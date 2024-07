El Frente Amplio inaugura su récord histórico de tercera mayoría parlamentaria consecutiva con Mujica otra vez como “malla oro”

Al final del verano de 1995, el tipo llegó con su motoneta Yamaha 50 y su pinta de chacarero a asumir una banca de diputado al Palacio Legislativo. La presencia de José Mujica provocó entonces cierta real o ficticia indiferencia y una natural desconfianza: ¿Un tupamaro diputado? No cerraba mucho. Él mismo y sus propios compañeros también temían contaminarse con la “democracia burguesa”, aunque “el viejo” no era precisamente un novato en eso de hacer política y además su estilo descarnado pero de diálogo pronto logró despertar interés en un público muy variado: desde ujieres hasta ministros.

Hasta ahora, el partido perdía el gobierno o el sector se quedaba sin la supremacía interna, pero nunca se habían dado las dos cosas contrarias a la vez.

El batllismo fue mayoritario en el Partido Colorado entre 1919 y 1925 y entre 1943 y 1951, pero luego se dividió en batllistas y sositas (seguidores de Julio María Sosa). La lista 15, que encabezó Luis Batlle Berres se dividió y nació la lista 14. De allí nació también la 99, de Zelmar Michelini.

El peso de la 15, sin embargo, fue muy importante: entre 1955 y 1967 fue mayoría de su partido sobre el riverismo, pero este periodo coincidió con la llegada de los blancos al gobierno luego de casi un siglo.

Entre 1955 y 1967, la legendaria lista 15 tuvo el 59%, 58% y 67% del Partido Colorado en el Senado y el 65%, 68% y 64% en Diputados, en tres legislaturas respectivamente. Sin embargo, considerando ese período, solo entre 1955 y 1959 el Partido Colorado estuvo al frente del gobierno porque luego ganaron dos veces los blancos.

Algo parecido ocurre si se considera al Herrerismo: entre 1990 y 2005 (tres legislaturas) fue la fuerza mayoritaria del Partido Nacional. Tuvo el 46%, 40% y 71% de los votos del Partido Nacional para el Senado y el 54%, 45% y 82% en Diputados, respectivamente, pero solamente entre 1990 y 1995 los blancos estaban al mando del gobierno.

“Grosso modo podría decirse que la mayoría del MPP en el Frente se parece al papel que jugó la lista 15 cuando gobernaba con una base social muy definida”, opinó Chasquetti.

Como Luis Batlle, Mujica tuvo también sus propios desgarramientos: la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad (CAP-L), el grupo de la senadora Constanza Moreira y hasta el de Raúl Sendic, que votó muy bien en las elecciones nacionales de octubre (14,1%) y amagó disputar la supremacía.

Mi hijo el feriante.

Cuando Mujica llegó a la Cámara Baja en 1995 venía de plantar y vender flores en la feria luego de una derrota militar y una larga prisión.

El domingo 15, Alejandro Sánchez, otro hijo de trabajadores que fue feriante, asumió como presidente de la Cámara de Diputados en representación del MPP, la herramienta política creada por Eleuterio Fernández Huidobro, Julio Marenales y Mujica en 1989.

“Pacha”, como llaman al nuevo presidente de la Cámara, nació en 1980, cuando el ahora jefe de Estado estaba sucuchado en algún cuartel. Además de changar en ferias con sus padres, el nuevo delfín de Mujica hizo la carrera de Sociología y trabajó en Plemu, una ONG de defensa de los derechos de las mujeres.

Al proyecto político de los tupamaros no le faltaron disidencias: el propio Fernández Huidobro, Helios Sarthou, Jorge Zabalza se apartaron antes de llegar al gobierno. Julio Marenales, el hombre que reclutó a Mujica para el MLN-Tupamaros en la década de 1960, tomó distancia, milita desde las bases y su nombre figuró en un lugar de honor de las listas electorales.

Aliados políticos como Jorge Saravia y Moreira, electos por el Espacio 609, cortaron amarras y otros, como el ex diputado por Florida Álvaro Vega renunciaron por discrepancias con una supuesta forma de conducción poco democrática.

En 1989, en las primeras elecciones en las que participó, el MPP no había tenido candidatos tupamaros; obtuvo 42.500 votos, apenas unos 7.500 de ellos fuera de Montevideo. Ese año, en el cual el Frente Amplio ganó la capital por primera vez con Tabaré Vázquez como debutante candidato a intendente, la fuerza mayoritaria del Frente Amplio, a pesar de la caída del sistema soviético, fue la 1001, cuya hegemonía es del Partido Comunista de Uruguay (PCU).

Después de cinco años de desgaste en la Torre Ejecutiva, el sector de Mujica llegó a casi 349.000 votos, es decir el 31,8% del Frente Amplio, mientras que el espacio encabezado por el vicepresidente Danilo Astori obtuvo algo más de 200.000 adhesiones, el 18,3%.

En 2009, el porcentaje del MPP era mayor (33,69%) pero entonces no existía el sector de Sendic.

Un período como diputado y otro como senador alcanzaron para que Mujica se convirtiera en una figura de relieve de la política nacional.

El año 2004 encontró al MPP en su momento de mayor éxito político hasta el momento, ya que se convirtió en la primera fuerza del primer gobierno del Frente Amplio.

Al asumir por primera vez como presidente del Senado y tomarle juramento a su compañero Fernández Huidobro, Mujica no pudo contener las lágrimas. Todo ese martes 15 de febrero de 2005 había sido una jornada plagada de emociones. “Esto no se lo hubiera imaginado ni García Márquez (...) me va a rendir homenaje el mismo batallón que me metió en cana”, dijo Mujica a los periodistas que lo siguieron desde el amanecer, en referencia al Batallón de Infantería Nº1 Florida.

Pronto pasaron los momentos emotivos y los elogios. Primero llegó la crisis de Botnia, que dividió al Frente Amplio y luego hubo que votar el envío de tropas a Haití, que antes se había rechazado. En junio del primer año de gobierno, una gran foto en blanco y negro de Mujica y otros ministros brindando con champán con la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Pamela Cox, de visita en Uruguay, estuvo pegada durante semanas en los muros de la capital.

“Si no tengo más remedio que comerme un pan podrido, me lo comeré”, dijo luego Mujica en relación a un eventual acuerdo comercial con Estados Unidos, que finalmente no se concretó.

Sin embargo, la idea de que el éxito del MPP como principal fuerza política fuera algo pasajero, una especie de rotación como había ocurrido hasta el momento con comunistas, socialistas y astoristas, tuvo que rendirse ante la evidencia. A pesar de que el intendente de Montevideo Ricardo Ehrlich, impuesto por Mujica desde una cama de la mutualista Casmu, no tuvo el desempeño que se esperaba, el ex ministro de Ganadería se convirtió en candidato del Frente Amplio superando en la interna a Astori, preferido de Vázquez, gracias a un sólido respaldo en los barrios más pobres de Montevideo y en el interior profundo, un terreno hasta entonces semivirgen para el Frente Amplio.

“Macromujiquismo”.

Solo el sector de Mujica tiene más votos que todo el Partido Colorado. Eso supone también una gran responsabilidad. “Usted no es uno más, es la mitad del gobierno” ya le había dicho un diputado blanco en setiembre de 2005, cuando el caudillo del MPP había ido -como ministro de Ganadería- a dar explicaciones de las dificultades que tenía para obtener recursos.

Una situación parecida se presentará durante 2015 cuando el MPP tenga que negociar dentro de la bancada del Frente y con la oposición el Presupuesto Nacional.

El discurso de “Pacha” Sánchez al asumir pareció un mensaje de paz, aunque en poco tiempo, cuando comience la batalla política, eso pueda quedar solo para el recuerdo.

Sánchez prometió buscar “incansablemente acuerdos” aunque también advirtió que “representamos cosas diferentes, con intereses e ideologías diferentes” y recordó que “aún quedan muchos compatriotas pasándola mal, con carencias y en medio de la pobreza” y que “el tamaño de la billetera no debe determinar la calidad y el acceso a los derechos” en materia de salud, educación y cultura.

En el Senado, la encargada de tomar la promesa a todos los senadores electos fue, una vez más, Lucía Topolansky, esposa de Mujica.

Para el politólogo Óscar Botinelli, el panorama dentro del Parlamento será muy favorable a Mujica en Diputados aunque no tanto en el Senado, donde se supone que él sentará sus reales y buscará defender ciertas políticas.

El director de la consultora Factum considera que recién luego de las elecciones departamentales quedará completo el mapa político del oficialismo, que considera bastante fluido.

“El espacio macromujiquista, sumado alguno que no es mujiquista pero que claramente no es vazquista, anda alrededor de 27 diputados”, dijo Botinelli en radio Monte Carlo y Radio Cero el viernes 13.

Entre tanto, “la influencia directa e inequívoca de Vázquez, incluyendo el apoyo de Astori y algunos que ha ido captando, aun elegidos en sectores lo más distantes del futuro presidente, es muy reducida: no más allá de 11”, indicó.

Sin embargo, acotó que “el espacio sobre el que puede operar Vázquez a la larga es más grande, porque hay unos 12 diputados, incluyendo los cinco que responden a Sendic, con los que el futuro presidente tiene cada vez más posibilidades de contar porque los viene captando o porque puede presionar sobre ellos”.

En el Senado, Vázquez cuenta con tres astoristas y dos socialistas aunque según puede influir en el vicepresidente Sendic y sus dos senadores, llegando a la mitad. Mujica cuenta con seis senadores propios. Marcos Carámbula es, en principio, aliado del presidente saliente y Moreira no es fácil de clasificar porque actuará de forma diferente según el tema.

Contratapa

2015-02-19T00:00:00

