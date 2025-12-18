Hornear para celebrar la Navidad

En un país donde los turrones, budines y panes dulces dominan el panorama de los dulces navideños, estas delicias de origen europeo del siglo XIV están ganando terreno rápidamente. La creciente cantidad de emprendimientos dedicados a su elaboración, ensamblaje, empaque y comercialización, así como la oferta de kits listos para decorar en casa, reflejan el creciente interés y la apreciación por esta tradición.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Las galletas navideñas, con sus formas divertidas que van desde botas y renos hasta muñecos de nieve y árboles, ofrecen una experiencia sensorial única. Fáciles de preparar, duraderas y en porciones individuales, estas golosinas se presentan como regalos ideales. Su atractivo no solo radica en su sabor, sino también en la diversión en torno a su decoración, una irresistible tarea para los más pequeños que fomenta la concentración, ejercita su motricidad fina y los aleja de las pantallas.

En contraste con el distintivo aroma a jazmines que caracteriza la Navidad en Uruguay, en los países del norte, donde las festividades se desenvuelven en un escenario frío y nevado, el aire se impregna de exquisitas notas de canela, jengibre, miel, menta, anís, cardamomo y otras especias. Son a menudo las galletitas, adornadas con los colores clásicos de la temporada navideña en rojo, blanco y verde, las responsables de crear esa atmósfera sensitiva única.

Esta deliciosa práctica, arraigada en muchos países, alcanza su máxima expresión en naciones centroeuropeas como Suiza, Austria y Alemania, donde las galletas caseras son indispensables durante el período de Adviento, las cuatro semanas previas a la Navidad.

El origen de una tradición

Los primeros registros de galletas navideñas se remontan al siglo XIV, con las Springerle de Baviera (suroeste de Alemania) y Austria, cuyo relieve característico se lograba prensando moldes tallados a mano en madera con motivos bíblicos El molde más antiguo del mundo de este tipo de galleta se encuentra en el Museo Nacional Suizo, en Zúrich, y data del siglo XIV. Su sabor más tradicional es el anís, que en los inicios no se añadía a la masa, sino que se obtenía colocando semillas de anís sobre la bandeja en la que se horneaban las galletas para que adquirieran un sutil aroma y sabor.

La mayoría de los historiadores atribuyen las raíces de las tradicionales galletas de jengibre con forma de muñeco u hombrecito a la Inglaterra del siglo XVI, concretamente a la corte de la reina Elizabeth I. Parece ser que la soberana las encargaba a sus cocineros durante el período navideño para regalarlas a sus invitados y que eligió la forma de hombrecito justamente para que representaran a sus distinguidos visitantes. Su gesto de generosidad y gratitud ha perdurado en el tiempo y hoy trasciende ampliamente las fronteras de lo que fue su imperio.

Otro hito en la historia de las galletitas navideñas ocurrió a principios del siglo XVIII con la aparición de los primeros moldes con formas de árboles de Navidad, muñecos de nieve y figuras de Santa Claus, confeccionados por hojalateros.

Hoy en día, las recetas abundan, desde las clásicas galletas de jengibre con decoraciones caprichosas hasta las innovadoras creaciones que desafían los límites de la imaginación. Sin importar la variante, el espíritu perdura: las galletas se hornean para compartir, regalar, agradecer y, sobre todo, para transmitir el sentir navideño en esta gran celebración cristiana.

Mariana Foglia

Bióloga marina, deportista y cocinera

Muchos conocerán a Mariana Foglia por su desempeño en vela, deporte que la llevó a competir en representación de Uruguay en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Su hermano y su esposo también son regatistas olímpicos. Pero los intereses de Mariana no se limitan al deporte, además es bióloga marina y desde hace algunos años también tiene un emprendimiento de galletas decoradas.

Más allá de que siempre tuvo un vínculo con lo artístico, que en una época la llevó a estudiar teatro, Mariana notaba que cuando se disponía a decorar alguna torta para un cumpleaños familiar el trabajo la absorbía, podía pasar horas en los detalles. En 2019 colaboró en un bazar navideño del Liceo Alemán con un árbol de galletitas navideñas, que luego se sorteó. Las personas insistían en que querían comprarlo y así, casi sin darse cuenta, surgió el emprendimiento Psamofilas Cookies.

Mariana fue aprendiendo sobre marketing, ventas y costos de producción en el camino; el interés por el mundo de las galletitas y el arte para la decoración lo traía innato.

Su producción navideña incluye casitas, árboles tridimensionales y puzles, todas estructuras hechas con galletas, y una gran variedad de diseños más. Sus preparaciones se distinguen por inspirarse en la naturaleza y utilizar ingredientes orgánicos, colorantes naturales (que ella misma elabora con ayuda de una deshidratadora), grageas caseras y envases amigables con el medio ambiente. Esta Navidad su propuesta son kits para decorar uno mismo, cajas que vienen listas para armar con todos los implementos necesarios, pero de todas maneras invita a usar la imaginación.

Generalmente hace masas del tipo de la alemana lebkuchen (con jengibre y especias), de chocolate con cacao puro orgánico, de limón o la clásica de vainilla. Esta receta, que “no falla nunca” y es “ideal para trabajar con cortantes”, es la que Mariana eligió para compartir con Galería.

Masa clásica vainilla

Ingredientes:

(rinde 140 galletas medianas)

670 g harina

250 g azúcar

300 g manteca

1 cdta. de vainilla

2 cdtas. de polvo de hornear

2 cdtas. de sal

2 huevos

Procedimiento:

Batir la manteca a temperatura ambiente con el azúcar. Cuando esté esponjosa la mezcla, comenzar a agregar ingredientes secos de a poco: harina, polvo de hornear y sal.

Cuando la masa se pone más pesada, en batidora agregar los huevos de a uno y continuar agregando los ingredientes secos.

Guardar en heladera para que agarre frío antes de estirarla.

Retirar la masa de la heladera, estirar y cortar con la forma deseada. Llevar a horno precalentado a 185 °C por entre 12 a 15 minutos en placa con papel manteca o tapete para horno de silicona (silpat).

—

Lucía Crosa y Verónica Queraltó

Pasteleras profesionales, amigas y socias

Las amigas Lucía Crosa y Verónica Queraltó comenzaron a cocinar en sus casas hace 16 años por diversión. Eran adolescentes y al principio hacían solo cupcakes para vender a conocidos, pero después de un tiempo decidieron estudiar pastelería en Gato Dumas mientras seguían cocinando y haciendo clientela. Fue entonces que comenzaron a soñar con abrir un local, paso que lograron dar en 2017. Hoy incorporaron más personas al equipo y se mudaron a un nuevo local, Noviembre, en Portal Brunel. Desde allí las pasteleras profesionales, además de cocinar, brindan cursos, entre ellos de galletitas navideñas.

Crosa y Queraltó elaboran tortas infantiles, tortas clásicas y por supuesto cupcakes —con la misma receta que en sus inicios—, y venden todo el año galletitas decoradas, pero especialmente en la época navideña, cuando admiten tener mucho trabajo. “Aunque estemos a mil nos encanta la Navidad”, aseguran.

“Las galletitas navideñas se venden cada vez más, se nota que aumentó mucho el interés en Uruguay”, dicen, aunque reconocen que no es solo en Navidad que aumentó el atractivo de este dulce: “En Halloween también se vende mucho más”.

Crosa se describe como “superdulcera” y fan de la repostería norteamericana. Queraltó, en tanto, se interesa por la gastronomía en general e incursionó en el mundo de los reality shows con una participación en el programa televisivo MasterChef Profesionales, donde fue reconocida por uno de sus postres.

La receta de galletitas navideñas estrella de su emprendimiento, Noviembre, es la clásica de manteca decorada con glasé real; es la que más venden y la que enseñan a hacer en cursos para adultos y niños. Sin embargo, compartieron con Galería otra receta de cookie navideña que les encanta, de la reconocida empresaria estadounidense Martha­ Stewart, que creó un imperio con su negocio de cocina y estilo de vida. Las socias señalan que la receta de galletitas de queso y nuez de su “ídola” tiene la ventaja de que se pueden mantener congeladas y sacar para hornear en el momento. Además, las nueces siempre les hacen acordar a la Navidad y la incorporación del queso crema “sorprende y queda delicioso”.

Galletitas navideñas de queso y nuez de Martha Stewart

Ingredientes

4 tazas de harina

1,5 cdtas. de sal

450 g de manteca a temperatura ambiente

180 g de queso crema

1 y ¼ taza de azúcar

2 cdtas. de vainilla

3 tazas de nueces picadas

Procedimiento

Mezclar la harina con la sal en un bowl grande.

Poner la manteca pomada y el queso en la batidora y mezclar a velocidad media hasta que quede una mezcla más esponjosa (alrededor de 2 minutos). Agregar el azúcar y la vainilla y seguir mezclando. Añadir la mezcla de harina y sal y volver a mezclar.

Retirar de la batidora.

Agregar 2 tazas de nueces picadas y mezclar con una espátula.

Dividir la masa en dos partes, envolver cada mezcla en papel film en forma de cilindro y después darle forma de triángulo alargado con las manos.

Congelar por al menos 30 minutos.

Sacar del freezer y cortar en rodajas. Las galletas van a quedar como triángulos.

Agregar nueces picadas en los bordes y colocarlas en una placa antiadherente.

Hornear a 180 °C por 20 minutos o hasta que se doren los bordes.

Dejar enfriar y disfrutar.

—

Mariana López Brito

Cocinera y profesora de cocina

Si alguien necesitara una prueba de que a Mariana López Brito le gusta mucho todo lo relacionado con la Navidad, bastaría con contarle que en mitad del año la cocinera se encontró ojeando sin motivo aparente una vieja revista estadounidense llena de recetas de Navidad. El comportamiento, de por sí singular tan lejos de la fiestas, hizo que se le prendiera la lamparita y decidiera recopilar todas las recetas navideñas que viene enseñando, compartiendo y regalando desde hace años en un ebook. Hace unos días presentó Dulces para regalar, un recetario navideño digital, fácil de compartir y económico en el que más de la mitad de las recetas son de galletitas.

“Desde que aprendí a cocinar sola, a eso de los 10 u 11 años, siempre preparé dulces en Navidad”, recuerda. Unos años más tarde, a los 15 o 16, ya vendía dulces a amigos y familia y horneaba decenas de galletas de hombrecitos de jengibre. “Me encanta la estética navideña, los colores, las mil y una opciones e ideas divinas que hay para hacer. Los dulces navideños transmiten mucho amor y dedicación a quienes los ven o reciben. Una caja con galletitas debe ser de los regalos más lindos para recibir”, dice.

La cocinera, más conocida como Marian la que cocina por sus casi 100.000 seguidores en redes sociales, cuenta que hay muchas recetas de galletas navideñas que le gustan, entre ellas varias de procedencia europea y estadounidense. Las más clásicas galletitas de jengibre, las linzer cookies con frambuesas, las de manteca de bastón o espiral con los colores clásicos rojo y verde son algunas de sus preferidas.

“Sin duda el interés por cocinar, vender y comprar dulces y galletitas de Navidad aumentó en estos años. Les doy el crédito a las redes sociales, donde se ven miles de opciones, tanto en Uruguay como en todo el mundo, y la gente quiere tenerlas en su casa y probar cosas diferentes. Hoy en día casi todo está al alcance de la mano, insumos, ingredientes, moldes, cortantes, decoraciones. ¡Se puede hacer de todo y me encanta que así sea”, explica.

“Cocinar es una actividad divina para hacer con niños, no solo porque se divierten, sino que aprenden de orden, de medidas de cocina, paciencia, y a conocer los ingredientes y saber qué es lo que están haciendo exactamente y con qué. Y si de cocinar dulces y galletitas de Navidad hablamos, es más lindo aún. Ver a los niños cocinar, decorar y luego regalar o compartir todo y hacer feliz a alguien ¡es divino!”.

Cookies de jengibre y chocolate blanco

Ingredientes

150 g de manteca a temperatura ambiente

1 taza de azúcar rubio o mascabo

1 huevo

1 cdta. de vainilla

¼ taza de miel

2 y ¼ taza de harina (o mezcla de harinas sin TACC)

2 cdtas. de bicarbonato (no omitir)

1 cdta. de jengibre en polvo

½ cdta. de canela

1 pizca de sal

Azúcar extra para cubrir

400 g de chocolate blanco de repostería

Grageas para decorar

Procedimiento:

Precalentar el horno a 170° C-180° C y preparar placa de horno con papel manteca o silicona antiadherente.

Batir la manteca con el azúcar por 3 o 4 minutos, hasta aclarar. Agregar el huevo y batir un par de minutos. Agregar la miel y la vainilla y batir hasta integrar. Cernir y agregar la harina, sal, bicarbonato, jengibre y canela. Batir hasta apenas integrar.

Formar bolitas de aproximadamente 30 gramos y pasar por el azúcar.

Colocar sobre placa de horno con bastante espacio entre cada una, ya que se esparcen bastante. Aplastar apenas a cada una con la palma de la mano.

Hornear por unos 13 minutos o hasta que estén doraditas en los bordes (no pasar de cocción, la idea es que queden húmedas por dentro y crocantes por fuera).

Retirar del horno y dejar enfriar completamente.

Derretir el chocolate blanco a baño de María o en el microondas, a potencia 50% y en intervalos cortos, revolviendo siempre, hasta derretir completamente.

Bañar la mitad de cada galleta escurriendo bien y agregar las grageas elegidas antes de que seque el chocolate.

Dejar secar sobre papel manteca o film antiadherente.

Guardar en recipiente hermético por hasta 3 o 4 días.

—

Mery Bernardi

Cocinera, tallerista y autora

“La Navidad es mi época”, asegura Mery Bernardi, y eso se respira al ingresar a La Jaus, su espacio creativo, donde conviven talleres de cocina y arte. El arbolito ya está armado, debajo se encuentra un plato de galletas cuidadosamente colocado por su hija Bianca junto a vaso de leche y una carta navideña; y eso que recién son los primeros días de diciembre. En esta época Bernardi recuerda mucho a su abuela, de ascendencia italiana, que ni bien comenzaba diciembre ya empezaba a hornear budines y los dejaba listos sobre el piano para regalar. “Yo hago lo mismo con los turrones; arranca diciembre y empiezo a hacer y regalo, me encanta, es algo que se hereda”, dice convencida. “Mi abuela estudió en el Crandon a los 15 años y un tiempo antes de fallecer, con 96 años, me regaló todas las recetas”, cuenta, y muestra un pequeño cuaderno negro deteriorado por el tiempo pero conservado como un tesoro.

“En la víspera de Navidad me gusta preparar lo que sea, y las galletas son parte de eso”, señala, y recuerda el año que decoró todo su arbolito con las galletas de jengibre con caramelo, receta que eligió para compartir con Galería. “Son ideales, duran toda la Navidad colgadas y las podés ir regalando. Lo único que hay que hacer es hacerles un agujerito cuando la masa está cruda y, luego de horneadas, las podés colgar”, explica. También desliza la recomendación de no hacerlo si hay mascotas en la casa; en una oportunidad su perro terminó robándolas y comiéndolas todas.

Bernardi, que confesó que más allá de la cocina y su libro de recetas su verdadera pasión es la docencia, disfruta guiando a su hija mientras la pequeña, de seis años, se desenvuelve con tranquilidad en la cocina. Para su madre, más allá de lo lindo que es prepararse para la Navidad, es importante no agregarse presiones. Según Bernardi, es una época para conectar con uno mismo, estar en paz e intentar entender los porqué de las situaciones que se están viviendo. No necesariamente es un momento para pasar con familia o amigos; se puede pasar bien estando solo. Hay tantas Navidades como personas, opina.

Cookies navideñas de jengibre y caramelo

Ingredientes

200 g de manteca sin sal

½ taza de azúcar rubio o mascabo

½ taza de azúcar blanco

2 y ½ tazas de harina 0000

1 cdta. de royal

1 cdta. de canela

1 cdta. de jengibre

1 cdta. de vainilla

1 cdta. de miel

1 huevo

Procedimiento

Colocar todos los ingredientes en la procesadora y procesar. Según nos pida la masa, tener a mano un poco de agua fría y un poco de harina. Debe quedar una masa que se despegue de las paredes.

Llevar la masa a la heladera por media hora para que tome consistencia y podamos trabajarla sin problema.

Una vez pasado ese tiempo, poner un poco de harina en la mesada de trabajo y estirar la masa.

Estirar de 3 mm de espesor, cortarlas, y, con la ayuda de una espátula, colocarlas en una placa para horno con papel manteca o silpat de goma.

Hornear a 180 °C entre 10 y 15 minutos, hasta que estén apenas doradas por debajo, y retirar del horno. Dejar enfriar.