esposa...?", a mí se me acaba el rollo, lo saco y le digo: "Perdón, ¿no podrá repetir la última parte? Lo hizo, pero después me marcó.

¿Cuál es el origen de "Y va en varias salas"?

Un día grabando en el canal lo dije y me salió con una entonación como: "Y la película va en varias saaalas". Y el editor me dice: ¿por qué no lo decís mejor como cantado? "Vos estás loco?, se van a reír". Y me dice: "Jackie, haceme caso, decí: en vaaarias salas". Y lo dije. Ese fin de semana estaba por cruzar en un semáforo y un taximetrista abre la ventana y grita: "¡En varias salas!". Ahí pensé, esto funciona. Es curiosísimo cómo la gente incorpora determinadas costumbres.

Al principio, cuando viajaba a festivales, conseguía las entrevistas con celebridades por usted mismo, a pulmón. ¿Cómo hacía?

Sí, pedía la acreditación para el festival, respaldado por un medio, pero me iba sin notas. Al principio no conocía el mecanismo, entonces me acercaba a gente que hablaba el mismo idioma y tenía más experiencia, pero igual no conseguía ninguna nota. El primer año me volví al canal sin nada y me sentí muy mal porque había gastado plata, había ido con camarógrafo y productora: Pero dije: "Vamos a probar ir a Venecia". Siempre digo que en esta actividad la suerte es muy importante. Ahí conocí a Luis Puenzo, que ya había ganado el Oscar por La historia oficial. Él me presentó a tres representantes de actores y empecé a ligar alguna nota importante. Después me encontré con Mariela Besuievsky (la productora uruguaya asentada en España), y también me ayudó.

Esther, su esposa, viaja siempre con usted, es también su productora y mano derecha.

Sí, la parte de producción la hace ella, que maneja con mucha fluidez dos o tres idiomas; aparte es muy seductora para conseguir las notas, sabe a quién preguntarle.

¿Con qué actor o actriz se llevó la mayor desilusión al conocerlo?

Jack Nicholson. Fue en Venecia. Entro a la suite y el loco baja los lentes y me dice ¿vos de dónde sos? Me senté y le expliqué dónde estaba Uruguay. Antes de entrar me habían dicho que no le hiciera preguntas personales, solo de la película que promocionaba. Pero yo tenía una pregunta que quería hacerle. Al final le digo: "Señor Nicholson, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Si no, apago la cámara. Me dijo que sí, sobrándome, todo el tiempo me sobró. "Dígame una cosa, siempre lo veo con lentes negros en la ceremonia del Oscar, sentado en primera fila, le pagan más por usar lentes negros o por una película?". El loco se paró y levantó la silla en la que estaba sentado como para tirármela arriba, y después me dijo: "Mirá que es un chiste".

¿Por qué se define como periodista cinematográfico y no como crítico?

Porque yo disfruto hasta de las películas malas, y me critican por eso.

¿Es cierto que cuando era adolescente soltó un gorrión en el cine Casablanca?

Sí, tenía prohibida la entrada.

¿Y por qué hizo eso?

Una travesura. Íbamos a pasar la tarde, veíamos cuatro películas, era la famosa matinée. Yo llevé una caja de zapatos con un gorrión y lo soltamos durante la función. El gorrión empezó a golpear la pantalla. Hubo que cortar la exhibición y trajeron a un vecino que tenía un rifle de aire comprimido pero muy mala puntería, entonces empezó a agujerear la pantalla y el gorrión seguía volando. Hasta que abrieron la tertulia y con la luz salió por ahí. Pero el acomodador vio que yo tenía la caja y era la prueba del delito

¿Sigue siendo un niño?

Sí, eso es lo que dice mi mujer (risas).

¿Hace travesuras con sus nietos?

Tengo cuatro nietos. Uno de ellos se llama Santiago, como yo, y le dicen Tato. Pero yo lo llamo Daniel el Travieso, tiene 10 años. Cada vez que estoy con ellos me convierto en un niño más y hago cosas que no te podés imaginar.

¿Cree que las personas tan cinéfilas tienen una visión más romántica de la vida?

Claro. Yo soy un romántico. Todo lo veo color de rosa. Uno aprende, los años te enseñan muchas cosas. Yo tuve un accidente muy jodido a los veintipico, con dos operaciones, y en la segunda me agarró un microbio de la sangre y no sabían si salía. Salí y eso me ayudó a ver la vida con otros lentes. Antes vivía estresado, pero ya desde la puerta del sanatorio dije: "Voy a cambiar".

¿Hay alguna frase de una película que cite a menudo en conversaciones?

"Que el futuro nos acompañe". Me inspiro en la de La guerra de las galaxias, que dice: "Que la fuerza te acompañe".