El oficialismo comienza una discusión interna por la renovación de los cargos en organismos de contralor

Mientras el Frente Amplio busca dialogar con la oposición para designar cargos que requieren mayorías especiales, dentro de la izquierda comienzan a fermentar las discusiones internas sobre si deberían renovarse sus representantes en los organismos de contralor, y con qué criterios.

El Poder Ejecutivo y el Frente Amplio quieren instalar en el Parlamento un espacio para dialogar con la oposición. Sobre la mesa está la designación de un titular para la Fiscalía de Corte, ahora a cargo de Mónica Ferrero y que ha sido ocupada por un fiscal subrogante desde la renuncia del hoy prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en 2021. También están las vacantes que se generarán en la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y la renovación de cargos en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas (TCR). En estos últimos dos, el gobierno quiere mantener las presidencias neutrales; hoy tiene mayoría en la Corte pero está en minoría en el TCR.

En la reunión de la bancada bicameral que realizó el 24 de febrero en La Huella de Seregni, el Frente Amplio designó a los senadores Daniel Caggiani y Eduardo Brenta para negociar con la oposición. Según contaron a Búsqueda fuentes de la bancada oficialista, la idea de la izquierda es crear un espacio de discusión para negociar los cargos con la oposición, que en principio prefería que las conversaciones se llevaran adelante en la coordinación interpartidaria en el Parlamento pero no se opone al nuevo ámbito.

El espacio aún no se conformó, aunque en el Frente Amplio saben dos cosas: que la oposición respalda a Ferrero, pero que a la vez blancos y colorados tienen interés en renovar sus delegaciones en los organismos de contralor, que ya no obedecen a las lógicas internas de sus partidos. De hecho, Vamos Uruguay propuso en febrero que este tema sea discutido en la Asamblea General .

Pero puertas adentro el Frente Amplio también se debe una discusión sobre qué hará con sus actuales delegaciones en estos organismos. En la izquierda hay dirigentes que consideran que la actuación de los ministros actuales en ambos organismos son un activo a preservar, mientras que otros han explicitado que buscarán su renovación.

Uno de ellos es el senador y líder de la 711, Felipe Carballo. Su sector es el único de los que tienen representación en la Cámara Alta que no tiene representación en el gabinete. En la interna de la fuerza política, el dirigente ha sido señalado por conseguir su caudal electoral a través de listas colectoras, un sistema que consiste en agrupar pequeñas listas sin potencial electoral bajo un gran sublema común, o una misma nómina al Senado, que no es bien visto principalmente en las bases frenteamplistas.

Carballo les comunicó a Caggiani y a Brenta que propondrá dos nombres: el dirigente y senador suplente Humberto Castro como ministro para la Corte Electoral y el exdiputado suplente y dirigente de la 711 Jorge Caffera para el Tribunal de Cuentas. “Pensamos en renovar y poner gente nueva, y no solo porque el mapa político ahora es distinto, sino porque la Constitución es clara: los órganos deben ser directamente proporcionales con el resultado electoral. Hay aquí un mensaje claro, y no es un tema de que querramos meter un compañero, sino de que tenemos una propuesta”, sostuvo el legislador a Búsqueda.

En las pasadas elecciones nacionales, Castro fue aliado de la vicepresidenta Carolina Cosse, junto con el dirigente canario Yamandú Costa. Su estrategia colectora generó una acumulación que permitió la renovación de Silvia Nane en el Senado, aunque luego esta renunció para asumir en el gabinete del intendente de Montevideo, Mario Bergara. En su lugar asumió Daniel Borbonet. En las pasadas elecciones departamentales de mayo, Castro y Costa, junto con Carballo, conformaron un sublema común que se presentó en varios departamentos, fue un éxito electoral y en Montevideo consiguió cuatro ediles.

De Castro, Carballo dijo que “conoce y maneja los temas electorales”, y “tiene un conjunto de iniciativas y propuestas en materia de funcionamiento de la Corte”. En efecto, Búsqueda accedió a un documento de su autoría que incluye como objetivos la “modernización del sistema inscripcional y del Registro Cívico Nacional”; la “conciliación y perfeccionamiento de los procesos electorales”, el “desarrollo y fortalecimiento del capital humano” y mejoras en la organización y en la “comunicación interna”.

Sobre Caffera, exasesor de AFE y exdirector del Consejo de Capacitación Profesional, Carballo recordó que se trata de un contador ya jubilado con experiencia en el manejo de las cuentas del Estado. “Tenemos propuestas de nombres, un plan y una hoja de ruta para mejorar el funcionamiento del Tribunal y de la Corte”, sostuvo el legislador. Resaltó, por ejemplo, que debería ser un “compromiso” de “todos los partidos” realizar una política que implique que la gente tramite la credencial y no queden 250.000 personas en edad de votar afuera de cada elección. También planteó como un espacio de mejora que la Corte Electoral sigue realizando trámites en papel que deberían ser electrónicos.