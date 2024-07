Decenas de abogados, ex jueces y ex gobernantes repudian “desembozadas presiones” de algunos miembros del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial

Destacados abogados de todas las materias, ex jueces y ex gobernantes expresaron en una carta pública su “repudio” a las “reiteradas manifestaciones” de “grupos políticos radicalizados”, pero también de “integrantes del Poder Ejecutivo”, dirigidas a “menoscabar la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes”, lo que ha desembocado en algunos hechos que hacen acordar al clima que el país vivió en los tiempos “aciagos” de la “predictadura”.

Algunos de los firmantes del texto son el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, los ex ministros de Educación Leonardo Guzmán y Antonio Mercader, el ex ministro del Interior Didier Opertti, los ex ministros de Defensa Raúl Iturria y Daniel Hugo Martins, el ex secretario de la Presidencia Miguel Ángel Semino, los ex presidentes de la SCJ Milton Cairoli y Luis A. Torello, los penalistas Amadeo Ottati y Gastón Chávez, los catedráticos en Derecho Administrativo Juan Pablo Cajarville y Augusto Durán Martínez y el experto en Derecho Constitucional Ruben Correa Freitas, entre otros.