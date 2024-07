El PIT-CNT despliega una ofensiva contra la participación de Uruguay en el TISA que incluye paros, actos públicos y seminarios

Dos días antes, la presidenta del Frente Amplio (FA), Mónica Xavier, dijo que a la coalición no se le «comunicó oficialmente” sobre las negociaciones del TISA. En declaraciones a radio Monte Carlo, comentó que el ex vicecanciller Luis Porto “reconoció el error de no haber realizado un intercambio con la fuerza política”, aunque destacó que “es una decisión que aún no ha dado el paso de ser irreversible”.