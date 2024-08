Bonomi festejó que la Presidencia pase a intervenir en temas de seguridad, pues ni la Policía ni el Mides “marcaban el rumbo”

Bonomi dijo que en su ministerio celebran que ahora Presidencia esté al mando, pues “está por encima” del resto. “Alguien tiene que resolver todo aquello que no se está acordando. Nosotros festejamos la creación de la comisión, porque hay veinte cosas que no pueden ser resueltas por un solo ministerio”, sostuvo.

El Ministerio del Interior y Mides tienen diferencias sobre el abordaje de las políticas de seguridad pública. En una entrevista que concedió el 12 de mayo al diario El Observador, el director Nacional de Policía , Mario Layera, se quejó por la falta de coordinación entre distintos organismos para combatir el delito, dijo que el Mides no comparte toda la información con el Ministerio del Interior y auguró que si no hay un cambio de rumbo, Uruguay podría terminar con problemas de violencia como los que hay en El Salvador o Guatemala.

Labat dijo a Búsqueda que sí existe un “acceso genérico” a información que ha servido para “un montón de políticas, incluso de seguridad”. El jerarca agregó que las declaraciones de Layera generaron “sorpresa” en el Mides, pues los sistemas de información están “regulados por leyes y decretos y son un bien público caro” que la sociedad y el Estado deben cuidar.

Los datos que recoge el Mides en sus relevamientos en zonas vulnerables “no fueron recogidos en cualquier contexto ni para cualquier cosa”, indicó Labat, por lo que esa información no es reutilizable. “Hay una fantasía de que a través de la información existente en algún lugar yo voy a obtener datos, pistas, para poder encontrar lo que yo preciso, que no tiene nada que ver con el propósito con el que fue recogida la información. Y eso no es un problema que aplica solo a la seguridad, aplica a cualquier cosa”.

Añadió que el Mides ha colaborado con el Ministerio del Interior con datos estadísticos que pueden servir para hacer modelos predictivos de delitos. “Nosotros no tenemos información de cuántos delincuentes hay en un lugar, por lo tanto nuestro modelo es suministrar información sobre la realidad socioeconómica con mayor precisión que lo que puede hacer el Instituto de Estadística”.

Subcultura peligrosísima.

Bonomi admitió que sí está de acuerdo con Layera respecto a que existe una “subcultura peligrosísima” en la sociedad uruguaya que continúa expandiéndose.

Al participar el martes 5 en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Parlamento, Bonomi, con Layera a su lado, aseguró que Uruguay no va por el camino de El Salvador o Guatemala en cuanto a sus niveles de violencia. “Eso no va a pasar. Nos reunimos con un exfiscal de El Salvador para que nos contara cuál es la conducta criminal de las maras. Varios de nuestros policías están o han estado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y nos cuentan cómo es Guatemala. Sí, nosotros lo hemos estudiado, pero para no ser eso”, explicó sobre la comparación que hizo Layera el mes pasado.

Bonomi admitió, sin embargo, que sí está de acuerdo con Layera respecto a que existe una “subcultura peligrosísima” en la sociedad uruguaya que continúa expandiéndose. “Lleva a que participen en hechos delictivos no solo gente que pertenece a determinados ambientes y ciertos niveles sociales, sino otra que lo hace por un impulso ideolo´gico y cultural. Esto debemos combatirlo. Y no se logra solo con políticas contra la pobreza o la exclusión. No me voy a entrampar en que esas políticas sociales van a terminar con la pobreza y a su vez con el delito, porque eso no es cierto”, dijo, y mencionó la necesidad de incluir además políticas educativas y culturales para “terminar con una subcultura del marginado delincuente que sí es parecida a las subculturas que se manejan en otros países”.

Información Nacional

2018-06-07T00:00:00

2018-06-07T00:00:00