Conseguir trabajo es “determinante” para la inclusión social de los inmigrantes, pero es difícil sin contactos personales

Ambos son treintañeros largos y titulados universitarios. Se podría encasillarlos como migración calificada, esa que si la urgencia lo amerita ha sabido subirse a la motito de un delivery. Él dejó un país donde “la violencia está muy normalizada”, vivió en Chile, descartó Argentina, España y Canadá y optó por un destino que originalmente no tenía en el radar. Hoy, a diferencia de ella por una obvia razón de tiempo, está asentado laboralmente luego de aprender cómo era la mejor manera de hacerlo en Uruguay: contactarse. “Costó trabajo, tuve que sumergirme en la cultura de aquí. Yo estaba acostumbrado a buscar todo online. Pero acá sirve mostrarse, estar en el lugar justo, con las personas correctas”. Claudia, que además de especialista en atención psicosocial a inmigrantes en la OIM es también una inmigrante venezolana, asiente: “Acá sirve mucho vincularte”.

Celeste ya tiene cédula y a sus chicos escolarizados, algo que no es difícil de conseguir. Dejó Honduras para ir a Panamá, donde cuenta que siempre la hicieron sentir que no era de ahí. Aquí ya había estado en 2012, acompañando la carrera académica de su esposo. Incluso su hija mayor nació en Uruguay, del cual guardó un recuerdo lo suficientemente bueno para volver una vez que su país de residencia comenzó a sumirse en la peor crisis que vivió en tres décadas. “Yo siempre fui extranjera. Siempre fui ‘de los otros’, de eso de ‘no eres igual a mí’. A veces no sabes qué tipo de residente sos, legal o qué. A veces uno tiene miedos, se queda en la incertidumbre. En la búsqueda de trabajo estoy medio a ciegas, ¿cómo hago?”. Las técnicas y el inmigrante mexicano le pasan recomendaciones, sitios web, direcciones físicas. “Presencial siempre es mejor”.